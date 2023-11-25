قصة الشابة الأمريكية مبتكرة "فلتر البطيخ" لدعم فلسطين... صور وفيديو
13:17 GMT 25.11.2023 (تم التحديث: 13:20 GMT 25.11.2023)
© Photo / unsplash/Hatiful Yosaفلتر البطيخ
© Photo / unsplash/Hatiful Yosa
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تمكن "فلتر البطيخ"، الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق "تيك توك"، في جمع آلاف الدولارات، في أيام معدودة، لدعم المدنيين في قطاع غزة.
وتمت صناعة هذا "الفلتر" من قبل مستخدمة أمريكية تدعى، جوردان جونسون، التي تتبرع بجميع العائدات التي تجنيها للجمعيات الخيرية للمساهمة في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة.
استخدم في حوالي 6.5 ملايين مقطع.. فلتر البطيخ الأحمر على تيك توك يجمع آلاف الدولارات لدعم الفلسطينيين#غزة #إسرائيل #تيك_توك pic.twitter.com/8nKpA8nTGR— Hespress هسبريس (@hespress) November 20, 2023
وقالت جونسون: "لقد قررت إنشاء هذا التأثير "Filter for Good" والتبرع بجميع العائدات التي حصلت عليها للجمعيات الخيرية التي تقدم المساعدات في قطاع غزة".
#قاوم pic.twitter.com/YF1zzBPDcX— بسمة 🪷 (@grumpy_monster_) May 25, 2021
ومنذ أن أطلقت جونسون، "الفلتر"، خلال الأيام الماضية، فقد تم استخدامه في أكثر من 6.5 مليون مقطع فيديو، وحقق عائدات بقيمة 14 ألف دولار.
فعوا لوحة كبيرة تظهر صورة البطيخ الأحمر الذي يعتبر رمزا للتضامن مع #فلسطين.. طلبة في مدينة ملبورن الأسترالية يتظاهرون دعما لغزة وللمطالبة بوقف إطلاق النار pic.twitter.com/4Z1Xm3QMOd— عبد الحكيم عبد ناصر 🇵🇸 Abdihakiim (@Hakimi1747956) November 23, 2023
"فلتر البطيخ" هو عبارة عن لعبة تتبع بسيطة، يستطيع المستخدم من خلالها سحب شريحة البطيخ على طول مسار متعرج لجمع البذور، ما يؤدي إلى تحصيل الأموال من خلال برنامج خاص بـ"تيك توك"، في كل مرة.