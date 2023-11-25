عربي
https://sputnikarabic.ae/20231125/قطر-الاتصالات-مع-مصر-نجحت-في-تذليل-عقبات-صفقة-التبادل-بعد-تأخر-في-تنفيذها-1083479678.html
قطر: الاتصالات مع مصر نجحت في تذليل عقبات صفقة التبادل بعد تأخر في تنفيذها
قطر: الاتصالات مع مصر نجحت في تذليل عقبات صفقة التبادل بعد تأخر في تنفيذها
أفادت وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم السبت، أن الاتصالات مع مصر، نجحت في تذليل عقبات تسليم الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بعد تأخر في تنفيذها. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T19:41+0000
2023-11-25T19:41+0000
حركة حماس
قطر
أخبار قطر اليوم
غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم العربي
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0e/1083151091_0:0:1670:940_1920x0_80_0_0_40692e930babe9cddb122829817fe587.jpg
وقال ماجد محمد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، في بيان نشره على منصة "إكس": "بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين".وأضاف الأنصاري: "سيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة، بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق".وأوضح الأنصاري أنه "يتضمن المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، 33 من الأطفال و6 نساء، بينما يضم المفرج عنهم من غزة 8 من الأطفال و5 من النساء، بالإضافة إلى 7 من الأجانب".وختم المتحدث باسم الخارجية القطرية بيانه، بالقول: "نكرر تقديرنا لجهود شركائنا في الوساطة، جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، للجهود المشتركة التي أزالت العقبات أمام تنفيذ بنود الاتفاق لهذا اليوم".وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أرجع القيادي في حركة "حماس"، أسامة حمدان، تأخر تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة التبادل إلى "خروقات ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ بنود الهدنة، بعضها حصل بالأمس وتكررت اليوم"، بحسب قوله.ومضى حمدان، موضحا: "الخروقات كانت حول إدخال الشاحنات، إضافة لإطلاق النار على فلسطينيين وارتقاء شهداء، وحاليًا هناك اتصالات لمعالجة الخروقات وإنهائها".فيما، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "الأسرى الفلسطينيين الذين يفترض إطلاق سراحهم في المرحلة الثانية من صفقة التبادل وصلوا إلى سجن عوفر الإسرائيلي غربي رام الله وسط الضفة الغربية".وأضافت أن "الأسرى الفلسطينيين سيبقون في عهدة الجيش الإسرائيلي حتى تسليم الرهائن الإسرائيليين في جولة الإفراج الثانية من الصفقة".ويوم أمس الجمعة، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 39 فلسطينيا، 24 امرأة و15 طفلا، وذلك ضمن صفقة التبادل مع حركة "حماس"، التي أبرمت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، فيما أفرجت "حماس" عن 13 إسرائيليا من النساء والأطفال، و10 تايلنديين وفلبيني واحد.
https://sputnikarabic.ae/20231125/غالانت-يوجه-رسالة-تهديد-لـحماس-من-داخل-غزة-بعد-تأخر-إطلاق-سراح-الدفعة-الثانية-من-الأسرى-فيديو-1083478753.html
قطر
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0e/1083151091_0:0:1484:1112_1920x0_80_0_0_406a8e79b5f4d9b3dd62953548f91154.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حركة حماس, قطر, أخبار قطر اليوم, غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن
حركة حماس, قطر, أخبار قطر اليوم, غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن

قطر: الاتصالات مع مصر نجحت في تذليل عقبات صفقة التبادل بعد تأخر في تنفيذها

19:41 GMT 25.11.2023
© AFP 2023 / -علم قطر
علم قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
أفادت وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم السبت، أن الاتصالات مع مصر، نجحت في تذليل عقبات تسليم الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بعد تأخر في تنفيذها.
وقال ماجد محمد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، في بيان نشره على منصة "إكس": "بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين".
وأضاف الأنصاري: "سيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة، بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق".
وأوضح الأنصاري أنه "يتضمن المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، 33 من الأطفال و6 نساء، بينما يضم المفرج عنهم من غزة 8 من الأطفال و5 من النساء، بالإضافة إلى 7 من الأجانب".
وختم المتحدث باسم الخارجية القطرية بيانه، بالقول: "نكرر تقديرنا لجهود شركائنا في الوساطة، جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، للجهود المشتركة التي أزالت العقبات أمام تنفيذ بنود الاتفاق لهذا اليوم".
وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أرجع القيادي في حركة "حماس"، أسامة حمدان، تأخر تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة التبادل إلى "خروقات ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ بنود الهدنة، بعضها حصل بالأمس وتكررت اليوم"، بحسب قوله.
ومضى حمدان، موضحا: "الخروقات كانت حول إدخال الشاحنات، إضافة لإطلاق النار على فلسطينيين وارتقاء شهداء، وحاليًا هناك اتصالات لمعالجة الخروقات وإنهائها".
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
غالانت يوجه رسالة تهديد لـ"حماس" من داخل غزة بعد تأخر إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى... فيديو
18:32 GMT
فيما، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "الأسرى الفلسطينيين الذين يفترض إطلاق سراحهم في المرحلة الثانية من صفقة التبادل وصلوا إلى سجن عوفر الإسرائيلي غربي رام الله وسط الضفة الغربية".
وأضافت أن "الأسرى الفلسطينيين سيبقون في عهدة الجيش الإسرائيلي حتى تسليم الرهائن الإسرائيليين في جولة الإفراج الثانية من الصفقة".
ويوم أمس الجمعة، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 39 فلسطينيا، 24 امرأة و15 طفلا، وذلك ضمن صفقة التبادل مع حركة "حماس"، التي أبرمت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، فيما أفرجت "حماس" عن 13 إسرائيليا من النساء والأطفال، و10 تايلنديين وفلبيني واحد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ возвращается к месту базирования - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:39 GMTЖурналисты снимают, как машины скорой помощи палестинского министерства здравоохранения пересекают переход Рафах на границе сектора Газа и Египта - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار الهدوء وتبادل الأسرى في ثاني أيام الهدنة.. فيديو وصور12:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала