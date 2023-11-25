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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231125/خبير-زيلينسكي-قد-لا-ينجو-لنهاية-فترة-ولايته-في-أوكرانيا-1083460598.html
خبير: زيلينسكي قد لا ينجو لنهاية فترة ولايته في أوكرانيا
خبير: زيلينسكي قد لا ينجو لنهاية فترة ولايته في أوكرانيا
صرح المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، بأن "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد لا يعيش ليرى نهاية فترة ولايته في أوكرانيا". 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T05:10+0000
2023-11-25T05:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات الكولونيل ماكغريغور على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، التي قال خلالها: "لقد انتهت أغنية زيلينسكي، وسيقوم بكل ما في وسعه للصمود حتى النهاية المريرة وقد لا يبق على قيد الحياة في منصبه".وأشار ماكغريغور إلى أن الرئيس زيلينسكي "أهان وأغضب" الأوكرانيين، مما قادهم "إلى الطريق نحو كارثة كاملة".وتابع ماكغريغور بالقول: "أنا متأكد من أن لديه العديد من طرق الهروب إلى أماكن مختلفة حيث توجد حساباته المصرفية ومنازله، لكن هذا الصراع انتهى".وفي وقت سابق، ستيفن بريان، الضابط السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، إن زيلينسكي يخشى وجود مؤامرة في القوات المسلحة الأوكرانية، لذلك يعطي أوامر بقتل من يعتبرهم بديلا محتملا له.
https://sputnikarabic.ae/20231124/إعلام-زيلينسكي-يتخبط-في-يأسه-1083433775.html
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روسيا

خبير: زيلينسكي قد لا ينجو لنهاية فترة ولايته في أوكرانيا

05:10 GMT 25.11.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Official
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صرح المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، بأن "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد لا يعيش ليرى نهاية فترة ولايته في أوكرانيا".
وجاءت تصريحات الكولونيل ماكغريغور على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، التي قال خلالها: "لقد انتهت أغنية زيلينسكي، وسيقوم بكل ما في وسعه للصمود حتى النهاية المريرة وقد لا يبق على قيد الحياة في منصبه".
وأشار ماكغريغور إلى أن الرئيس زيلينسكي "أهان وأغضب" الأوكرانيين، مما قادهم "إلى الطريق نحو كارثة كاملة".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: زيلينسكي يتخبط في يأسه
أمس, 08:50 GMT
وتابع ماكغريغور بالقول: "أنا متأكد من أن لديه العديد من طرق الهروب إلى أماكن مختلفة حيث توجد حساباته المصرفية ومنازله، لكن هذا الصراع انتهى".
وفي وقت سابق، ستيفن بريان، الضابط السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، إن زيلينسكي يخشى وجود مؤامرة في القوات المسلحة الأوكرانية، لذلك يعطي أوامر بقتل من يعتبرهم بديلا محتملا له.
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