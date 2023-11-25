https://sputnikarabic.ae/20231125/قطر-الاتصالات-مع-مصر-نجحت-في-تذليل-عقبات-صفقة-التبادل-بعد-تأخر-في-تنفيذها-1083479678.html
قطر: الاتصالات مع مصر نجحت في تذليل عقبات صفقة التبادل بعد تأخر في تنفيذها
قطر: الاتصالات مع مصر نجحت في تذليل عقبات صفقة التبادل بعد تأخر في تنفيذها
أفادت وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم السبت، أن الاتصالات مع مصر، نجحت في تذليل عقبات تسليم الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بعد تأخر في تنفيذها. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T19:41+0000
2023-11-25T19:41+0000
2023-11-25T19:41+0000
حركة حماس
قطر
أخبار قطر اليوم
غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم العربي
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0e/1083151091_0:0:1670:940_1920x0_80_0_0_40692e930babe9cddb122829817fe587.jpg
وقال ماجد محمد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، في بيان نشره على منصة "إكس": "بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين".وأضاف الأنصاري: "سيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة، بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق".وأوضح الأنصاري أنه "يتضمن المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، 33 من الأطفال و6 نساء، بينما يضم المفرج عنهم من غزة 8 من الأطفال و5 من النساء، بالإضافة إلى 7 من الأجانب".وختم المتحدث باسم الخارجية القطرية بيانه، بالقول: "نكرر تقديرنا لجهود شركائنا في الوساطة، جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، للجهود المشتركة التي أزالت العقبات أمام تنفيذ بنود الاتفاق لهذا اليوم".وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أرجع القيادي في حركة "حماس"، أسامة حمدان، تأخر تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة التبادل إلى "خروقات ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ بنود الهدنة، بعضها حصل بالأمس وتكررت اليوم"، بحسب قوله.ومضى حمدان، موضحا: "الخروقات كانت حول إدخال الشاحنات، إضافة لإطلاق النار على فلسطينيين وارتقاء شهداء، وحاليًا هناك اتصالات لمعالجة الخروقات وإنهائها".فيما، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "الأسرى الفلسطينيين الذين يفترض إطلاق سراحهم في المرحلة الثانية من صفقة التبادل وصلوا إلى سجن عوفر الإسرائيلي غربي رام الله وسط الضفة الغربية".وأضافت أن "الأسرى الفلسطينيين سيبقون في عهدة الجيش الإسرائيلي حتى تسليم الرهائن الإسرائيليين في جولة الإفراج الثانية من الصفقة".ويوم أمس الجمعة، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 39 فلسطينيا، 24 امرأة و15 طفلا، وذلك ضمن صفقة التبادل مع حركة "حماس"، التي أبرمت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، فيما أفرجت "حماس" عن 13 إسرائيليا من النساء والأطفال، و10 تايلنديين وفلبيني واحد.
https://sputnikarabic.ae/20231125/غالانت-يوجه-رسالة-تهديد-لـحماس-من-داخل-غزة-بعد-تأخر-إطلاق-سراح-الدفعة-الثانية-من-الأسرى-فيديو-1083478753.html
قطر
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0e/1083151091_0:0:1484:1112_1920x0_80_0_0_406a8e79b5f4d9b3dd62953548f91154.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حركة حماس, قطر, أخبار قطر اليوم, غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن
حركة حماس, قطر, أخبار قطر اليوم, غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن
قطر: الاتصالات مع مصر نجحت في تذليل عقبات صفقة التبادل بعد تأخر في تنفيذها
أفادت وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم السبت، أن الاتصالات مع مصر، نجحت في تذليل عقبات تسليم الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بعد تأخر في تنفيذها.
وقال ماجد محمد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، في بيان نشره على منصة "إكس": "بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين".
وأضاف الأنصاري: "سيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة، بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق".
وأوضح الأنصاري أنه "يتضمن المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، 33 من الأطفال و6 نساء، بينما يضم المفرج عنهم من غزة 8 من الأطفال و5 من النساء، بالإضافة إلى 7 من الأجانب".
وختم المتحدث باسم الخارجية القطرية بيانه، بالقول: "نكرر تقديرنا لجهود شركائنا في الوساطة، جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، للجهود المشتركة التي أزالت العقبات أمام تنفيذ بنود الاتفاق لهذا اليوم".
وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أرجع القيادي في حركة "حماس"، أسامة حمدان، تأخر تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة التبادل إلى "خروقات ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ بنود الهدنة، بعضها حصل بالأمس وتكررت اليوم"، بحسب قوله.
ومضى حمدان، موضحا: "الخروقات كانت حول إدخال الشاحنات، إضافة لإطلاق النار على فلسطينيين وارتقاء شهداء، وحاليًا هناك اتصالات لمعالجة الخروقات وإنهائها".
فيما، قالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "الأسرى الفلسطينيين الذين يفترض إطلاق سراحهم في المرحلة الثانية من صفقة التبادل وصلوا إلى سجن عوفر الإسرائيلي غربي رام الله وسط الضفة الغربية".
وأضافت أن "الأسرى الفلسطينيين سيبقون في عهدة الجيش الإسرائيلي حتى تسليم الرهائن الإسرائيليين في جولة الإفراج الثانية من الصفقة".
ويوم أمس الجمعة، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 39 فلسطينيا، 24 امرأة و15 طفلا، وذلك ضمن صفقة التبادل مع حركة "حماس"، التي أبرمت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، فيما أفرجت "حماس" عن 13 إسرائيليا من النساء والأطفال، و10 تايلنديين وفلبيني واحد.