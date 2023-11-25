https://sputnikarabic.ae/20231125/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلتي-ميغ-29-أوكرانيتين-في-دنيبروبتروفسك---عاجل-1083466873.html
القوات الروسية تسقط مقاتلتي "ميغ-29" أوكرانيتين في دنيبروبتروفسك
القوات الروسية تسقط مقاتلتي "ميغ-29" أوكرانيتين في دنيبروبتروفسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و18 طائرة دون طيار. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T11:22+0000
2023-11-25T11:22+0000
2023-11-25T11:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين من طراز "ميغ-29" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في مناطق بيرشوترافينسك وبراغينوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وأضافت: "اعترضت الدفاعات الجوية الروسية خلال النهار صاروخ "هيمارس" و18 طائرة دون طيار أوكرانية في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك الشعبية ودونيتسك الشعبية ومقاطعة خيرسون".وأشار بيان الدفاع إلى مقتل وإصابة 700 عسكري أوكراني خلال الساعات الـ 24 الماضية في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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روسيا
القوات الروسية تسقط مقاتلتي "ميغ-29" أوكرانيتين في دنيبروبتروفسك
11:22 GMT 25.11.2023 (تم التحديث: 11:30 GMT 25.11.2023)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و18 طائرة دون طيار.
وقالت الدفاع في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين من طراز "ميغ-29" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في مناطق بيرشوترافينسك وبراغينوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وأضافت: "اعترضت الدفاعات الجوية الروسية خلال النهار صاروخ "هيمارس" و18 طائرة دون طيار أوكرانية في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك الشعبية ودونيتسك الشعبية ومقاطعة خيرسون".
وأشار بيان الدفاع إلى مقتل وإصابة 700 عسكري أوكراني خلال الساعات الـ 24 الماضية في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.