https://sputnikarabic.ae/20231125/ماسك-يعلق-بكلمة-مخيفة-حول-الذخيرة-الأمريكية-1083467981.html
ماسك يعلق بكلمة "مخيفة" حول الذخيرة الأمريكية
ماسك يعلق بكلمة "مخيفة" حول الذخيرة الأمريكية
رد الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، بكلمة واحدة على منشور لرجل الأعمال، ديفيد ساكس، الذي أعلن فيه عن مشكلة نقص الذخيرة التي لم يتم حلها بعد في أمريكا. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T12:11+0000
2023-11-25T12:11+0000
2023-11-25T12:11+0000
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وكتب ساكس على منصة "إكس" ("تويتر"سابقا)، وهو يناقش أنباء نقص الذخيرة بسبب المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا: "تم تسجيل نقص الذخيرة الأمريكية لأول مرة منذ عام تقريبًا. لم نحل المشكلة بعد. لقد أدى تراجع التصنيع إلى أضعاف القدرة القتالية الأمريكية".وعلق ماسك أسفل المنشور: "مخيف".وكتبت وسائل الإعلام الغربية على نحو متزايد أن أمريكا والاتحاد الأوروبي يشعران بالضجر من الصراع الأوكراني، وأن الدعم المقدم لنظام كييف بدأ يضعف. ووفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
ماسك يعلق بكلمة "مخيفة" حول الذخيرة الأمريكية
رد الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، بكلمة واحدة على منشور لرجل الأعمال، ديفيد ساكس، الذي أعلن فيه عن مشكلة نقص الذخيرة التي لم يتم حلها بعد في أمريكا.
وكتب ساكس على منصة "إكس" ("تويتر"سابقا)، وهو يناقش أنباء نقص الذخيرة بسبب المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا: "تم تسجيل نقص الذخيرة الأمريكية لأول مرة منذ عام تقريبًا. لم نحل المشكلة بعد. لقد أدى تراجع التصنيع إلى أضعاف القدرة القتالية الأمريكية".
وعلق ماسك أسفل المنشور: "مخيف".
وكتبت وسائل الإعلام الغربية على نحو متزايد أن أمريكا والاتحاد الأوروبي يشعران بالضجر من الصراع الأوكراني، وأن الدعم المقدم لنظام كييف بدأ يضعف. ووفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.