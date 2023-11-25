عربي
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231125/خلال-24-ساعة-القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-31-مرة-وإصابة-مدنيين-اثنين-1083459776.html
خلال 24 ساعة.. القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 31 مرة وإصابة مدنيين اثنين
خلال 24 ساعة.. القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 31 مرة وإصابة مدنيين اثنين
قال مكتب ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق للقضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك... 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T00:30+0000
2023-11-25T00:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079602443_0:89:3154:1863_1920x0_80_0_0_bc8437455d79ef9b7c71ce07b5cc7d90.jpg
وقال المكتب على حسابه بتطبيق "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغ المكتب عن 31 حالة إطلاق نار من قبل الوحدات المسلحة الأوكرانية".وأضافت أن أوكرانيا أطلقت 103 طلقات من ذخيرة مختلفة.وقال المكتب إن مدنيين أصيبا.وتم تسجيل ما مجموعه 26 هجومًا مدفعيًا للقوات الأوكرانية في اليوم السابق.
https://sputnikarabic.ae/20231124/زيلينسكي-يعلن-تطبيق-خطة-تعبئة-شاملة-جديدة-الأسبوع-المقبل-1083458017.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079602443_423:0:3154:2048_1920x0_80_0_0_c68e1028cb4860b924f7ea45733d1a6c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية

خلال 24 ساعة.. القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 31 مرة وإصابة مدنيين اثنين

00:30 GMT 25.11.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال مكتب ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق للقضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك الشعبية 31 مرة خلال اليوم الماضي.
وقال المكتب على حسابه بتطبيق "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغ المكتب عن 31 حالة إطلاق نار من قبل الوحدات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت أن أوكرانيا أطلقت 103 طلقات من ذخيرة مختلفة.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
زيلينسكي يعلن تطبيق خطة تعبئة شاملة جديدة الأسبوع المقبل
أمس, 20:10 GMT
وقال المكتب إن مدنيين أصيبا.
وتم تسجيل ما مجموعه 26 هجومًا مدفعيًا للقوات الأوكرانية في اليوم السابق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تتسلم أسماء 13 أسيرا ستطلق حماس سراحهم السبت.. فيديو وصورأمس, 22:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала