https://sputnikarabic.ae/20231125/مستشار-سابق-لدى-البنتاغون-قادة-الناتو-يطالبون-سرا-بتنحي-زيلينسكي-1083471216.html

مستشار سابق لدى البنتاغون: قادة "الناتو" يطالبون سرا بتنحي زيلينسكي

مستشار سابق لدى البنتاغون: قادة "الناتو" يطالبون سرا بتنحي زيلينسكي

صرح المستشار السابق في البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، أن زعماء دول حلف شمال الأطلسي(الناتو) يقفون على الهامش مطالبين الرئيس الأوكراني،... 25.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-25T13:49+0000

2023-11-25T13:49+0000

2023-11-25T13:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ماكغريغور في مقابلة مع قناة "ستيفن جاردنر" على موقع "يوتيوب": "أعتقد أنه (زيلينسكي) قيل له في محادثات شخصية، أن كل شيء قد انتهى وأنه بحاجة إلى ترك منصبه بكرامة، وهو ما لا يمكنه فعله، كما ذكرت سابقًا".وأشار إلى أن الغرب يريد استبدال زيلينسكي، بمرشح موثوق به يمثل ما تبقى من أوكرانيا في ذلك الوقت. وهذا الشخص، في رأي ماكغريغور، يجب أن يبدأ مفاوضات السلام مع روسيا.وأضاف ماكغريغور، بالقول: "إنه تلميذ الغرب الجديد، سيجلس على طاولة المفاوضات ويناقش نهاية الصراع مع الروس".وفي وقت سابق، قال ستيفن بريان، الضابط السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، إن زيلينسكي، يخشى وجود مؤامرة في القوات المسلحة الأوكرانية، لذلك يعطي أوامر بقتل من يعتبرهم بديلا محتملا عنه.وقد أعربت روسيا، مرارا وتكرارا، عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي، كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.

https://sputnikarabic.ae/20231125/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-مشكلة-عسكرية-خطيرة-في-أوكرانيا-1083463894.html

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