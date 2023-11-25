https://sputnikarabic.ae/20231125/علماء-يقعون-في-حيرة-بعد-اكتشاف-ذبابة-سليمة-داخل-أمعاء-رجل-صور-1083463103.html

علماء يقعون في حيرة بعد اكتشاف ذبابة سليمة داخل أمعاء رجل... صور

علماء يقعون في حيرة بعد اكتشاف ذبابة سليمة داخل أمعاء رجل... صور

عثر أطباء أمريكيون على ذبابة داخل أمعاء رجل يبلغ من العمر 63 عامًا، ولم تكن لديه أي فكرة عن كيفية دخول الحشرة إلى جسده. 25.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-25T08:00+0000

2023-11-25T08:00+0000

2023-11-25T08:00+0000

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وفي أثناء إجراء الرجل لفحص روتيني، أصيب الأطباء بالحيرة بعد اكتشاف ذبابة داخل أمعاء رجل خلال فحص القولون بالمنظار.وكان تنظير القولون يسير بشكل طبيعي حتى وصل الأطباء إلى القولون المستعرض، أعلى الأمعاء الغليظة، وعثروا على ذبابة. وكتب الأطباء من كلية الطب بجامعة ميسوري: "تمثل هذه الحالة اكتشافًا نادرًا جدًا بمنظار القولون وغموضًا حول كيفية وصول الذبابة السليمة إلى القولون المستعرض".وكان المريض البالغ من العمر 63 عامًا، الذي لم يتم الكشف عن هويته، في حيرة من هذا الاكتشاف ولم يكن لديه أي فكرة عن كيفية دخول الحشرة إلى جسده. وأخبر الأطباء أنه تناول فقط سوائل صافية قبل إجراء العملية، وقبل يومين، تناول البيتزا والخس، لكنه لم يتذكر وجود ذبابة على أي من الطعام الذي تناوله. وقال الأطباء إن الرجل لم تظهر عليه أي أعراض تشير إلى تناولها.وقال ماثيو بيكتولد، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي بجامعة ميسوري، إنه وأطباء آخرون فحصوا الذبابة وأكدوا أنها ميتة.وبحسب السيد بيكتولد فإن لذلك عدة طرق قد تكون الذبابة قد شقت طريقها من خلالها إلى معدة الرجل: من خلال استهلاك الطعام أو عن طريق دخول المستقيم.وأضاف بيكتولد: "في حال دخلت الذبابة من خلال فم الرجل، فسوف تعتقد أن إنزيمات الجهاز الهضمي العلوي وحمض المعدة من شأنها أن تؤدي إلى تدهور الذبابة، ومع ذلك، فإن الذبابة كانت سليمة، ما يجعل هذه الفرضية أقل احتمالا".وبحسب صحيفة "ndt ndtv" فإنه من المعروف في حالات نادرة أن الذباب ويرقاته يصيب الأمعاء البشرية في حالة تسمى النغف المعوي. لكن كان على الناس تناول طعام يحتوي على بيض الذباب واليرقات، ونادرًا ما يتمكن البيض من النجاة من حمض المعدة ويفقس، ثم ينمو داخل الجسم.

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