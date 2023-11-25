https://sputnikarabic.ae/20231125/مسؤول-سوري-22-ألف-قطعة-أثرية-في-الرقة-وإدلب-مهددة-بالسرقة-إلى-خارج-البلاد-1083468691.html

مسؤول سوري: 22 ألف قطعة أثرية في الرقة وإدلب مهددة بالسرقة إلى خارج البلاد

مسؤول سوري: 22 ألف قطعة أثرية في الرقة وإدلب مهددة بالسرقة إلى خارج البلاد

كشفت مصادر سورية رسمية عن تشكيل فريق تقني مختص لفحص القطع الأثرية التي تم استردادها، والتي كانت العصابات الإرهابية قد نهبتها من الأراضي السورية. 25.11.2023, سبوتنيك عربي

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وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال الدكتور همام سعد، مدير التنقيب والدراسات في المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا إن "الكثير من المواقع الأثرية الوطنية تعرضت للسرقة والنهب والتدمير إضافة للتنقيب غير المشروع".وأشار مدير التنقيب إلى أن الفريق المختص سيعمل على "معرفة المواقع التي سرقت منها كل قطعة تم استردادها" بهدف ربطها بالحضارات التي تنتمي إليها، مؤكدا أنه "تم التعرف على قطع من الشمال السوري، ومن الجنوب في محافظة درعا".وكشف مدير التنقيب في سوريا عن "وجود 5 آلاف قطعة آثرية مسجلة في متحف الرقة، و17 ألاف قطعة آثرية في متحف إدلب، وجميعها تم سرقتها بشكل مؤكد بحكم أن المنطقتين خارج سيطرة الدولة السورية".آلاف القطع الضائعةوبين أن "آلاف القطع استُخرجت من المواقع والتلال الأثرية بصورة غير شرعية، ونُقلت إلى دول الجوار ثمّ تمت سرقتها إلى أنحاء عدة في العالم، وهذه القطع بكل أسف غير موثقة لدينا ولا نمتلك أي معلومات عنها، لأنها لم تكن مكتشفة أصلا قبل سقوط تلك المواقع في قبضة المسلّحين والتنظيمات الإرهابيّة المتطرفة".وحول التعاون السوري- الروسي لترميم القطع الأثرية في سوريا، قال سعد: "يوجد العديد الاتفاقيات بين الجانبين حيث أن الاتفاق ينطوي على تعاون مع المراكز الروسية المختصة بشأن ترميم الآثار الثقافية التي تضررت خلال الحرب في مدينة تدمر التاريخية، كما هناك اختصاصيين روس يساعدون متاحف سوريا في ترميم آثارها، وسبق لخبراء (الأرميتاج) أن رمموا عام 2021، تماثيل في تدمر تعرضت لأضرار على أيدي الإرهابيين".القبض على 30 متورطا بقضايا آثاروفي سياق متصل قام "فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد" في وزارة الداخلية، بتوثيق 25 ضبطا شرطيا بخصوص الآثار.وتنوعت الضبوط بين بيع كتب للسحر والشعوذة وأجهزة كاشفة للمعادن ومحفوظات أثرية.كما تم ضبط عملية بيع 50 قطعة نقدية أثرية، وقطع أثرية خشبية، وترويج أونصات ذهبية وقطع أثرية.

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