https://sputnikarabic.ae/20231125/قناص-الطائرات-يدمر-50-هدفا-جويا-بصواريخه-الموجهة-1083462216.html
"قناص الطائرات" يدمر 50 هدفا جويا بصواريخه الموجهة
"قناص الطائرات" يدمر 50 هدفا جويا بصواريخه الموجهة
نشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، مقطع فيديو لطاقم منظومة "تور إم 2" الصاروخية المضادة للطائرات، التي تمكنت خلال الفترة الأخيرة من إسقاط أكثر من 50... 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T07:21+0000
2023-11-25T07:21+0000
2023-11-25T07:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونقلت المقتطفات تصريحات قائد منظومة "تور إم 2" الصاروخية المضادة للطائرات التي اسطاع عناصرها إسقاط 50 هدفًا جويًا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وقال قائد منظومة الدفاع الجوي إنه تم تدمير الهدف الأول وهو طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز "بيرقدار" في بداية المنطقة العسكرية الشمالية في سماء مقاطعة خيرسون. منذ ذلك الحين، اكتسبت المدفعية المضادة للطائرات خبرة هائلة ونجحت في تنفيذ مهام حماية المواقع العسكرية البرية، حيث يتم تنفيذ الخدمة على مدار الساعة.وجدير بالذكر أن منظومة "تور إم 2" الصاروخية المضادة للطائرات قادرة على اكتشاف الأهداف الخطرة وتدميرها في أثناء الحركة.
https://sputnikarabic.ae/20231124/ضابط-في-المخابرات-الأمريكية-يكشف-عجز-واشنطن-عن-فهم-الوضع-الحقيقي-في-أوكرانيا-1083458524.html
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روسيا
"قناص الطائرات" يدمر 50 هدفا جويا بصواريخه الموجهة
نشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، مقطع فيديو لطاقم منظومة "تور إم 2" الصاروخية المضادة للطائرات، التي تمكنت خلال الفترة الأخيرة من إسقاط أكثر من 50 طائرة مسيرة أوكرانية.
ونقلت المقتطفات تصريحات قائد منظومة "تور إم 2" الصاروخية المضادة للطائرات التي اسطاع عناصرها إسقاط 50 هدفًا جويًا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال قائد منظومة الدفاع الجوي إنه تم تدمير الهدف الأول وهو طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز "بيرقدار" في بداية المنطقة العسكرية الشمالية في سماء مقاطعة خيرسون. منذ ذلك الحين، اكتسبت المدفعية المضادة للطائرات خبرة هائلة ونجحت في تنفيذ مهام حماية المواقع العسكرية البرية، حيث يتم تنفيذ الخدمة على مدار الساعة.
وجدير بالذكر أن منظومة "تور إم 2" الصاروخية المضادة للطائرات قادرة على اكتشاف الأهداف الخطرة وتدميرها في أثناء الحركة.