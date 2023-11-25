مقاتلات روسية تطارد زوارق أوكرانية سريعة في البحر الأسود وتدمرها... فيديو
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمقاتلات روسية تدمر زوراق أوكرانية مسيرة في البحر الأسود
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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نفذت مقاتلات روسية هجوما مباشرا على زوارق أوكرانية مسيرة خلال إبحارها بسرعة في مياه البحر الأسود.
وقالت الدفاع الروسية، إن طائرات من طراز "سو-30 إس إم" و"سو-24 إم" تابعة لأسطول البحر الأسود نفذت دوريات في المياه قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن المقاتلات الروسية دمرت زوارق أوكرانية مسيرة (غير مأهولة) بتوجيه ضربات مباشرة.
وتظهر المشاهد انقضاض المقاتلات الروسية واتخاذها وضعية الهجوم المناسب بعد رصد الزوارق ومطاردتها في المياه، حيث وجهت عدة رشقات من النيرات دمرت من خلالها هذه الزوارق.