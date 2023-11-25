عربي
https://sputnikarabic.ae/20231125/مطار-دمشق-الدولي-بالخدمة-اليوم-وأجنحة-الشام-تسير-أولى-الرحلات-نحو-الشارقة-1083469534.html
مطار دمشق الدولي بالخدمة اليوم.. و"أجنحة الشام" تسير أولى الرحلات نحو الشارقة
مطار دمشق الدولي بالخدمة اليوم.. و"أجنحة الشام" تسير أولى الرحلات نحو الشارقة
أكدت مصادر سورية متقاطعة عودة مطار دمشق الدولي إلى الخدمة اليوم، وذلك بعد أكثر من شهر على توقفه بالكامل عن العمل جراء عدوان إسرائيلي استهدف مدارجه الرئيسية. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T13:01+0000
2023-11-25T13:29+0000
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104473/88/1044738897_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_54b6a9add5cdb53d404689671a028b80.jpg
وأكد مدير تطوير العلاقات في شركة "أجنحة الشام" للطيران، أسامة الساطع، "عودة افتتاح مطار دمشق الدولي إلى الخدمة"، مشيرا إلى أن "شركة (أجنحة الشام) أعادت برمجة رحلاتها إليه".وأضاف الساطع في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن "رحلات الطيران التي كانت تنطلق من مطار اللاذقية، ستعود بدءا من اليوم إلى مطار دمشق الدولي، وستتجه أول رحلة منه إلى إمارة الشارقة".وأوضح مدير تطوير العلاقات في الشركة أن "مطار دمشق عاد إلى العمل بجميع أطقمه وكوادره وإدارته وموظفينه مثل السابق من دون أي مشاكل لذلك فإن جميع الرحلات التي تم تحويلها الشهر الفائت إلى مطار اللاذقية، عادت اليوم إلى مطار دمشق الدولي الذي كان قد توقف عن العمل نتيجة الترتيبات الأمنية حفاظاً على المسافرين والعاملين".وكانت سلطات الطيران المدني في سوريا قد أعلنت في 22 شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي "خروج مطاري دمشق وحلب الدوليين عن الخدمة إثر قصف إسرائيلي"، وقررت تحويل "الرحلات الجوية المبرمجة إلى كلا المطارين، نحو مطار اللاذقية الدولي".وتعرض مطارا دمشق وحلب الدوليان لعدوان إسرائيلي في 12 أكتوبر الماضي، وتسبب بتوقفهما عن العمل ليومين قبل استئناف نشاطهما بعد إصلاح الإضرار، قبل أن تشن طائرات إسرائيلية عدوانا آخر في 22 من الشهر نفسه، ما تسبب بخروجهما عن الخدمة.وبين مدير تطوير العلاقات في "أجنحة الشام": "ضمن توجه وسياسة الشركة الدائمة في إطار مسؤوليتها، يتم اليوم العمل على جدولة الرحلات وتعديلها بشكل يناسب الجميع، أما بالنسبة للرحلات المخصصة لأهالي محافظة اللاذقية إلى المحطات المختلفة في دول العالم، فستبقى على وضعها المحدد، وسيتم الإعلان في الأيام القليلة القادمة عن جداول رحلاتها إلى كل المحطات".وفي السياق، أكدت مصادر تعمل في سلطات الطيران المدني السوري، فضلت عدم الكشف عن اسمها، لـ "سبوتنيك": "استئناف العمل في مطار دمشق الدولي بدءا من اليوم"، مشيرة إلى أن "أعمال الصيانة في مطار حلب الدولي (النيرب) لم تكتمل بعد".وفي سلسلة اتصالات أجرتها "سبوتنيك" معهم، أكد مسؤولون في (شركات طيران) تعمل في العاصمة دمشق "تعديل جدولة وتنظيم عمليات إقلاع وهبوط الرحلات في المطار منذ صباح اليوم، بواقع رحلتين إلى ثلاث تجريبية بشكل يومي، للتأكد من سلامة حركة الملاحة عبر المطار، وذلك بعد إصلاح المهابط التي قصفتها الطائرات الإسرائيلية".وخلال اليومين الفائتين، تداولت العديد من المواقع الإكترونية خارج سوريا وداخلها، قرار يقضي بتمديد تعليق العمل في مطار دمشق الدولي حتى مطلع كانون الأول/ ديسمبر المقبل، زاعمة أن السبب في ذلك يعود "لعدم اكتمال أعمال الصيانة وترميم الأضرار التي خلفتها الغارات الإسرائيلية في 12 تشرين الأول الفائت".وعقب العدوان الإسرائيلي على مطاري دمشق وحلب، وضعت الحكومة السورية برنامجا زمنيا لإنجاز أعمال إصلاح الأجزاء المتضررة في مدارج مطار دمشق الدولي بالسرعة الممكنة، والتشدد بمعايير السلامة والأمان وفق الشروط الفنية، كما دعت المسافرين آنذاك لترتيب أمور سفرهم ونقلهم إلى مطار اللاذقية وتحديد مواعيد رحلاتهم مع شركات الطيران، والتواصل مع إدارات المطارات لأي استفسار.
https://sputnikarabic.ae/20231022/المقاتلات-الإسرائيلية-تنفذ-سبع-غارات-جوية-على-مطاري-دمشق-وحلب-1082338427.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104473/88/1044738897_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_053a04161bb6bbe99b91ed4d1c22e267.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, تقارير سبوتنيك

مطار دمشق الدولي بالخدمة اليوم.. و"أجنحة الشام" تسير أولى الرحلات نحو الشارقة

13:01 GMT 25.11.2023 (تم التحديث: 13:29 GMT 25.11.2023)
© Sputnik . Zain Alabiden Shibanالطيران المدني السوري في مطار دمشق الدولي
الطيران المدني السوري في مطار دمشق الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© Sputnik . Zain Alabiden Shiban
تابعنا عبر
حصري
أكدت مصادر سورية متقاطعة عودة مطار دمشق الدولي إلى الخدمة اليوم، وذلك بعد أكثر من شهر على توقفه بالكامل عن العمل جراء عدوان إسرائيلي استهدف مدارجه الرئيسية.
وأكد مدير تطوير العلاقات في شركة "أجنحة الشام" للطيران، أسامة الساطع، "عودة افتتاح مطار دمشق الدولي إلى الخدمة"، مشيرا إلى أن "شركة (أجنحة الشام) أعادت برمجة رحلاتها إليه".
وأضاف الساطع في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن "رحلات الطيران التي كانت تنطلق من مطار اللاذقية، ستعود بدءا من اليوم إلى مطار دمشق الدولي، وستتجه أول رحلة منه إلى إمارة الشارقة".
وأوضح مدير تطوير العلاقات في الشركة أن "مطار دمشق عاد إلى العمل بجميع أطقمه وكوادره وإدارته وموظفينه مثل السابق من دون أي مشاكل لذلك فإن جميع الرحلات التي تم تحويلها الشهر الفائت إلى مطار اللاذقية، عادت اليوم إلى مطار دمشق الدولي الذي كان قد توقف عن العمل نتيجة الترتيبات الأمنية حفاظاً على المسافرين والعاملين".
وكانت سلطات الطيران المدني في سوريا قد أعلنت في 22 شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي "خروج مطاري دمشق وحلب الدوليين عن الخدمة إثر قصف إسرائيلي"، وقررت تحويل "الرحلات الجوية المبرمجة إلى كلا المطارين، نحو مطار اللاذقية الدولي".
مطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
المقاتلات الإسرائيلية تنفذ سبع غارات جوية على مطاري دمشق وحلب
22 أكتوبر, 19:51 GMT
وتعرض مطارا دمشق وحلب الدوليان لعدوان إسرائيلي في 12 أكتوبر الماضي، وتسبب بتوقفهما عن العمل ليومين قبل استئناف نشاطهما بعد إصلاح الإضرار، قبل أن تشن طائرات إسرائيلية عدوانا آخر في 22 من الشهر نفسه، ما تسبب بخروجهما عن الخدمة.
وبين مدير تطوير العلاقات في "أجنحة الشام": "ضمن توجه وسياسة الشركة الدائمة في إطار مسؤوليتها، يتم اليوم العمل على جدولة الرحلات وتعديلها بشكل يناسب الجميع، أما بالنسبة للرحلات المخصصة لأهالي محافظة اللاذقية إلى المحطات المختلفة في دول العالم، فستبقى على وضعها المحدد، وسيتم الإعلان في الأيام القليلة القادمة عن جداول رحلاتها إلى كل المحطات".
وفي السياق، أكدت مصادر تعمل في سلطات الطيران المدني السوري، فضلت عدم الكشف عن اسمها، لـ "سبوتنيك": "استئناف العمل في مطار دمشق الدولي بدءا من اليوم"، مشيرة إلى أن "أعمال الصيانة في مطار حلب الدولي (النيرب) لم تكتمل بعد".
وفي سلسلة اتصالات أجرتها "سبوتنيك" معهم، أكد مسؤولون في (شركات طيران) تعمل في العاصمة دمشق "تعديل جدولة وتنظيم عمليات إقلاع وهبوط الرحلات في المطار منذ صباح اليوم، بواقع رحلتين إلى ثلاث تجريبية بشكل يومي، للتأكد من سلامة حركة الملاحة عبر المطار، وذلك بعد إصلاح المهابط التي قصفتها الطائرات الإسرائيلية".
وخلال اليومين الفائتين، تداولت العديد من المواقع الإكترونية خارج سوريا وداخلها، قرار يقضي بتمديد تعليق العمل في مطار دمشق الدولي حتى مطلع كانون الأول/ ديسمبر المقبل، زاعمة أن السبب في ذلك يعود "لعدم اكتمال أعمال الصيانة وترميم الأضرار التي خلفتها الغارات الإسرائيلية في 12 تشرين الأول الفائت".
وعقب العدوان الإسرائيلي على مطاري دمشق وحلب، وضعت الحكومة السورية برنامجا زمنيا لإنجاز أعمال إصلاح الأجزاء المتضررة في مدارج مطار دمشق الدولي بالسرعة الممكنة، والتشدد بمعايير السلامة والأمان وفق الشروط الفنية، كما دعت المسافرين آنذاك لترتيب أمور سفرهم ونقلهم إلى مطار اللاذقية وتحديد مواعيد رحلاتهم مع شركات الطيران، والتواصل مع إدارات المطارات لأي استفسار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты снимают, как машины скорой помощи палестинского министерства здравоохранения пересекают переход Рафах на границе сектора Газа и Египта - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار الهدوء وتبادل الأسرى في ثاني أيام الهدنة.. فيديو وصور12:28 GMTТанк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ возвращается к месту базирования - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала