https://sputnikarabic.ae/20231125/رجل-أعمال-أوروبي-مواطنونا-أدركوا-أننا-أداة-بيد-أمريكا-لتنفذ-حرب-بالوكالة-في-أوكرانيا-1083464899.html
رجل أعمال أوروبي: مواطنونا أدركوا أننا أداة بيد أمريكا لتنفذ حرب بالوكالة في أوكرانيا
رجل أعمال أوروبي: مواطنونا أدركوا أننا أداة بيد أمريكا لتنفذ حرب بالوكالة في أوكرانيا
كتب رجل الأعمال الألماني الفنلندي المالك السابق لأكبر شركة لبتادل الملفات "Megaupload"، كيم دوتكوم، أن سكان الاتحاد الأوروبي بدأوا يدركون أنهم أصبحوا أداة في... 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T09:51+0000
2023-11-25T09:51+0000
2023-11-25T09:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال دوتكوم عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه "ربما يفهم الأوروبيون الآن أن الصراع بالوكالة الأمريكية في أوكرانيا هو محاولة لمواجهة وإيقاف "بريكس" على حساب الأوروبيين أنفسهم.وشدد رجل الأعمال الألماني الفنلندي على أن هذا هو على وجه التحديد ما يمكن أن يفسر الشعبية المتزايدة "للروايات المؤيدة لروسيا" في الاتحاد الأوروبي.وبدأت وسائل الإعلام الغربية تكتب على نحو متزايد أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
https://sputnikarabic.ae/20231109/إعلام-الغرب-يناقش-بدء-المفاوضات-مع-روسيا-والتضحية-بزيلينسكي-1082966269.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رجل أعمال أوروبي: مواطنونا أدركوا أننا أداة بيد أمريكا لتنفذ حرب بالوكالة في أوكرانيا
كتب رجل الأعمال الألماني الفنلندي المالك السابق لأكبر شركة لبتادل الملفات "Megaupload"، كيم دوتكوم، أن سكان الاتحاد الأوروبي بدأوا يدركون أنهم أصبحوا أداة في يد الولايات المتحدة الأمريكية ضد دول البريكس.
وقال دوتكوم عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه "ربما يفهم الأوروبيون الآن أن الصراع بالوكالة الأمريكية في أوكرانيا هو محاولة لمواجهة وإيقاف "بريكس" على حساب الأوروبيين أنفسهم.
وشدد رجل الأعمال الألماني الفنلندي على أن هذا هو على وجه التحديد ما يمكن أن يفسر الشعبية المتزايدة "للروايات المؤيدة لروسيا" في الاتحاد الأوروبي.
وبدأت وسائل الإعلام الغربية تكتب على نحو متزايد أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.