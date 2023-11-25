https://sputnikarabic.ae/20231125/المعارضة-البريطانية-تسخر-من-سوناك-بسبب-طريقة-استخدام-المطرقة-فيديو--1083461118.html
المعارضة البريطانية تسخر من سوناك بسبب طريقة استخدام "المطرقة"... فيديو
المعارضة البريطانية تسخر من سوناك بسبب طريقة استخدام "المطرقة"... فيديو
سخر حزب العمال البريطاني المعارض من رئيس الوزراء ريشي سوناك، بسبب مقطع فيديو استخدم فيه السياسي البريطاني الوجه الجانبي للمطرقة بدلا من الجهة الرأسية الصحيحة. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T06:13+0000
2023-11-25T06:13+0000
2023-11-25T06:13+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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ونشر الحزب المعارض الفيديو على صفحته في "إكس" مع تعليق جاء فيه: "ريشي سوناك: ليس ابن صانع أدوات (معدات)".وتم تصوير الفيديو خلال زيارة سوناك إلى ورشة مجوهرات في يوركشاير شمال إنجلترا.
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069442187_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_65bd0015b2fd9ac210a56c6b8896f984.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
المعارضة البريطانية تسخر من سوناك بسبب طريقة استخدام "المطرقة"... فيديو
سخر حزب العمال البريطاني المعارض من رئيس الوزراء ريشي سوناك، بسبب مقطع فيديو استخدم فيه السياسي البريطاني الوجه الجانبي للمطرقة بدلا من الجهة الرأسية الصحيحة.
ونشر الحزب المعارض الفيديو على صفحته في "إكس" مع تعليق جاء فيه: "ريشي سوناك: ليس ابن صانع أدوات (معدات)".
وتم تصوير الفيديو خلال زيارة سوناك إلى ورشة مجوهرات في يوركشاير شمال إنجلترا.