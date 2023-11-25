https://sputnikarabic.ae/20231125/برلماني-أوكراني-الصراع-ضد-روسيا-كان-من-الممكن-أن-ينتهي-عام-2022-لولا-تدخل-جونسون-1083463242.html
برلماني أوكراني: الصراع ضد روسيا كان من الممكن أن ينتهي عام 2022 لولا تدخل جونسون
برلماني أوكراني: الصراع ضد روسيا كان من الممكن أن ينتهي عام 2022 لولا تدخل جونسون
كشف رئيس كتلة حزب "خادم الشعب" الأوكراني الحاكم الذي يتزعمه فلاديمير زيلينسكي، ديفيد أراخاميا، أنه لن تكون هناك انتخابات برلمانية ورئاسية محلية في البلاد خلال... 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T08:04+0000
2023-11-25T08:04+0000
2023-11-25T08:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات أراخاميا خلال مقابلة على قناة أوكرانية خاصة قال فيها، إن الغرب لا يطالب بإعادة انتخاب السلطات الأوكرانية، مضيفا أنه لا يعتقد أنه يمكن إجراء أي انتخابات على الإطلاق في العام المقبل ولا أحد يجبر أوكرانيا على ذلك.وأضاف أراخاميا بالقول: "كان هناك سياسيون أفراد قالوا إننا سنحتاج إلى الجلوس على طاولة المفاوضات مع الروس وبعد ذلك ستكونون غير شرعيين بشكل مشروط، ربما تحتاجون إلى إجراء انتخابات".ولفت أراخاميا أن الروس كانوا على استعداد لإنهاء الحرب بشرط اتخاذ الحياد من قبل أوكرانيا، مثل فنلندا، والالتزم بعدم الانضمام إلى الناتو وهذه النقطة كانت أساسية. بالإضافة إلى ذلك، عندما عدنا من إسطنبول، جاء بوريس وقال جونسون لكييف: "لن نوقع أي شيء معهم على الإطلاق ودعونا نقاتل فقط".
https://sputnikarabic.ae/20220825/سلوتسكي-إذا-أعلنت-أوكرانيا-استعدادها-للمفاوضات-مع-روسيا-سنناقش-ذلك-ونرد-عليه-1066846630.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
برلماني أوكراني: الصراع ضد روسيا كان من الممكن أن ينتهي عام 2022 لولا تدخل جونسون
كشف رئيس كتلة حزب "خادم الشعب" الأوكراني الحاكم الذي يتزعمه فلاديمير زيلينسكي، ديفيد أراخاميا، أنه لن تكون هناك انتخابات برلمانية ورئاسية محلية في البلاد خلال العام المقبل.
وجاءت تصريحات أراخاميا خلال مقابلة على قناة أوكرانية خاصة قال فيها، إن الغرب لا يطالب بإعادة انتخاب السلطات الأوكرانية، مضيفا أنه لا يعتقد أنه يمكن إجراء أي انتخابات على الإطلاق في العام المقبل ولا أحد يجبر أوكرانيا على ذلك.
وأضاف أراخاميا بالقول: "كان هناك سياسيون أفراد قالوا إننا سنحتاج إلى الجلوس على طاولة المفاوضات مع الروس وبعد ذلك ستكونون غير شرعيين بشكل مشروط، ربما تحتاجون إلى إجراء انتخابات".
وتابع أراخاميا بالقول إنه كان من الممكن أن تنتهي الأعمال القتالية في أوكرانيا في الربيع الماضي، لكن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون أثنى كييف عن التوقيع على أي اتفاقيات سلام مع روسيا.
ولفت أراخاميا أن الروس كانوا على استعداد لإنهاء الحرب بشرط اتخاذ الحياد من قبل أوكرانيا، مثل فنلندا، والالتزم بعدم الانضمام إلى الناتو وهذه النقطة كانت أساسية. بالإضافة إلى ذلك، عندما عدنا من إسطنبول، جاء بوريس وقال جونسون لكييف: "لن نوقع أي شيء معهم على الإطلاق ودعونا نقاتل فقط".