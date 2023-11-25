https://sputnikarabic.ae/20231125/ضابط-استخبارات-أمريكي-أوكرانيا-ستخسر-50-من-أراضيها--1083474229.html

ضابط استخبارات أمريكي: أوكرانيا ستخسر 50% من أراضيها

ضابط استخبارات أمريكي: أوكرانيا ستخسر 50% من أراضيها

أفاد ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن أوكرانيا قد تخسر 50 % من أراضيها بعد انهيار القوات المسلحة الأوكرانية. 25.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-25T15:14+0000

2023-11-25T15:14+0000

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وقال ريتر، خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "الحقيقة هي أن الجيش الأوكراني على وشك الانهيار. الجميع يعترف بذلك، وإذا سقط سيكون هناك انسحاب سريع للقوات، وسيملأ الروس هذا الفراغ المتبقي، وفي هذه الحالة، الروس على الأرجح لن يتخلوا عن هذه المناطق".وأكد ريتر، أنه إذا لم يقم أحد من المقربين من زيلينسكي، بإقناعه بوقف الأعمال العدائية، فإن مصير أوكرانيا قد يكون كارثيا.وختم ريتر، بالقول: "آمل أن يكون لديهم ما يكفي من الصدق لإخبار زيلينسكي، أنه إذا واصل هذه المعركة، فإن الـ20% من الأراضي، التي فقدها يمكن أن تتحول إلى 40 أو50 %".وأعربت روسيا، مرارا وتكرارا، عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي، في حين أشار الكرملين أيضا إلى أنه لا توجد الآن شروط مسبقة لانتقال الوضع إلى مسار سلمي، بينما يظل تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة لموسكو. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لم ترفض أبدا الحوار، لكن على الجانب الآخر أن يعرب عن استعداده له بشكل مباشر.

https://sputnikarabic.ae/20231125/سلاح-الطيران-التكتيكي-الروسي-يشن-هجوما-واسعا-يستهدف-115-منطقة--عاجل-1083466967.html

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