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https://sputnikarabic.ae/20231125/مصر-تلقت-مؤشرات-إيجابية-من-كل-الأطراف-لتمديد-الهدنة-في-غزة-1083473631.html
مصر تلقت مؤشرات إيجابية من الأطراف كافة لتمديد الهدنة في غزة
مصر تلقت مؤشرات إيجابية من الأطراف كافة لتمديد الهدنة في غزة
أعلنت مصر، اليوم السبت، أنها تلقت إشارات إيجابية من الأطراف كافة لتمديد فترة الهدنة المعلنة في قطاع غزة، بين حركة "حماس" وإسرائيل، بما يسمح بالإفراج عن المزيد... 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T15:01+0000
2023-11-25T15:01+0000
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وقال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "اتصالات مصرية مكثفة تجري حاليا مع كل الأطراف، لتمديد فتره الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لمدة يوم أو يومين إضافيين، بما يعني الإفراج عن مزيد من المحتجزين في غزة، والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".وكانت حركة "حماس"، قد أعلنت في بيان لها، أنه "بعد مفاوضات لأيام طويلة، توصلنا إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت)، لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".وأوضحت الحركة أنها توصلت مع إسرائيل، إلى اتفاق لتبادل 50 رهينة من الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، عن سقوط أكثر من 14 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 35 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في القطاع، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20231125/في-ثاني-أيام-الهدنة-الجيش-الإسرائيلي-يوجه-3-تحذيرات-لسكان-غزة-1083462532.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى

مصر تلقت مؤشرات إيجابية من الأطراف كافة لتمديد الهدنة في غزة

15:01 GMT 25.11.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abedتوجه الفلسطينيين إلى أماكن أخرى بعد القصف في مخيم رفح جنوب قطاع غزة
توجه الفلسطينيين إلى أماكن أخرى بعد القصف في مخيم رفح جنوب قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abed
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أعلنت مصر، اليوم السبت، أنها تلقت إشارات إيجابية من الأطراف كافة لتمديد فترة الهدنة المعلنة في قطاع غزة، بين حركة "حماس" وإسرائيل، بما يسمح بالإفراج عن المزيد من المحتجزين في غزة، والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "اتصالات مصرية مكثفة تجري حاليا مع كل الأطراف، لتمديد فتره الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لمدة يوم أو يومين إضافيين، بما يعني الإفراج عن مزيد من المحتجزين في غزة، والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

وأكد رشوان أن "مصر تلقت حتى الآن مؤشرات إيجابية من كافة الأطراف لتمديد فتره الهدنة".

وكانت حركة "حماس"، قد أعلنت في بيان لها، أنه "بعد مفاوضات لأيام طويلة، توصلنا إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت)، لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
في ثاني أيام الهدنة... الجيش الإسرائيلي يوجه 3 تحذيرات لسكان غزة
07:36 GMT
وأوضحت الحركة أنها توصلت مع إسرائيل، إلى اتفاق لتبادل 50 رهينة من الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام.

ويشمل الاتفاق أيضًا الإفراج عن 150 امرأة وطفلًا فلسطينيًا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة للسماح بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، عن سقوط أكثر من 14 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 35 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيا وإصابة نحو 3000 آخرين.
وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في القطاع، حسب الأمم المتحدة.
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