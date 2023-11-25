https://sputnikarabic.ae/20231125/ظهور-شخصية-غامضة-من-كتائب-القسام-تثير-جدلا-في-العالم-العربي-صور-وفيديو-1083466370.html
ظهور شخصية "غامضة" من "كتائب القسام" تثير جدلا في العالم العربي... صور وفيديو
ظهور شخصية "غامضة" من "كتائب القسام" تثير جدلا في العالم العربي... صور وفيديو
تسبب ظهور أحد عناصر "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أمس الجمعة، وهو ملثم الوجه، خلال عملية تسليم الرهائن، جدلا واسعا في العالم العربي. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T11:20+0000
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وتظهر اللقطات خلال عملية التسليم عيني ويدي عنصر بـ"كتائب القسام" وسط تكهنات بأن العنصر هو فتاة مقاتلة بصفوف الحركة.ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح أمس الجمعة، وتستمر لمدة 4 أيام.وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي. كما سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة.وأفرجت إسرائيل، أمس الجمعة، عن 39 أسيرًا فلسطينيًا بينهم 24 أسيرة، مقابل إفراج حركة حماس عن 13 امرأة وطفلًا إسرائيليين بموجب اتفاق تبادل أسرى بين الجانبين بوساطة قطرية مصرية أمريكية، كما أفرجت حماس عن 10 تايلانديين وفلبيني واحد خارج إطار الاتفاق.ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231125/حماس-تتهم-إسرائيل-بخرق-اتفاق-الهدنة-1083466164.html
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اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
ظهور شخصية "غامضة" من "كتائب القسام" تثير جدلا في العالم العربي... صور وفيديو
تسبب ظهور أحد عناصر "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أمس الجمعة، وهو ملثم الوجه، خلال عملية تسليم الرهائن، جدلا واسعا في العالم العربي.
وتظهر اللقطات خلال عملية التسليم عيني ويدي عنصر بـ"كتائب القسام" وسط تكهنات بأن العنصر هو فتاة مقاتلة بصفوف الحركة.
ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة
التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح أمس الجمعة، وتستمر لمدة 4 أيام.
وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي. كما سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة.
وأفرجت إسرائيل
، أمس الجمعة، عن 39 أسيرًا فلسطينيًا بينهم 24 أسيرة، مقابل إفراج حركة حماس عن 13 امرأة وطفلًا إسرائيليين بموجب اتفاق تبادل أسرى بين الجانبين بوساطة قطرية مصرية أمريكية، كما أفرجت حماس عن 10 تايلانديين وفلبيني واحد خارج إطار الاتفاق.
ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.