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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231125/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلتي-ميغ-29-أوكرانيتين-في-دنيبروبتروفسك---عاجل-1083466873.html
القوات الروسية تسقط مقاتلتي "ميغ-29" أوكرانيتين في دنيبروبتروفسك
القوات الروسية تسقط مقاتلتي "ميغ-29" أوكرانيتين في دنيبروبتروفسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و18 طائرة دون طيار. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T11:22+0000
2023-11-25T11:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين من طراز "ميغ-29" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في مناطق بيرشوترافينسك وبراغينوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وأضافت: "اعترضت الدفاعات الجوية الروسية خلال النهار صاروخ "هيمارس" و18 طائرة دون طيار أوكرانية في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك الشعبية ودونيتسك الشعبية ومقاطعة خيرسون".وأشار بيان الدفاع إلى مقتل وإصابة 700 عسكري أوكراني خلال الساعات الـ 24 الماضية في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231125/طائرة-مسيرة-روسية-من-فايكنغ-تدمر-مقرا-أوكرانيا-متخفيا-فيديو-1083465382.html
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روسيا

القوات الروسية تسقط مقاتلتي "ميغ-29" أوكرانيتين في دنيبروبتروفسك

11:22 GMT 25.11.2023 (تم التحديث: 11:30 GMT 25.11.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و18 طائرة دون طيار.
وقالت الدفاع في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين من طراز "ميغ-29" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في مناطق بيرشوترافينسك وبراغينوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وأضافت: "اعترضت الدفاعات الجوية الروسية خلال النهار صاروخ "هيمارس" و18 طائرة دون طيار أوكرانية في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك الشعبية ودونيتسك الشعبية ومقاطعة خيرسون".
وأشار بيان الدفاع إلى مقتل وإصابة 700 عسكري أوكراني خلال الساعات الـ 24 الماضية في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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10:28 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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