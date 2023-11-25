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https://sputnikarabic.ae/20231125/دوي-انفجارات-قوية-في-سماء-إيلات-الإسرائيلية-واعتراض-عدد-من-الصواريخ-فيديو-1083477775.html
أصوات انفجارات قوية في سماء إيلات الإسرائيلية... فيديو
أصوات انفجارات قوية في سماء إيلات الإسرائيلية... فيديو
دوت انفجارات شديدة في سماء مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر جنوبي إسرائيل، مساء اليوم السبت، بدت أنها ناجمة عن اعتراض عدد من الصواريخ. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T17:09+0000
2023-11-25T17:12+0000
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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي على منصة "إكس": "سمع دوي انفجارات قوية في إيلات، ولم يتم تفعيل صافرات الإنذار".وبثت الإذاعة مقطع فيديو يظهر اعتراض صاروخين على الأقل في سماء المدينة، دون صدور بيان رسمي إسرائيلي حول ملابسات الحادث ومصدر انطلاق الصواريخ.وسبق أن أطلقت جماعة "أنصار الله" اليمنية، عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة تجاه مدينة إيلات تضامنا مع قطاع غزة، الذي تعرض على مدى 48 يوما لحرب إسرائيلية مدمرة، قبل بدء سريان هدنة إنسانية، صباح يوم أمس الجمعة، لمدة 4 أيام شملت إطلاق سراح أسرى من الجانبين.وأكدت "أنصار الله"، أن الهدنة تخص غزة، وأنها ستستمر في تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيرات واستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، حتى "توقف العدوان على غزة بشكل كامل".
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, قطاع غزة

أصوات انفجارات قوية في سماء إيلات الإسرائيلية... فيديو

17:09 GMT 25.11.2023 (تم التحديث: 17:12 GMT 25.11.2023)
© AFP 2023 / -القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء
القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© AFP 2023 / -
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دوت انفجارات شديدة في سماء مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر جنوبي إسرائيل، مساء اليوم السبت، بدت أنها ناجمة عن اعتراض عدد من الصواريخ.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي على منصة "إكس": "سمع دوي انفجارات قوية في إيلات، ولم يتم تفعيل صافرات الإنذار".
وبثت الإذاعة مقطع فيديو يظهر اعتراض صاروخين على الأقل في سماء المدينة، دون صدور بيان رسمي إسرائيلي حول ملابسات الحادث ومصدر انطلاق الصواريخ.
وسبق أن أطلقت جماعة "أنصار الله" اليمنية، عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة تجاه مدينة إيلات تضامنا مع قطاع غزة، الذي تعرض على مدى 48 يوما لحرب إسرائيلية مدمرة، قبل بدء سريان هدنة إنسانية، صباح يوم أمس الجمعة، لمدة 4 أيام شملت إطلاق سراح أسرى من الجانبين.
وأكدت "أنصار الله"، أن الهدنة تخص غزة، وأنها ستستمر في تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيرات واستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، حتى "توقف العدوان على غزة بشكل كامل".
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