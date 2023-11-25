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ضابط إسرائيلي يهدي ابنته تفجيرا في غزة... فيديو
ضابط إسرائيلي يهدي ابنته تفجيرا في غزة... فيديو
أهدى ضابط إسرائيلي، ابنته تفجيرا في أحد المباني السكنية في قطاع غزة، وذلك بمناسبة عيد ميلادها. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T14:45+0000
2023-11-25T15:00+0000
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وقال الضابط الإسرائيلي، في مقطع الفيديو: "أهدي هذا التفجير إلى ابنتي الأميرة، أيالا، بمناسبة عيد ميلادها، اليوم أصبح عمرها عامين. أشتاق إليك".ويبدأ الضابط بالعد التنازلي لتفجير المبنى السكني في غزة.ومرّ أكثر من 40 يوما، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى, نادي الفيديو
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى, نادي الفيديو

ضابط إسرائيلي يهدي ابنته تفجيرا في غزة... فيديو

14:45 GMT 25.11.2023 (تم التحديث: 15:00 GMT 25.11.2023)
© AFP 2023القصف الإسرائيلي على غزة
القصف الإسرائيلي على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© AFP 2023
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أهدى ضابط إسرائيلي، ابنته تفجيرا في أحد المباني السكنية في قطاع غزة، وذلك بمناسبة عيد ميلادها.
وقال الضابط الإسرائيلي، في مقطع الفيديو: "أهدي هذا التفجير إلى ابنتي الأميرة، أيالا، بمناسبة عيد ميلادها، اليوم أصبح عمرها عامين. أشتاق إليك".
ويبدأ الضابط بالعد التنازلي لتفجير المبنى السكني في غزة.
ومرّ أكثر من 40 يوما، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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