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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231125/مقاتلات-روسية-تطارد-زوارق-أوكرانية-سريعة-في-البحر-الأسود-وتدمرها-فيديو--1083462757.html
مقاتلات روسية تطارد زوارق أوكرانية سريعة في البحر الأسود وتدمرها... فيديو
مقاتلات روسية تطارد زوارق أوكرانية سريعة في البحر الأسود وتدمرها... فيديو
نفذت مقاتلات روسية هجوما مباشرا على زوارق أوكرانية مسيرة خلال إبحارها بسرعة في مياه البحر الأسود. 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T07:45+0000
2023-11-25T07:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الدفاع الروسية، إن طائرات من طراز "سو-30 إس إم" و"سو-24 إم" تابعة لأسطول البحر الأسود نفذت دوريات في المياه قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.وتظهر المشاهد انقضاض المقاتلات الروسية واتخاذها وضعية الهجوم المناسب بعد رصد الزوارق ومطاردتها في المياه، حيث وجهت عدة رشقات من النيرات دمرت من خلالها هذه الزوارق.اقرأ أيضا: "قناص الطائرات" يدمر 50 هدفا جويا بصواريخه الموجهةاقرأ أيضا: نخبة من قوات المظليين الروسية تدمر مركز قيادة أوكرانيا ومستودع ذخيرة في أرتيوموفسكشاهد أيضا: مقاتلتان روسيتان تتسللان على ارتفاع منخفض عبر الخطوط الأمامية وتدمران مقرات أوكرانية... فيديو
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رصد عسكري
رصد عسكري

مقاتلات روسية تطارد زوارق أوكرانية سريعة في البحر الأسود وتدمرها... فيديو

07:45 GMT 25.11.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمقاتلات روسية تدمر زوراق أوكرانية مسيرة في البحر الأسود
مقاتلات روسية تدمر زوراق أوكرانية مسيرة في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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نفذت مقاتلات روسية هجوما مباشرا على زوارق أوكرانية مسيرة خلال إبحارها بسرعة في مياه البحر الأسود.
وقالت الدفاع الروسية، إن طائرات من طراز "سو-30 إس إم" و"سو-24 إم" تابعة لأسطول البحر الأسود نفذت دوريات في المياه قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن المقاتلات الروسية دمرت زوارق أوكرانية مسيرة (غير مأهولة) بتوجيه ضربات مباشرة.

وتظهر المشاهد انقضاض المقاتلات الروسية واتخاذها وضعية الهجوم المناسب بعد رصد الزوارق ومطاردتها في المياه، حيث وجهت عدة رشقات من النيرات دمرت من خلالها هذه الزوارق.
اقرأ أيضا: "قناص الطائرات" يدمر 50 هدفا جويا بصواريخه الموجهة
اقرأ أيضا: نخبة من قوات المظليين الروسية تدمر مركز قيادة أوكرانيا ومستودع ذخيرة في أرتيوموفسك
شاهد أيضا: مقاتلتان روسيتان تتسللان على ارتفاع منخفض عبر الخطوط الأمامية وتدمران مقرات أوكرانية... فيديو
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