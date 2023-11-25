https://sputnikarabic.ae/20231125/برلماني-أوكراني-الصراع-ضد-روسيا-كان-من-الممكن-أن-ينتهي-عام-2022-لولا-تدخل-جونسون-1083463242.html

برلماني أوكراني: الصراع ضد روسيا كان من الممكن أن ينتهي عام 2022 لولا تدخل جونسون

برلماني أوكراني: الصراع ضد روسيا كان من الممكن أن ينتهي عام 2022 لولا تدخل جونسون

كشف رئيس كتلة حزب "خادم الشعب" الأوكراني الحاكم الذي يتزعمه فلاديمير زيلينسكي، ديفيد أراخاميا، أنه لن تكون هناك انتخابات برلمانية ورئاسية محلية في البلاد خلال... 25.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-25T08:04+0000

2023-11-25T08:04+0000

2023-11-25T08:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وجاءت تصريحات أراخاميا خلال مقابلة على قناة أوكرانية خاصة قال فيها، إن الغرب لا يطالب بإعادة انتخاب السلطات الأوكرانية، مضيفا أنه لا يعتقد أنه يمكن إجراء أي انتخابات على الإطلاق في العام المقبل ولا أحد يجبر أوكرانيا على ذلك.وأضاف أراخاميا بالقول: "كان هناك سياسيون أفراد قالوا إننا سنحتاج إلى الجلوس على طاولة المفاوضات مع الروس وبعد ذلك ستكونون غير شرعيين بشكل مشروط، ربما تحتاجون إلى إجراء انتخابات".ولفت أراخاميا أن الروس كانوا على استعداد لإنهاء الحرب بشرط اتخاذ الحياد من قبل أوكرانيا، مثل فنلندا، والالتزم بعدم الانضمام إلى الناتو وهذه النقطة كانت أساسية. بالإضافة إلى ذلك، عندما عدنا من إسطنبول، جاء بوريس وقال جونسون لكييف: "لن نوقع أي شيء معهم على الإطلاق ودعونا نقاتل فقط".

https://sputnikarabic.ae/20220825/سلوتسكي-إذا-أعلنت-أوكرانيا-استعدادها-للمفاوضات-مع-روسيا-سنناقش-ذلك-ونرد-عليه-1066846630.html

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