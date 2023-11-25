https://sputnikarabic.ae/20231125/سلاح-الطيران-التكتيكي-الروسي-يشن-هجوما-واسعا-يستهدف-115-منطقة--عاجل-1083466967.html
سلاح الطيران التكتيكي الروسي يشن هجوما واسعا يستهدف 115 منطقة
سلاح الطيران التكتيكي الروسي يشن هجوما واسعا يستهدف 115 منطقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في 115 منطقة. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T11:27+0000
2023-11-25T11:27+0000
2023-11-25T11:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "دمر سلاح الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ ومجموعات المدفعية الروسية قوى عاملة ومعدات عسكرية الأوكرانية في 115 منطقة".وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي اعترضت صاروخ "هيمارس" و18 طائرة دون طيار أوكرانية في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك الشعبية ودونيتسك الشعبية ومقاطعة خيرسون.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231125/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلتي-ميغ-29-أوكرانيتين-في-دنيبروبتروفسك---عاجل-1083466873.html
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روسيا
سلاح الطيران التكتيكي الروسي يشن هجوما واسعا يستهدف 115 منطقة
11:27 GMT 25.11.2023 (تم التحديث: 11:45 GMT 25.11.2023)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في 115 منطقة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "دمر سلاح الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ ومجموعات المدفعية الروسية قوى عاملة ومعدات عسكرية الأوكرانية في 115 منطقة".
وأضاف البيان أنه تم تدمير محطة رادار أوكرانية لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز "بي-18" في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك.
وأكد البيان أنه تم استهداف مراكز القيادة والمراقبة لوحدات اللواء "67" الميكانيكي، ولواء الدفاع الإقليمي "100" في منطقة سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي اعترضت صاروخ "هيمارس" و18 طائرة دون طيار أوكرانية في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك الشعبية ودونيتسك الشعبية ومقاطعة خيرسون.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.