https://sputnikarabic.ae/20231125/خلال-24-ساعة-القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-31-مرة-وإصابة-مدنيين-اثنين-1083459776.html
خلال 24 ساعة.. القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 31 مرة وإصابة مدنيين اثنين
خلال 24 ساعة.. القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 31 مرة وإصابة مدنيين اثنين
قال مكتب ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق للقضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك... 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T00:30+0000
2023-11-25T00:30+0000
2023-11-25T00:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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وقال المكتب على حسابه بتطبيق "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغ المكتب عن 31 حالة إطلاق نار من قبل الوحدات المسلحة الأوكرانية".وأضافت أن أوكرانيا أطلقت 103 طلقات من ذخيرة مختلفة.وقال المكتب إن مدنيين أصيبا.وتم تسجيل ما مجموعه 26 هجومًا مدفعيًا للقوات الأوكرانية في اليوم السابق.
https://sputnikarabic.ae/20231124/زيلينسكي-يعلن-تطبيق-خطة-تعبئة-شاملة-جديدة-الأسبوع-المقبل-1083458017.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
خلال 24 ساعة.. القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 31 مرة وإصابة مدنيين اثنين
قال مكتب ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق للقضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك الشعبية 31 مرة خلال اليوم الماضي.
وقال المكتب على حسابه بتطبيق "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية
، أبلغ المكتب عن 31 حالة إطلاق نار من قبل الوحدات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت أن أوكرانيا أطلقت 103 طلقات من ذخيرة مختلفة.
وقال المكتب إن مدنيين أصيبا.
وتم تسجيل ما مجموعه 26 هجومًا مدفعيًا للقوات الأوكرانية في اليوم السابق.