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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231125/طائرة-مسيرة-روسية-من-فايكنغ-تدمر-مقرا-أوكرانيا-متخفيا-فيديو-1083465382.html
طائرة مسيرة روسية من "فايكنغ" تدمر مقرا أوكرانيا متخفيا... فيديو
طائرة مسيرة روسية من "فايكنغ" تدمر مقرا أوكرانيا متخفيا... فيديو
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر قيام طائرة مسيرة روسية بتدمير معقل للقوات الأوكرانية. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T10:28+0000
2023-11-25T10:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
نادي الفيديو
روسيا
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ويُظهر المشاهد قيام وحدة "فايكنغ" الروسية الخاصة بتدمير المعقل التابع للقوات الأوكرانية بوساطة طائرة من دون طيار.ووفقا لمقطع الفيديو المصور من كاميرا المسيّرة الروسية وكاميرا من طائرة أخرى، فإن المسيرة هاجمت المعقل المحصن التابع للقوات الأوكرانية وقامت بتدميره.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.شاهد أيضا: كتيبة مشاة روسية تدمر نقاطا أوكرانية بعملية جريئة... فيديوشاهد أيضا: مقاتلتان روسيتان تتسللان على ارتفاع منخفض عبر الخطوط الأمامية وتدمران مقرات أوكرانية... فيديوشاهد أيضا: "لانتسيت" روسية تدمر "إم 109" أمريكيا ذاتي الحركة... فيديو
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رصد عسكري, نادي الفيديو, روسيا
رصد عسكري, نادي الفيديو, روسيا

طائرة مسيرة روسية من "فايكنغ" تدمر مقرا أوكرانيا متخفيا... فيديو

10:28 GMT 25.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر قيام طائرة مسيرة روسية بتدمير معقل للقوات الأوكرانية.
ويُظهر المشاهد قيام وحدة "فايكنغ" الروسية الخاصة بتدمير المعقل التابع للقوات الأوكرانية بوساطة طائرة من دون طيار.
ووفقا لمقطع الفيديو المصور من كاميرا المسيّرة الروسية وكاميرا من طائرة أخرى، فإن المسيرة هاجمت المعقل المحصن التابع للقوات الأوكرانية وقامت بتدميره.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
شاهد أيضا: كتيبة مشاة روسية تدمر نقاطا أوكرانية بعملية جريئة... فيديو
شاهد أيضا: مقاتلتان روسيتان تتسللان على ارتفاع منخفض عبر الخطوط الأمامية وتدمران مقرات أوكرانية... فيديو
شاهد أيضا: "لانتسيت" روسية تدمر "إم 109" أمريكيا ذاتي الحركة... فيديو
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