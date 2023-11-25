https://sputnikarabic.ae/20231125/طائرة-مسيرة-روسية-من-فايكنغ-تدمر-مقرا-أوكرانيا-متخفيا-فيديو-1083465382.html
طائرة مسيرة روسية من "فايكنغ" تدمر مقرا أوكرانيا متخفيا... فيديو
طائرة مسيرة روسية من "فايكنغ" تدمر مقرا أوكرانيا متخفيا... فيديو
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر قيام طائرة مسيرة روسية بتدمير معقل للقوات الأوكرانية. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T10:28+0000
2023-11-25T10:28+0000
2023-11-25T10:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
نادي الفيديو
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082891399_0:0:3031:1705_1920x0_80_0_0_391859661bc9bcfd47508d6ca3f5d26a.jpg
ويُظهر المشاهد قيام وحدة "فايكنغ" الروسية الخاصة بتدمير المعقل التابع للقوات الأوكرانية بوساطة طائرة من دون طيار.ووفقا لمقطع الفيديو المصور من كاميرا المسيّرة الروسية وكاميرا من طائرة أخرى، فإن المسيرة هاجمت المعقل المحصن التابع للقوات الأوكرانية وقامت بتدميره.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.شاهد أيضا: كتيبة مشاة روسية تدمر نقاطا أوكرانية بعملية جريئة... فيديوشاهد أيضا: مقاتلتان روسيتان تتسللان على ارتفاع منخفض عبر الخطوط الأمامية وتدمران مقرات أوكرانية... فيديوشاهد أيضا: "لانتسيت" روسية تدمر "إم 109" أمريكيا ذاتي الحركة... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082891399_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_85845cd1a4c72c877107a9423b8d8cb4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, نادي الفيديو, روسيا
رصد عسكري, نادي الفيديو, روسيا
طائرة مسيرة روسية من "فايكنغ" تدمر مقرا أوكرانيا متخفيا... فيديو
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر قيام طائرة مسيرة روسية بتدمير معقل للقوات الأوكرانية.
ويُظهر المشاهد قيام وحدة "فايكنغ" الروسية الخاصة بتدمير المعقل التابع للقوات الأوكرانية بوساطة طائرة من دون طيار.
ووفقا لمقطع الفيديو المصور من كاميرا المسيّرة الروسية وكاميرا من طائرة أخرى، فإن المسيرة هاجمت المعقل المحصن التابع للقوات الأوكرانية وقامت بتدميره.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.