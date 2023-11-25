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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231125/برلماني-أوكراني-الصراع-ضد-روسيا-كان-من-الممكن-أن-ينتهي-عام-2022-لولا-تدخل-جونسون-1083463242.html
برلماني أوكراني: الصراع ضد روسيا كان من الممكن أن ينتهي عام 2022 لولا تدخل جونسون
برلماني أوكراني: الصراع ضد روسيا كان من الممكن أن ينتهي عام 2022 لولا تدخل جونسون
كشف رئيس كتلة حزب "خادم الشعب" الأوكراني الحاكم الذي يتزعمه فلاديمير زيلينسكي، ديفيد أراخاميا، أنه لن تكون هناك انتخابات برلمانية ورئاسية محلية في البلاد خلال... 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T08:04+0000
2023-11-25T08:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات أراخاميا خلال مقابلة على قناة أوكرانية خاصة قال فيها، إن الغرب لا يطالب بإعادة انتخاب السلطات الأوكرانية، مضيفا أنه لا يعتقد أنه يمكن إجراء أي انتخابات على الإطلاق في العام المقبل ولا أحد يجبر أوكرانيا على ذلك.وأضاف أراخاميا بالقول: "كان هناك سياسيون أفراد قالوا إننا سنحتاج إلى الجلوس على طاولة المفاوضات مع الروس وبعد ذلك ستكونون غير شرعيين بشكل مشروط، ربما تحتاجون إلى إجراء انتخابات".ولفت أراخاميا أن الروس كانوا على استعداد لإنهاء الحرب بشرط اتخاذ الحياد من قبل أوكرانيا، مثل فنلندا، والالتزم بعدم الانضمام إلى الناتو وهذه النقطة كانت أساسية. بالإضافة إلى ذلك، عندما عدنا من إسطنبول، جاء بوريس وقال جونسون لكييف: "لن نوقع أي شيء معهم على الإطلاق ودعونا نقاتل فقط".
https://sputnikarabic.ae/20220825/سلوتسكي-إذا-أعلنت-أوكرانيا-استعدادها-للمفاوضات-مع-روسيا-سنناقش-ذلك-ونرد-عليه-1066846630.html
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العالم

برلماني أوكراني: الصراع ضد روسيا كان من الممكن أن ينتهي عام 2022 لولا تدخل جونسون

08:04 GMT 25.11.2023
© Photo / The Ministry of National Defense of Türkiyeمفاوضات في اسطنبول لبحث قضية الحبوب
مفاوضات في اسطنبول لبحث قضية الحبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© Photo / The Ministry of National Defense of Türkiye
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كشف رئيس كتلة حزب "خادم الشعب" الأوكراني الحاكم الذي يتزعمه فلاديمير زيلينسكي، ديفيد أراخاميا، أنه لن تكون هناك انتخابات برلمانية ورئاسية محلية في البلاد خلال العام المقبل.
وجاءت تصريحات أراخاميا خلال مقابلة على قناة أوكرانية خاصة قال فيها، إن الغرب لا يطالب بإعادة انتخاب السلطات الأوكرانية، مضيفا أنه لا يعتقد أنه يمكن إجراء أي انتخابات على الإطلاق في العام المقبل ولا أحد يجبر أوكرانيا على ذلك.
وأضاف أراخاميا بالقول: "كان هناك سياسيون أفراد قالوا إننا سنحتاج إلى الجلوس على طاولة المفاوضات مع الروس وبعد ذلك ستكونون غير شرعيين بشكل مشروط، ربما تحتاجون إلى إجراء انتخابات".
ليونيد سلوتسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سلوتسكي: إذا أعلنت أوكرانيا استعدادها للمفاوضات مع روسيا سنناقش ذلك ونرد عليه
25 أغسطس 2022, 15:28 GMT
وتابع أراخاميا بالقول إنه كان من الممكن أن تنتهي الأعمال القتالية في أوكرانيا في الربيع الماضي، لكن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون أثنى كييف عن التوقيع على أي اتفاقيات سلام مع روسيا.
ولفت أراخاميا أن الروس كانوا على استعداد لإنهاء الحرب بشرط اتخاذ الحياد من قبل أوكرانيا، مثل فنلندا، والالتزم بعدم الانضمام إلى الناتو وهذه النقطة كانت أساسية. بالإضافة إلى ذلك، عندما عدنا من إسطنبول، جاء بوريس وقال جونسون لكييف: "لن نوقع أي شيء معهم على الإطلاق ودعونا نقاتل فقط".
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