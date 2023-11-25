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https://sputnikarabic.ae/20231125/ماسك-يعلق-بكلمة-مخيفة-حول-الذخيرة-الأمريكية-1083467981.html
ماسك يعلق بكلمة "مخيفة" حول الذخيرة الأمريكية
ماسك يعلق بكلمة "مخيفة" حول الذخيرة الأمريكية
رد الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، بكلمة واحدة على منشور لرجل الأعمال، ديفيد ساكس، الذي أعلن فيه عن مشكلة نقص الذخيرة التي لم يتم حلها بعد في أمريكا. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T12:11+0000
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وكتب ساكس على منصة "إكس" ("تويتر"سابقا)، وهو يناقش أنباء نقص الذخيرة بسبب المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا: "تم تسجيل نقص الذخيرة الأمريكية لأول مرة منذ عام تقريبًا. لم نحل المشكلة بعد. لقد أدى تراجع التصنيع إلى أضعاف القدرة القتالية الأمريكية".وعلق ماسك أسفل المنشور: "مخيف".وكتبت وسائل الإعلام الغربية على نحو متزايد أن أمريكا والاتحاد الأوروبي يشعران بالضجر من الصراع الأوكراني، وأن الدعم المقدم لنظام كييف بدأ يضعف. ووفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

ماسك يعلق بكلمة "مخيفة" حول الذخيرة الأمريكية

12:11 GMT 25.11.2023
© AFP 2023 / KIRSTY WIGGLESWORTHالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© AFP 2023 / KIRSTY WIGGLESWORTH
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رد الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، بكلمة واحدة على منشور لرجل الأعمال، ديفيد ساكس، الذي أعلن فيه عن مشكلة نقص الذخيرة التي لم يتم حلها بعد في أمريكا.
وكتب ساكس على منصة "إكس" ("تويتر"سابقا)، وهو يناقش أنباء نقص الذخيرة بسبب المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا: "تم تسجيل نقص الذخيرة الأمريكية لأول مرة منذ عام تقريبًا. لم نحل المشكلة بعد. لقد أدى تراجع التصنيع إلى أضعاف القدرة القتالية الأمريكية".
وعلق ماسك أسفل المنشور: "مخيف".
وكتبت وسائل الإعلام الغربية على نحو متزايد أن أمريكا والاتحاد الأوروبي يشعران بالضجر من الصراع الأوكراني، وأن الدعم المقدم لنظام كييف بدأ يضعف. ووفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
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