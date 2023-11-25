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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231125/سلاح-الطيران-التكتيكي-الروسي-يشن-هجوما-واسعا-يستهدف-115-منطقة--عاجل-1083466967.html
سلاح الطيران التكتيكي الروسي يشن هجوما واسعا يستهدف 115 منطقة
سلاح الطيران التكتيكي الروسي يشن هجوما واسعا يستهدف 115 منطقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في 115 منطقة. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T11:27+0000
2023-11-25T11:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "دمر سلاح الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ ومجموعات المدفعية الروسية قوى عاملة ومعدات عسكرية الأوكرانية في 115 منطقة".وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي اعترضت صاروخ "هيمارس" و18 طائرة دون طيار أوكرانية في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك الشعبية ودونيتسك الشعبية ومقاطعة خيرسون.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231125/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلتي-ميغ-29-أوكرانيتين-في-دنيبروبتروفسك---عاجل-1083466873.html
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سلاح الطيران التكتيكي الروسي يشن هجوما واسعا يستهدف 115 منطقة

11:27 GMT 25.11.2023 (تم التحديث: 11:45 GMT 25.11.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في 115 منطقة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "دمر سلاح الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ ومجموعات المدفعية الروسية قوى عاملة ومعدات عسكرية الأوكرانية في 115 منطقة".

وأضاف البيان أنه تم تدمير محطة رادار أوكرانية لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز "بي-18" في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك.

طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط مقاتلتي "ميغ-29" أوكرانيتين في دنيبروبتروفسك
11:22 GMT

وأكد البيان أنه تم استهداف مراكز القيادة والمراقبة لوحدات اللواء "67" الميكانيكي، ولواء الدفاع الإقليمي "100" في منطقة سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي اعترضت صاروخ "هيمارس" و18 طائرة دون طيار أوكرانية في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك الشعبية ودونيتسك الشعبية ومقاطعة خيرسون.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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