https://sputnikarabic.ae/20231125/خبراء-لـسبوتنيك-نتوقع-تمديد-الهدنة-بين-حماس-وإسرائيل-لـ-10-أيام-ثم-شهر-1083468986.html

خبراء لـ"سبوتنيك": نتوقع تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل لـ 10 أيام ثم شهر

خبراء لـ"سبوتنيك": نتوقع تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل لـ 10 أيام ثم شهر

اعتبر مراقبون أن الهدنة الإنسانية بين حركة "حماس" وإسرائيل في قطاع غزة، التي دخلت حيز التنفيذ منذ أمس الجمعة، جاءت نتيجة الضغوط الدولية على إسرائيل، وتوقعوا أن... 25.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-25T12:34+0000

2023-11-25T12:34+0000

2023-11-25T12:34+0000

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وقال الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أشرف العجرمي، في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، إن "هناك ضغطا كبيرا من قبل أطراف عديدة في العالم لوقف إطلاق النار وإقرار هدن إنسانية ممتدة وإدخال المساعدات لقطاع غزة".وأضاف أن "وقف إطلاق النار ولو لمدة محدودة سيشجع العالم للمطالبة بوقف إطلاق نار شامل وكامل وحل كل المسائل المتعلقة بقطاع غزة بالطرق السياسية وليست العسكرية".من جهته، قال أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور رائد المصري، في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، إن "تصريحات الرئيس الأمريكي حول فرص تمديد الهدنة، جاءت نتيجة الضغط الشعبي والدولي والعربي والإسلامي ردا على قرارات الإدارة الأمريكية بإطلاق اليد الإسرائيلية في ارتكاب هذه المجازر بحق الشعب الفلسطيني وأهالي غزة".ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح أمس الجمعة، وتستمر لمدة 4 أيام.وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي. كما سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة.وأفرجت إسرائيل، أمس الجمعة، عن 39 أسيرًا فلسطينيًا بينهم 24 أسيرة، مقابل إفراج حركة حماس عن 13 امرأة وطفلًا إسرائيليين بموجب اتفاق تبادل أسرى بين الجانبين بوساطة قطرية مصرية أمريكية، كما أفرجت حماس عن 10 تايلانديين وفلبيني واحد خارج إطار الاتفاق.ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20231125/حماس-تتهم-إسرائيل-بخرق-اتفاق-الهدنة-1083466164.html

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