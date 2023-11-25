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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231125/رجل-أعمال-أوروبي-مواطنونا-أدركوا-أننا-أداة-بيد-أمريكا-لتنفذ-حرب-بالوكالة-في-أوكرانيا-1083464899.html
رجل أعمال أوروبي: مواطنونا أدركوا أننا أداة بيد أمريكا لتنفذ حرب بالوكالة في أوكرانيا
رجل أعمال أوروبي: مواطنونا أدركوا أننا أداة بيد أمريكا لتنفذ حرب بالوكالة في أوكرانيا
كتب رجل الأعمال الألماني الفنلندي المالك السابق لأكبر شركة لبتادل الملفات "Megaupload"، كيم دوتكوم، أن سكان الاتحاد الأوروبي بدأوا يدركون أنهم أصبحوا أداة في... 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T09:51+0000
2023-11-25T09:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال دوتكوم عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه "ربما يفهم الأوروبيون الآن أن الصراع بالوكالة الأمريكية في أوكرانيا هو محاولة لمواجهة وإيقاف "بريكس" على حساب الأوروبيين أنفسهم.وشدد رجل الأعمال الألماني الفنلندي على أن هذا هو على وجه التحديد ما يمكن أن يفسر الشعبية المتزايدة "للروايات المؤيدة لروسيا" في الاتحاد الأوروبي.وبدأت وسائل الإعلام الغربية تكتب على نحو متزايد أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
https://sputnikarabic.ae/20231109/إعلام-الغرب-يناقش-بدء-المفاوضات-مع-روسيا-والتضحية-بزيلينسكي-1082966269.html
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العالم
العالم

رجل أعمال أوروبي: مواطنونا أدركوا أننا أداة بيد أمريكا لتنفذ حرب بالوكالة في أوكرانيا

09:51 GMT 25.11.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصور الانتخابات البرلمانية في ألمانيا - برلين ألمانيا 26 سبتمبر 2021
 الانتخابات البرلمانية في ألمانيا - برلين ألمانيا 26 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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كتب رجل الأعمال الألماني الفنلندي المالك السابق لأكبر شركة لبتادل الملفات "Megaupload"، كيم دوتكوم، أن سكان الاتحاد الأوروبي بدأوا يدركون أنهم أصبحوا أداة في يد الولايات المتحدة الأمريكية ضد دول البريكس.
وقال دوتكوم عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه "ربما يفهم الأوروبيون الآن أن الصراع بالوكالة الأمريكية في أوكرانيا هو محاولة لمواجهة وإيقاف "بريكس" على حساب الأوروبيين أنفسهم.
وشدد رجل الأعمال الألماني الفنلندي على أن هذا هو على وجه التحديد ما يمكن أن يفسر الشعبية المتزايدة "للروايات المؤيدة لروسيا" في الاتحاد الأوروبي.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
إعلام: الغرب يناقش بدء المفاوضات مع روسيا والتضحية بزيلينسكي
9 نوفمبر, 05:45 GMT
وبدأت وسائل الإعلام الغربية تكتب على نحو متزايد أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
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