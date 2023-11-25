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https://sputnikarabic.ae/20231125/تصويت-هل-تتوقع-تمديد-الهدنة-بين-حماس-وإسرائيل-بعد-ظهور-مؤشرات-إيجابية؟-1083473519.html
تصويت... هل تتوقع تمديد الهدنة بين "حماس" وإسرائيل بعد ظهور مؤشرات إيجابية؟
تصويت... هل تتوقع تمديد الهدنة بين "حماس" وإسرائيل بعد ظهور مؤشرات إيجابية؟
كشفت مصادر مصرية عن وجود "مؤشرات إيجابية" لتمديد الهدنة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T14:43+0000
2023-11-25T15:02+0000
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ونقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، معلومات أفادت فيها بأن "القاهرة تجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف لتمديد الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لمدة يوم أو يومين إضافيين".برأيك، هل تنجح الجهود الدولية في تمديد الهدنة بين "حماس" وإسرائيل، لمدة أطول؟وقال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "اتصالات مصرية مكثفة تجري حاليا مع كل الأطراف، لتمديد فتره الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لمدة يوم أو يومين إضافيين، بما يعني الإفراج عن مزيد من المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".وأكد رشوان أن "مصر تلقت حتى الآن مؤشرات إيجابية من كافة الأطراف لتمديد فتره الهدنة".
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, опросы

تصويت... هل تتوقع تمديد الهدنة بين "حماس" وإسرائيل بعد ظهور مؤشرات إيجابية؟

14:43 GMT 25.11.2023 (تم التحديث: 15:02 GMT 25.11.2023)
© AFP 2023 / Atta Kenareفعالية تضامنية مع أهل غزة في "ساحة فلسطين" في العاصمة الإيرانية طهران في 13 نوفمبر 2023
فعالية تضامنية مع أهل غزة في ساحة فلسطين في العاصمة الإيرانية طهران في 13 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© AFP 2023 / Atta Kenare
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كشفت مصادر مصرية عن وجود "مؤشرات إيجابية" لتمديد الهدنة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، معلومات أفادت فيها بأن "القاهرة تجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف لتمديد الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لمدة يوم أو يومين إضافيين".

وتوقع عدد من الخبراء في لقاءات مع "سبوتنيك"، استمرار الهدنة بين الجانبين لفترة أطول، لعدة أسباب، منها إنساني وسياسي.

برأيك، هل تنجح الجهود الدولية في تمديد الهدنة بين "حماس" وإسرائيل، لمدة أطول؟
عدد الأصوات8
وقال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "اتصالات مصرية مكثفة تجري حاليا مع كل الأطراف، لتمديد فتره الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لمدة يوم أو يومين إضافيين، بما يعني الإفراج عن مزيد من المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".
وأكد رشوان أن "مصر تلقت حتى الآن مؤشرات إيجابية من كافة الأطراف لتمديد فتره الهدنة".
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