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https://sputnikarabic.ae/20231125/المعارضة-البريطانية-تسخر-من-سوناك-بسبب-طريقة-استخدام-المطرقة-فيديو--1083461118.html
المعارضة البريطانية تسخر من سوناك بسبب طريقة استخدام "المطرقة"... فيديو
المعارضة البريطانية تسخر من سوناك بسبب طريقة استخدام "المطرقة"... فيديو
سخر حزب العمال البريطاني المعارض من رئيس الوزراء ريشي سوناك، بسبب مقطع فيديو استخدم فيه السياسي البريطاني الوجه الجانبي للمطرقة بدلا من الجهة الرأسية الصحيحة. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T06:13+0000
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ونشر الحزب المعارض الفيديو على صفحته في "إكس" مع تعليق جاء فيه: "ريشي سوناك: ليس ابن صانع أدوات (معدات)".وتم تصوير الفيديو خلال زيارة سوناك إلى ورشة مجوهرات في يوركشاير شمال إنجلترا.
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المعارضة البريطانية تسخر من سوناك بسبب طريقة استخدام "المطرقة"... فيديو

06:13 GMT 25.11.2023
© AFP 2023 / Paul Faith/POOLزعيم حزب المحافظين الجديد ريشي سوناك في بلفست، إنجلترا
زعيم حزب المحافظين الجديد ريشي سوناك في بلفست، إنجلترا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© AFP 2023 / Paul Faith/POOL
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سخر حزب العمال البريطاني المعارض من رئيس الوزراء ريشي سوناك، بسبب مقطع فيديو استخدم فيه السياسي البريطاني الوجه الجانبي للمطرقة بدلا من الجهة الرأسية الصحيحة.
ونشر الحزب المعارض الفيديو على صفحته في "إكس" مع تعليق جاء فيه: "ريشي سوناك: ليس ابن صانع أدوات (معدات)".
وتم تصوير الفيديو خلال زيارة سوناك إلى ورشة مجوهرات في يوركشاير شمال إنجلترا.
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