https://sputnikarabic.ae/20231125/رئيس-وزراء-الهند-يقود-طائرة-حربية-بنفسه-فيديو--1083470569.html
رئيس وزراء الهند يقود طائرة حربية بنفسه... فيديو
رئيس وزراء الهند يقود طائرة حربية بنفسه... فيديو
قام رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم السبت، بطلعة جوية استمرت بضع دقائق بالطائرة المقاتلة الخفيفة المحلية الصنع "تيجاس"، حيث شارك في قيادة نسخة... 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T13:44+0000
2023-11-25T13:44+0000
2023-11-25T13:44+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102110/12/1021101272_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_80459aceb4e46e97e785d8740b5372d8.jpg
وتظهر اللقطات مودي، وهو يرتدي بدلة خاصة بالطيران، ويرافقه طيار من القوات الجوية الهندية (IAF)، وذلك عندما أقلعت الطائرة من مطار "هندوستان" للملاحة الجوية المحدودة (HAL) في بنغالورو.وقال رئيس الوزراء الهندي: "أكملت بنجاح طلعة جوية على "تيجاس"، لقد كانت التجربة مثيرة بشكل لا يصدق، وعززت بشكل كبير ثقتي في القدرات المحلية لبلادنا، وجعلتني أشعر بشعور متجدد بالفخر والتفاؤل بشأن إمكاناتنا الوطنية".تم تسمية الطائرة "تيجاس"، في عام 2003، وهي طائرة متعددة المهام، تُصنف من بين الأفضل في فئتها، وقد تم تصميمها للقيام بمهام الدفاع الجوي والاستطلاع البحري والهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20231120/مفرزة-من-سفن-أسطول-المحيط-الهادئ-الروسي-تصل-إلى-الهند-فيديو-1083319413.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102110/12/1021101272_411:0:3000:1942_1920x0_80_0_0_0e2b1be103e10bd436049a65b17e00ba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
رئيس وزراء الهند يقود طائرة حربية بنفسه... فيديو
قام رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم السبت، بطلعة جوية استمرت بضع دقائق بالطائرة المقاتلة الخفيفة المحلية الصنع "تيجاس"، حيث شارك في قيادة نسخة تجريبية منها.
وتظهر اللقطات مودي، وهو يرتدي بدلة خاصة بالطيران، ويرافقه طيار من القوات الجوية الهندية (IAF)، وذلك عندما أقلعت الطائرة من مطار "هندوستان" للملاحة الجوية المحدودة (HAL) في بنغالورو.
وقال رئيس الوزراء الهندي: "أكملت بنجاح طلعة جوية على "تيجاس"، لقد كانت التجربة مثيرة بشكل لا يصدق، وعززت بشكل كبير ثقتي في القدرات المحلية لبلادنا، وجعلتني أشعر بشعور متجدد بالفخر والتفاؤل بشأن إمكاناتنا الوطنية".
تم تسمية الطائرة "تيجاس"، في عام 2003، وهي طائرة متعددة المهام، تُصنف من بين الأفضل في فئتها، وقد تم تصميمها للقيام بمهام الدفاع الجوي والاستطلاع البحري والهجوم.