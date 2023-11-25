https://sputnikarabic.ae/20231125/مصر-تلقت-مؤشرات-إيجابية-من-كل-الأطراف-لتمديد-الهدنة-في-غزة-1083473631.html

مصر تلقت مؤشرات إيجابية من الأطراف كافة لتمديد الهدنة في غزة

مصر تلقت مؤشرات إيجابية من الأطراف كافة لتمديد الهدنة في غزة

أعلنت مصر، اليوم السبت، أنها تلقت إشارات إيجابية من الأطراف كافة لتمديد فترة الهدنة المعلنة في قطاع غزة، بين حركة "حماس" وإسرائيل، بما يسمح بالإفراج عن المزيد... 25.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-25T15:01+0000

2023-11-25T15:01+0000

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وقال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "اتصالات مصرية مكثفة تجري حاليا مع كل الأطراف، لتمديد فتره الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لمدة يوم أو يومين إضافيين، بما يعني الإفراج عن مزيد من المحتجزين في غزة، والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".وكانت حركة "حماس"، قد أعلنت في بيان لها، أنه "بعد مفاوضات لأيام طويلة، توصلنا إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت)، لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".وأوضحت الحركة أنها توصلت مع إسرائيل، إلى اتفاق لتبادل 50 رهينة من الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، عن سقوط أكثر من 14 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 35 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في القطاع، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20231125/في-ثاني-أيام-الهدنة-الجيش-الإسرائيلي-يوجه-3-تحذيرات-لسكان-غزة-1083462532.html

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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى