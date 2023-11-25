https://sputnikarabic.ae/20231125/زعيم-حزب-فرنسي-يجب-على-زيلينسكي-التفاوض-مع-موسكو-ورفع-العقوبات-عن-روسيا-1083471442.html
زعيم حزب فرنسي: يجب على زيلينسكي التفاوض مع موسكو ورفع العقوبات عن روسيا
زعيم حزب فرنسي: يجب على زيلينسكي التفاوض مع موسكو ورفع العقوبات عن روسيا
أفاد زعيم حزب الوطنيين الفرنسي، فلوريان فيليبو، بأنه ينبغي على الغرب أن يدفع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، للتفاوض مع روسيا. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T14:03+0000
2023-11-25T14:03+0000
2023-11-25T14:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال فيليبو عبر صفحته على منصة "إكس": "دعونا نوقف هذه المذبحة، ونتوقف عن تجنيد الأوكرانيين في الجيش ضد إرادتهم، دعونا نجبر زيلينسكي، على التفاوض".وأعرب فيليبو، عن رغبته في رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وبدء حوار مع موسكو، في أقرب وقت ممكن.وأشار إلى أنه حتى على التلفزيون الفرنسي، يتم سماع الآراء بشكل متزايد حول وقف المساعدات المقدمة لأوكرانيا.وقد أعربت روسيا، مرارا وتكرارا، عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي، في حين أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.
https://sputnikarabic.ae/20231125/مستشار-سابق-لدى-البنتاغون-قادة-الناتو-يطالبون-سرا-بتنحي-زيلينسكي-1083471216.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
زعيم حزب فرنسي: يجب على زيلينسكي التفاوض مع موسكو ورفع العقوبات عن روسيا
أفاد زعيم حزب الوطنيين الفرنسي، فلوريان فيليبو، بأنه ينبغي على الغرب أن يدفع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، للتفاوض مع روسيا.
وقال فيليبو عبر صفحته على منصة "إكس": "دعونا نوقف هذه المذبحة، ونتوقف عن تجنيد الأوكرانيين في الجيش ضد إرادتهم، دعونا نجبر زيلينسكي، على التفاوض".
وأعرب فيليبو، عن رغبته في رفع العقوبات المفروضة على روسيا، وبدء حوار مع موسكو، في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أنه حتى على التلفزيون الفرنسي، يتم سماع الآراء بشكل متزايد حول وقف المساعدات المقدمة لأوكرانيا.
وقد أعربت روسيا، مرارا وتكرارا، عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي، في حين أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.