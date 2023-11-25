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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231125/مستشار-سابق-لدى-البنتاغون-قادة-الناتو-يطالبون-سرا-بتنحي-زيلينسكي-1083471216.html
مستشار سابق لدى البنتاغون: قادة "الناتو" يطالبون سرا بتنحي زيلينسكي
مستشار سابق لدى البنتاغون: قادة "الناتو" يطالبون سرا بتنحي زيلينسكي
صرح المستشار السابق في البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، أن زعماء دول حلف شمال الأطلسي(الناتو) يقفون على الهامش مطالبين الرئيس الأوكراني،... 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T13:49+0000
2023-11-25T13:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ماكغريغور في مقابلة مع قناة "ستيفن جاردنر" على موقع "يوتيوب": "أعتقد أنه (زيلينسكي) قيل له في محادثات شخصية، أن كل شيء قد انتهى وأنه بحاجة إلى ترك منصبه بكرامة، وهو ما لا يمكنه فعله، كما ذكرت سابقًا".وأشار إلى أن الغرب يريد استبدال زيلينسكي، بمرشح موثوق به يمثل ما تبقى من أوكرانيا في ذلك الوقت. وهذا الشخص، في رأي ماكغريغور، يجب أن يبدأ مفاوضات السلام مع روسيا.وأضاف ماكغريغور، بالقول: "إنه تلميذ الغرب الجديد، سيجلس على طاولة المفاوضات ويناقش نهاية الصراع مع الروس".وفي وقت سابق، قال ستيفن بريان، الضابط السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، إن زيلينسكي، يخشى وجود مؤامرة في القوات المسلحة الأوكرانية، لذلك يعطي أوامر بقتل من يعتبرهم بديلا محتملا عنه.وقد أعربت روسيا، مرارا وتكرارا، عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي، كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.
https://sputnikarabic.ae/20231125/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-مشكلة-عسكرية-خطيرة-في-أوكرانيا-1083463894.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مستشار سابق لدى البنتاغون: قادة "الناتو" يطالبون سرا بتنحي زيلينسكي

13:49 GMT 25.11.2023
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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صرح المستشار السابق في البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، أن زعماء دول حلف شمال الأطلسي(الناتو) يقفون على الهامش مطالبين الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بترك منصبه.
وقال ماكغريغور في مقابلة مع قناة "ستيفن جاردنر" على موقع "يوتيوب": "أعتقد أنه (زيلينسكي) قيل له في محادثات شخصية، أن كل شيء قد انتهى وأنه بحاجة إلى ترك منصبه بكرامة، وهو ما لا يمكنه فعله، كما ذكرت سابقًا".
وأشار إلى أن الغرب يريد استبدال زيلينسكي، بمرشح موثوق به يمثل ما تبقى من أوكرانيا في ذلك الوقت. وهذا الشخص، في رأي ماكغريغور، يجب أن يبدأ مفاوضات السلام مع روسيا.
وأضاف ماكغريغور، بالقول: "إنه تلميذ الغرب الجديد، سيجلس على طاولة المفاوضات ويناقش نهاية الصراع مع الروس".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام أمريكي يكشف عن مشكلة عسكرية خطيرة في أوكرانيا
08:47 GMT
وفي وقت سابق، قال ستيفن بريان، الضابط السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، إن زيلينسكي، يخشى وجود مؤامرة في القوات المسلحة الأوكرانية، لذلك يعطي أوامر بقتل من يعتبرهم بديلا محتملا عنه.
وقد أعربت روسيا، مرارا وتكرارا، عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي، كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.
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