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https://sputnikarabic.ae/20231125/قصة-الشابة-الأمريكية-مبتكرة-فلتر-البطيخ-لدعم-فلسطين-صور-وفيديو-1083469685.html
قصة الشابة الأمريكية مبتكرة "فلتر البطيخ" لدعم فلسطين... صور وفيديو
قصة الشابة الأمريكية مبتكرة "فلتر البطيخ" لدعم فلسطين... صور وفيديو
تمكن "فلتر البطيخ"، الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق "تيك توك"، في جمع آلاف الدولارات، في أيام معدودة، لدعم المدنيين في قطاع غزة. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T13:17+0000
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وتمت صناعة هذا "الفلتر" من قبل مستخدمة أمريكية تدعى، جوردان جونسون، التي تتبرع بجميع العائدات التي تجنيها للجمعيات الخيرية للمساهمة في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة.وقالت جونسون: "لقد قررت إنشاء هذا التأثير "Filter for Good" والتبرع بجميع العائدات التي حصلت عليها للجمعيات الخيرية التي تقدم المساعدات في قطاع غزة". ومنذ أن أطلقت جونسون، "الفلتر"، خلال الأيام الماضية، فقد تم استخدامه في أكثر من 6.5 مليون مقطع فيديو، وحقق عائدات بقيمة 14 ألف دولار."فلتر البطيخ" هو عبارة عن لعبة تتبع بسيطة، يستطيع المستخدم من خلالها سحب شريحة البطيخ على طول مسار متعرج لجمع البذور، ما يؤدي إلى تحصيل الأموال من خلال برنامج خاص بـ"تيك توك"، في كل مرة.اقرأ أيضا: "رقصة الحرية"... نفذها فلسطيني ونجم جزائري وأصبحت رمزا لتحرر الشعوب.. فيديو
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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

قصة الشابة الأمريكية مبتكرة "فلتر البطيخ" لدعم فلسطين... صور وفيديو

13:17 GMT 25.11.2023 (تم التحديث: 13:20 GMT 25.11.2023)
© Photo / unsplash/Hatiful Yosaفلتر البطيخ
فلتر البطيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© Photo / unsplash/Hatiful Yosa
تابعنا عبر
تمكن "فلتر البطيخ"، الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق "تيك توك"، في جمع آلاف الدولارات، في أيام معدودة، لدعم المدنيين في قطاع غزة.
وتمت صناعة هذا "الفلتر" من قبل مستخدمة أمريكية تدعى، جوردان جونسون، التي تتبرع بجميع العائدات التي تجنيها للجمعيات الخيرية للمساهمة في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة.
وقالت جونسون: "لقد قررت إنشاء هذا التأثير "Filter for Good" والتبرع بجميع العائدات التي حصلت عليها للجمعيات الخيرية التي تقدم المساعدات في قطاع غزة".
ومنذ أن أطلقت جونسون، "الفلتر"، خلال الأيام الماضية، فقد تم استخدامه في أكثر من 6.5 مليون مقطع فيديو، وحقق عائدات بقيمة 14 ألف دولار.
"فلتر البطيخ" هو عبارة عن لعبة تتبع بسيطة، يستطيع المستخدم من خلالها سحب شريحة البطيخ على طول مسار متعرج لجمع البذور، ما يؤدي إلى تحصيل الأموال من خلال برنامج خاص بـ"تيك توك"، في كل مرة.
اقرأ أيضا: "رقصة الحرية"... نفذها فلسطيني ونجم جزائري وأصبحت رمزا لتحرر الشعوب.. فيديو
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