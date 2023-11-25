https://sputnikarabic.ae/20231125/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-يوجد-تعاون-وثيق-بين-الشركات-في-بلادنا-ومثيلاتها-التركية-بشأن-منصة-الغاز-1083471078.html
نائب رئيس الوزراء الروسي: يوجد تعاون وثيق بين الشركات في بلدنا ومثيلاتها التركية بشأن منصة الغاز
نائب رئيس الوزراء الروسي: يوجد تعاون وثيق بين الشركات في بلدنا ومثيلاتها التركية بشأن منصة الغاز
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن هناك تعاونا وثيقا بين الشركات الروسية والتركية، بشأن مركز الغاز التركي، فيما يخطط الوفد التركي لزيارة سانت... 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T13:40+0000
2023-11-25T13:40+0000
2023-11-25T13:55+0000
روسيا
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وقال نوفاك، في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "فيما يتعلق بمركز الغاز التركي، فهناك تفاعل وثيق بين شركة "غازبروم" الروسية وشركة "بوتاس" التركية، ويجري حاليا الاتفاق على خارطة طريق".وأضاف نوفاك: "يعتزم الوفد التركي زيارة سانت بطرسبورغ، للتعرف على التطورات الخاصة بالمشروع، وأنا متأكد من أنه سيتم التوصل في المستقبل القريب لاتفاق للتنفيذ العملي للمشروع".وفي وقت سابق، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن تركيا تتفاوض مع شركة "غازبروم" الروسية، للارتقاء بمنصة تداول الغاز التركية إلى المستوى الدولي، ويتوقع استكمال العمل على إنشاء منصة إلكترونية لتداول الغاز، في عام 2024.وقال بيرقدار، في "منتدى سانت بطرسبورغ الدولي للغاز": "نحن نحاول إصلاح سوق الغاز من خلال إنشاء منصة لتداول الغاز، حيث تتم المعاملات هناك بشكل يومي، ونود أن نواصل تطوير هذه الكفاءة وتحسينها والدخول إلى المستوى الدولي، لذلك نحن نتواصل الآن مع شركة "غازبروم" لإنشاء هذه المنصة لتجارة الغاز".
https://sputnikarabic.ae/20230801/غازبروم-الروسية-تسجل-رقما-قياسيا-بتوريد-الغاز-عبر-قوة-سيبيريا-إلى-الصين-1079673823.html
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روسيا
نائب رئيس الوزراء الروسي: يوجد تعاون وثيق بين الشركات في بلدنا ومثيلاتها التركية بشأن منصة الغاز
13:40 GMT 25.11.2023 (تم التحديث: 13:55 GMT 25.11.2023)
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن هناك تعاونا وثيقا بين الشركات الروسية والتركية، بشأن مركز الغاز التركي، فيما يخطط الوفد التركي لزيارة سانت بطرسبورغ، حيث سيتم التوصل إلى اتفاقيات بشأن بدء تنفيذ المشروع في المستقبل القريب.
وقال نوفاك، في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "فيما يتعلق بمركز الغاز التركي، فهناك تفاعل وثيق بين شركة "غازبروم" الروسية وشركة "بوتاس" التركية، ويجري حاليا الاتفاق على خارطة طريق".
وأضاف نوفاك: "يعتزم الوفد التركي زيارة سانت بطرسبورغ، للتعرف على التطورات الخاصة بالمشروع، وأنا متأكد من أنه سيتم التوصل في المستقبل القريب لاتفاق للتنفيذ العملي للمشروع".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن تركيا تتفاوض مع شركة "غازبروم" الروسية، للارتقاء بمنصة تداول الغاز التركية إلى المستوى الدولي، ويتوقع استكمال العمل على إنشاء منصة إلكترونية لتداول الغاز، في عام 2024.
وقال بيرقدار، في "منتدى سانت بطرسبورغ الدولي للغاز": "نحن نحاول إصلاح سوق الغاز من خلال إنشاء منصة لتداول الغاز، حيث تتم المعاملات هناك بشكل يومي، ونود أن نواصل تطوير هذه الكفاءة وتحسينها والدخول إلى المستوى الدولي، لذلك نحن نتواصل الآن مع شركة "غازبروم" لإنشاء هذه المنصة لتجارة الغاز".