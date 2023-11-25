https://sputnikarabic.ae/20231125/خبير-زيلينسكي-قد-لا-ينجو-لنهاية-فترة-ولايته-في-أوكرانيا-1083460598.html
خبير: زيلينسكي قد لا ينجو لنهاية فترة ولايته في أوكرانيا
خبير: زيلينسكي قد لا ينجو لنهاية فترة ولايته في أوكرانيا
صرح المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، بأن "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد لا يعيش ليرى نهاية فترة ولايته في أوكرانيا". 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T05:10+0000
2023-11-25T05:10+0000
2023-11-25T05:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات الكولونيل ماكغريغور على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، التي قال خلالها: "لقد انتهت أغنية زيلينسكي، وسيقوم بكل ما في وسعه للصمود حتى النهاية المريرة وقد لا يبق على قيد الحياة في منصبه".وأشار ماكغريغور إلى أن الرئيس زيلينسكي "أهان وأغضب" الأوكرانيين، مما قادهم "إلى الطريق نحو كارثة كاملة".وتابع ماكغريغور بالقول: "أنا متأكد من أن لديه العديد من طرق الهروب إلى أماكن مختلفة حيث توجد حساباته المصرفية ومنازله، لكن هذا الصراع انتهى".وفي وقت سابق، ستيفن بريان، الضابط السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، إن زيلينسكي يخشى وجود مؤامرة في القوات المسلحة الأوكرانية، لذلك يعطي أوامر بقتل من يعتبرهم بديلا محتملا له.
https://sputnikarabic.ae/20231124/إعلام-زيلينسكي-يتخبط-في-يأسه-1083433775.html
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روسيا
خبير: زيلينسكي قد لا ينجو لنهاية فترة ولايته في أوكرانيا
صرح المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، بأن "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد لا يعيش ليرى نهاية فترة ولايته في أوكرانيا".
وجاءت تصريحات الكولونيل ماكغريغور على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، التي قال خلالها: "لقد انتهت أغنية زيلينسكي، وسيقوم بكل ما في وسعه للصمود حتى النهاية المريرة وقد لا يبق على قيد الحياة في منصبه".
وأشار ماكغريغور إلى أن الرئيس زيلينسكي "أهان وأغضب" الأوكرانيين، مما قادهم "إلى الطريق نحو كارثة كاملة".
وتابع ماكغريغور بالقول: "أنا متأكد من أن لديه العديد من طرق الهروب إلى أماكن مختلفة حيث توجد حساباته المصرفية ومنازله، لكن هذا الصراع انتهى".
وفي وقت سابق، ستيفن بريان، الضابط السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، إن زيلينسكي يخشى وجود مؤامرة في القوات المسلحة الأوكرانية، لذلك يعطي أوامر بقتل من يعتبرهم بديلا محتملا له.