https://sputnikarabic.ae/20231125/الشرطي-الأمريكي-المدان-بقتل-جورج-فلويد-يتعرض-للطعن-داخل-السجن-1083461745.html

الشرطي الأمريكي المدان بقتل جورج فلويد يتعرض للطعن داخل السجن

الشرطي الأمريكي المدان بقتل جورج فلويد يتعرض للطعن داخل السجن

أصيب الشرطي الأمريكي السابق ديريك شوفين، المدان بقتل المواطن الأمريكي ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد في أثناء توقيفه عام 2020، بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن داخل... 25.11.2023, سبوتنيك عربي

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وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "ديريك شوفين، الشرطي السابق بشرطة مدينة مينيابوليس والمدان بقتل جورج فلويد، تعرض للطعن على يد سجين آخر داخل سجنه بولاية أريزونا، أمس الجمعة". وأعلنت السلطات الأمريكية أن شوفين أصيب بجروح خطيرة، قبل أن يتدخل العاملون لاحتواء الحادث وتقديم الإسعافات الأولية، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.ويقضي شوفين، البالغ من العمر 47 عاما، حكمًا بالسجن لمدة 21 عاما مدانا بجريمة انتهاك الحقوق المدنية لجورج فلويد، وحكما آخر بالسجن لمدة 22 عاما ونصف مدانا بجريمة قتل من الدرجة الثانية.وكان إريك نلسون، محامي شوفين، قد طلب في وقت سابق فصل موكله عن بقية السجناء خشية تعرضه لاعتداءات.يذكر أن شوفين قد تسبب بموت المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد في أثناء توقيفه، في 25 أيار/مايو 2020، عندما طرح فلويد أرضا وارتكز على عنقه بإحدى ركبتيه لنحو 10 دقائق، متجاهلا صراخ ضحيته "لا أستطيع التنفس"، والذي تحول إلى هتاف وشعار خلال احتجاجات عنيفة أعقبت الحادث، حيث اعتبره الكثيرون هجوما ذا خلفية عنصرية ضد الأمريكيين من أصول أفريقية.

https://sputnikarabic.ae/20230114/مأساة-جورج-فلويد-تتكرر-في-أمريكا-من-جديد-بعد-3-سنوات-صور-1072256981.html

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