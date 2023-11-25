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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231125/خبير-عسكري-يكشف-عن-مكاسب-روسيا-بعد-سيطرتها-على-زورق-أوكراني-مسير-1083464010.html
خبير عسكري يكشف عن مكاسب روسيا بعد سيطرتها على زورق أوكراني مسير
خبير عسكري يكشف عن مكاسب روسيا بعد سيطرتها على زورق أوكراني مسير
أعلن خبير عسكري روسي، اليوم السبت، أن عملية سحب زورق مسير أوكراني من طراز "ماغورا في- 5" إلى ساحل شبه جزيرة القرم سيساعد القوات البحرية الروسية على دراسته... 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T09:04+0000
2023-11-25T09:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الخبير العسكري، الكابتن فاسيلي دانديكين، إنه على الرغم من أن زوارق "الكاميكازي" (الانتحارية) هذه تحمل أسماء أوكرانية، إلا أنها أجنبية في الأساس وجميع الحشوات غربية معظمها ألمانية.وأضاف دانديكين بالقول: "لقد استولى مقاتلونا بالفعل على هذه القوارب بأقل قدر من الأضرر وتكمن الصعوبة الرئيسية في أنه من الصعب ملاحظتها، لأنها شبه ظاهرة على سطح الماء".وتابع الخبير بالقول: "تعلمنا القيام بتدميرها كذلك حتى باستخدام مدفع رشاش لأنها لا تحتوي على دروع، بالإضافة أنها ضعيفة في مواجهة العواصف.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231125/مستشار-سابق-بالبنتاغون-الولايات-المتحدة-أرسلت-كل-مخزونها-تقريبا-من-الأسلحة-لأوكرانيا-1083460429.html
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روسيا

خبير عسكري يكشف عن مكاسب روسيا بعد سيطرتها على زورق أوكراني مسير

09:04 GMT 25.11.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورقوات الهندسة العسكرية التابعين لمنطقة جنوب روسيا يرممون البنى التحتية في منطقة خيرسون، أوكرانيا أبريل 2022
قوات الهندسة العسكرية التابعين لمنطقة جنوب روسيا يرممون البنى التحتية في منطقة خيرسون، أوكرانيا أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© Sputnik
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أعلن خبير عسكري روسي، اليوم السبت، أن عملية سحب زورق مسير أوكراني من طراز "ماغورا في- 5" إلى ساحل شبه جزيرة القرم سيساعد القوات البحرية الروسية على دراسته وتحسين تكتيكاتها في مواجهة هذا النوع من الزوارق.
وقال الخبير العسكري، الكابتن فاسيلي دانديكين، إنه على الرغم من أن زوارق "الكاميكازي" (الانتحارية) هذه تحمل أسماء أوكرانية، إلا أنها أجنبية في الأساس وجميع الحشوات غربية معظمها ألمانية.
وأضاف دانديكين بالقول: "لقد استولى مقاتلونا بالفعل على هذه القوارب بأقل قدر من الأضرر وتكمن الصعوبة الرئيسية في أنه من الصعب ملاحظتها، لأنها شبه ظاهرة على سطح الماء".
وتابع الخبير بالقول: "تعلمنا القيام بتدميرها كذلك حتى باستخدام مدفع رشاش لأنها لا تحتوي على دروع، بالإضافة أنها ضعيفة في مواجهة العواصف.
مدرعة أسولت بريتشر الأمريكية والتي أرسلتها سراإلى أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار سابق في البنتاغون: الولايات المتحدة أرسلت كل مخزونها من الأسلحة تقريبا لأوكرانيا
04:32 GMT
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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