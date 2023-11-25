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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231125/دبابات-تي-90-الروسية-تجري-تدريبات-بالذخيرة-الحية-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-فيديو-1083464429.html
دبابات "تي-90" الروسية تجري تدريبات بالذخيرة الحية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
دبابات "تي-90" الروسية تجري تدريبات بالذخيرة الحية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر تدريب أطقم دبابات "تي-90 إم" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية والعمل على زيادة مهاراتهم القتالية في منطقة العملية... 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T09:10+0000
2023-11-25T09:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نادي الفيديو
رصد عسكري
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع: "تتدرب أطقم الدبابات على إطلاق النار على الأهداف من المواقع المغلقة ومن المواقع المفتوحة، ويتم تعديل أجراءات الأهداف باستخدام طائرات دون طيار".وبحسب الدفاع الروسية، فإنه يتم تدريب أطقم الدبابات على القيادة عالية السرعة والمناورة بعد إكمال مهام إطلاق النار.ويظهر بالفيديو، قيام الجنود الروس بعملية تجهيز الذخيرة وتحديد الهدف المطلوب واستهدافه بدقة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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نادي الفيديو, رصد عسكري, روسيا
نادي الفيديو, رصد عسكري, روسيا

دبابات "تي-90" الروسية تجري تدريبات بالذخيرة الحية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو

09:10 GMT 25.11.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر تدريب أطقم دبابات "تي-90 إم" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية والعمل على زيادة مهاراتهم القتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت وزارة الدفاع: "تتدرب أطقم الدبابات على إطلاق النار على الأهداف من المواقع المغلقة ومن المواقع المفتوحة، ويتم تعديل أجراءات الأهداف باستخدام طائرات دون طيار".
وبحسب الدفاع الروسية، فإنه يتم تدريب أطقم الدبابات على القيادة عالية السرعة والمناورة بعد إكمال مهام إطلاق النار.
ويظهر بالفيديو، قيام الجنود الروس بعملية تجهيز الذخيرة وتحديد الهدف المطلوب واستهدافه بدقة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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