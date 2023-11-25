https://sputnikarabic.ae/20231125/دبابات-تي-90-الروسية-تجري-تدريبات-بالذخيرة-الحية-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-فيديو-1083464429.html
دبابات "تي-90" الروسية تجري تدريبات بالذخيرة الحية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
دبابات "تي-90" الروسية تجري تدريبات بالذخيرة الحية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر تدريب أطقم دبابات "تي-90 إم" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية والعمل على زيادة مهاراتهم القتالية في منطقة العملية... 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T09:10+0000
2023-11-25T09:10+0000
2023-11-25T09:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نادي الفيديو
رصد عسكري
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع: "تتدرب أطقم الدبابات على إطلاق النار على الأهداف من المواقع المغلقة ومن المواقع المفتوحة، ويتم تعديل أجراءات الأهداف باستخدام طائرات دون طيار".وبحسب الدفاع الروسية، فإنه يتم تدريب أطقم الدبابات على القيادة عالية السرعة والمناورة بعد إكمال مهام إطلاق النار.ويظهر بالفيديو، قيام الجنود الروس بعملية تجهيز الذخيرة وتحديد الهدف المطلوب واستهدافه بدقة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, رصد عسكري, روسيا
نادي الفيديو, رصد عسكري, روسيا
دبابات "تي-90" الروسية تجري تدريبات بالذخيرة الحية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر تدريب أطقم دبابات "تي-90 إم" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية والعمل على زيادة مهاراتهم القتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت وزارة الدفاع: "تتدرب أطقم الدبابات على إطلاق النار على الأهداف من المواقع المغلقة ومن المواقع المفتوحة، ويتم تعديل أجراءات الأهداف باستخدام طائرات دون طيار".
وبحسب الدفاع الروسية، فإنه يتم تدريب أطقم الدبابات على القيادة عالية السرعة والمناورة بعد إكمال مهام إطلاق النار.
ويظهر بالفيديو، قيام الجنود الروس بعملية تجهيز الذخيرة وتحديد الهدف المطلوب واستهدافه بدقة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.