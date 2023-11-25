https://sputnikarabic.ae/20231125/محلل-تركي-لـ-سبوتنيك-التحركات-الجماهيرية-غيرت-المواقف-الأوروبية-تجاه-دعم-إسرائيل-في-غزة-1083484100.html

محلل تركي لـ "سبوتنيك": التحركات الجماهيرية غيرت المواقف الأوروبية تجاه دعم إسرائيل في غزة

محلل تركي لـ "سبوتنيك": التحركات الجماهيرية غيرت المواقف الأوروبية تجاه دعم إسرائيل في غزة

اعتبر فواز أوغلو، المحلل السياسي التركي، أن هناك نوعين من الدول الأوربية، دول تدعم إسرائيل بشكل كبير، وأخرى ترفض هذا الدعم، لاختلاف قراءة المشهد السياسي... 25.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-25T23:24+0000

2023-11-25T23:24+0000

2023-11-25T23:24+0000

حصري

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العالم العربي

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ويرى في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن تغير المواقف الأوروبية تجاه إسرائيل، يأتي بسبب التحركات الجماهيرية في هذه البلدان، لا سيما بريطانيا وأمريكا وفرنسا، وهو ما أثر بشكل أو بآخر، لا سيما وأن ما قامت به إسرائيل كان ثقيلًا جدا.وقال إن المسوغات القانونية والسياسية ليست لصالح إسرائيل، وكل الأراضي التي تمتلكها منذ عام 1967م محتلة، ولا يمكن تغيير الواقع من الناحية القانونية، ناهيك عن نجاح الدعاية الإعلامية لحماس وفشل الدعاية الإسرائيلية، لا سيما في ظل ما بثته الأخيرة من أخبار وكُشف زيفها، ففقدت مصداقيتها حتى لدى الشارع الإسرائيلي الذي يرفض نهج القتل ويريد فقط استعادة مختطفيه.وبين أن إسرائيل عليها أن تفكر في المستقبل؛ هناك دول لديها مصالح استراتيجية مع فلسطين وقطاع غزة، والأمر ليس بهذه السهولة، التهجير وتدمير غزة غير مقبول، هناك غاز مكتشف ونهج استراتيجي لمنطقة بحر شرق المتوسط.وفيما يتعلق بما ترتب عن تغيير هذه المواقف، أوضح أن أهمها إنقاذ الشعب الفلسطيني الذي يقتل، حيث طالبت الكثير من البلدان الأوروبية بوقف إطلاق النار، ومهدت للهدنة الإنسانية التي تم البناء عليها لمفاوضات سياسية.وتوقع أن نشهد عودة للصراع بشكل أقوى بعد انتهاء الهدنة، بيد أن الحرب لا يمكن أن تستمر أكثر، لأن الوضع ليس في صالح إسرائيل في كل الأحوال، مهما كانت النتائج.

https://sputnikarabic.ae/20231125/خبير-مغربي-اللوبيات-المساندة-لإسرائيل-أثرت-في-المواقف-الأوروبية-1083483914.html

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حصري, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي