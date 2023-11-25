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https://sputnikarabic.ae/20231125/تستطيع-إضافة-10-سنوات-لحياتك-دراسة-ضخمة-تقدم-الطريقة-1083464090.html
"تستطيع إضافة 10 سنوات لحياتك"... دراسة ضخمة تقدم الطريقة
"تستطيع إضافة 10 سنوات لحياتك"... دراسة ضخمة تقدم الطريقة
أفادت دراسة حديثة بأن اتباع نظام غذائي صحي والالتزام به "يمكن أن يضيف حوالي 10 سنوات إلى حياتك"، وذلك من خلال تحليل بيانات تناول الطعام لما يقرب من نصف مليون... 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T08:58+0000
2023-11-25T08:58+0000
مجتمع
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وحسب موقع "ساينس ألرت"، وضع فريق، بقيادة لارس فادنيس، الباحث في الصحة العامة في جامعة بيرغن في النرويج، نموذجا لمتوسط العمر المتوقع لنحو 467354 شخصا.ووفقا للدراسة، وثق هؤلاء الأشخاص عاداتهم الغذائية كجزء من دراسة طويلة الأمد يجريها البنك الحيوي في المملكة المتحدة، والتي بدأت في عام 2006.وقام الباحثون بتجميع المشاركين بناء على أنماط الأكل الخاصة بهم، ولاحظوا كيف تغيرت مع مرور الوقت.وحددوا الأشخاص الذين يتناولون طعاما عاديا غير صحي، بالإضافة إلى أولئك الذين اتبعوا نظاما غذائيا أطلق عليه الباحثون اسم "النظام الغذائي لطول العمر".ووجدوا أن الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 40 عاما وما فوق، والذين قاموا بتغيير مستدام من تناول الطعام غير الصحي إلى اتباع توصيات النظام الغذائي الصحي، اكتسبوا ما يقرب من 9 سنوات في متوسط العمر المتوقع.كما تمكّن أولئك الذين تخلصوا من المشروبات السكرية واللحوم المصنعة لصالح نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والمكسرات والفواكه والخضروات وكميات معتدلة من الأسماك، من كسب 10 سنوات إضافية إلى متوسط العمر المتوقع.وأوضح فريق الباحثين في ورقته البحثية المنشورة في مجلة "ناتشر فوود"، أنه "كلما كانت التغييرات في الأنماط الغذائية صحية أكثر، زادت المكاسب المتوقعة في متوسط العمر المتوقع".وحسبما أفادت الدراسة، فإن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عاما لا يزال بإمكانهم إطالة متوسط العمر المتوقع بحوالي 4 إلى 5 سنوات إذا قاموا بتغيير مستدام في تناول الطعام الصحي.
https://sputnikarabic.ae/20230307/النظام-الغذائي-الأكثر-شيوعا-في-العالم-يمكن-أن-يكون-قاتلا-1074420171.html
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منوعات, الصحة
منوعات, الصحة

"تستطيع إضافة 10 سنوات لحياتك"... دراسة ضخمة تقدم الطريقة

08:58 GMT 25.11.2023
© Photo / unsplash/Caju Gomesفتاة تحمل قطعة من البطيخ
فتاة تحمل قطعة من البطيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© Photo / unsplash/Caju Gomes
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أفادت دراسة حديثة بأن اتباع نظام غذائي صحي والالتزام به "يمكن أن يضيف حوالي 10 سنوات إلى حياتك"، وذلك من خلال تحليل بيانات تناول الطعام لما يقرب من نصف مليون من سكان المملكة المتحدة.
وحسب موقع "ساينس ألرت"، وضع فريق، بقيادة لارس فادنيس، الباحث في الصحة العامة في جامعة بيرغن في النرويج، نموذجا لمتوسط العمر المتوقع لنحو 467354 شخصا.
ووفقا للدراسة، وثق هؤلاء الأشخاص عاداتهم الغذائية كجزء من دراسة طويلة الأمد يجريها البنك الحيوي في المملكة المتحدة، والتي بدأت في عام 2006.
وقام الباحثون بتجميع المشاركين بناء على أنماط الأكل الخاصة بهم، ولاحظوا كيف تغيرت مع مرور الوقت.
وحددوا الأشخاص الذين يتناولون طعاما عاديا غير صحي، بالإضافة إلى أولئك الذين اتبعوا نظاما غذائيا أطلق عليه الباحثون اسم "النظام الغذائي لطول العمر".
الأكل الصحي، إنقاص الوزن، الأكل الدسم، زيادة الوزن، رياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
مجتمع
النظام الغذائي الأكثر شيوعا في العالم يمكن أن يكون "قاتلا"
7 مارس, 10:18 GMT
ووجدوا أن الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 40 عاما وما فوق، والذين قاموا بتغيير مستدام من تناول الطعام غير الصحي إلى اتباع توصيات النظام الغذائي الصحي، اكتسبوا ما يقرب من 9 سنوات في متوسط العمر المتوقع.
كما تمكّن أولئك الذين تخلصوا من المشروبات السكرية واللحوم المصنعة لصالح نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والمكسرات والفواكه والخضروات وكميات معتدلة من الأسماك، من كسب 10 سنوات إضافية إلى متوسط العمر المتوقع.
وأوضح فريق الباحثين في ورقته البحثية المنشورة في مجلة "ناتشر فوود"، أنه "كلما كانت التغييرات في الأنماط الغذائية صحية أكثر، زادت المكاسب المتوقعة في متوسط العمر المتوقع".
وحسبما أفادت الدراسة، فإن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عاما لا يزال بإمكانهم إطالة متوسط العمر المتوقع بحوالي 4 إلى 5 سنوات إذا قاموا بتغيير مستدام في تناول الطعام الصحي.
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