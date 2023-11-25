https://sputnikarabic.ae/20231125/كتائب-القسام-تعلن-تأخير-إطلاق-سراح-الدفعة-الثانية-من-الأسرى-الإسرائيليين-1083477293.html

"كتائب القسام" تعلن تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين

"كتائب القسام" تعلن تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن تأخير إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين، حتى تلتزم إسرائيل، ببنود اتفاقية الهدنة الموقعة. 25.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-25T16:36+0000

2023-11-25T16:36+0000

2023-11-25T16:38+0000

طوفان الأقصى

أخبار فلسطين اليوم

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وقالت "كتائب القسام" عبر حسابها على منصة "تلغرام": "تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع، ولعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها".وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "مصادر أمنية تقول إن أسبابا فنية وراء تأخر بدء عملية الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين".وقال مسؤول أمني إسرائيلي، إن "المختطفين في أيد إسرائيلية وجرى نقلهم إلى معبر كرم أبو سالم"، وفقا لما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.واستلمت طواقم الصليب الأحمر الرهائن الإسرائيليين جنوبي قطاع غزة، وجرى نقلهم من هناك إلى معبر رفح، من ثم تم تسليمهم لإسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم.وتنص صفقة تبادل الأسرى التي أبرمت بوساطة قطرية، على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل رهينة إسرائيلية، إذ من المتوقع أن تفرج "حماس" عن 50 رهينة لديها من النساء والأطفال دون 19 عاما، خلال أيام الهدنة الأربعة.ويرافق الهدنة وقف جميع الأعمال العسكرية من "كتائب القسام" والفصائل الفلسطينية الأخرى وكذلك من الجيش الإسرائيلي، طوال فترة التهدئة، كما تنص على توقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق بشكل كامل جنوبي قطاع غزة وتوقف الطيران عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميا، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء في مدينة غزة وشمالي قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231125/لماذا-لا-يمكن-لإسرائيل-اعتقال-الأسرى-مرة-أخرى-مثلما-حدث-في-صفقة-شاليط؟-1083475310.html

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