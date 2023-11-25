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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231125/قناص-الطائرات-يدمر-50-هدفا-جويا-بصواريخه-الموجهة-1083462216.html
"قناص الطائرات" يدمر 50 هدفا جويا بصواريخه الموجهة
"قناص الطائرات" يدمر 50 هدفا جويا بصواريخه الموجهة
نشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، مقطع فيديو لطاقم منظومة "تور إم 2" الصاروخية المضادة للطائرات، التي تمكنت خلال الفترة الأخيرة من إسقاط أكثر من 50... 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T07:21+0000
2023-11-25T07:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونقلت المقتطفات تصريحات قائد منظومة "تور إم 2" الصاروخية المضادة للطائرات التي اسطاع عناصرها إسقاط 50 هدفًا جويًا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وقال قائد منظومة الدفاع الجوي إنه تم تدمير الهدف الأول وهو طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز "بيرقدار" في بداية المنطقة العسكرية الشمالية في سماء مقاطعة خيرسون. منذ ذلك الحين، اكتسبت المدفعية المضادة للطائرات خبرة هائلة ونجحت في تنفيذ مهام حماية المواقع العسكرية البرية، حيث يتم تنفيذ الخدمة على مدار الساعة.وجدير بالذكر أن منظومة "تور إم 2" الصاروخية المضادة للطائرات قادرة على اكتشاف الأهداف الخطرة وتدميرها في أثناء الحركة.
https://sputnikarabic.ae/20231124/ضابط-في-المخابرات-الأمريكية-يكشف-عجز-واشنطن-عن-فهم-الوضع-الحقيقي-في-أوكرانيا-1083458524.html
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روسيا

"قناص الطائرات" يدمر 50 هدفا جويا بصواريخه الموجهة

07:21 GMT 25.11.2023
© Sputnik . Press service of Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة "تور-إم2دي تي" في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا
منظومة تور-إم2دي تي في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© Sputnik . Press service of Ministry of Defence of the Russian Federation
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تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، مقطع فيديو لطاقم منظومة "تور إم 2" الصاروخية المضادة للطائرات، التي تمكنت خلال الفترة الأخيرة من إسقاط أكثر من 50 طائرة مسيرة أوكرانية.
ونقلت المقتطفات تصريحات قائد منظومة "تور إم 2" الصاروخية المضادة للطائرات التي اسطاع عناصرها إسقاط 50 هدفًا جويًا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط في المخابرات الأمريكية يكشف عجز واشنطن عن فهم الوضع الحقيقي في أوكرانيا
أمس, 20:56 GMT
وقال قائد منظومة الدفاع الجوي إنه تم تدمير الهدف الأول وهو طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز "بيرقدار" في بداية المنطقة العسكرية الشمالية في سماء مقاطعة خيرسون. منذ ذلك الحين، اكتسبت المدفعية المضادة للطائرات خبرة هائلة ونجحت في تنفيذ مهام حماية المواقع العسكرية البرية، حيث يتم تنفيذ الخدمة على مدار الساعة.
وجدير بالذكر أن منظومة "تور إم 2" الصاروخية المضادة للطائرات قادرة على اكتشاف الأهداف الخطرة وتدميرها في أثناء الحركة.
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