https://sputnikarabic.ae/20231125/نائب-لبناني-سابق-إعادة-تحريك-الملف-الرئاسي-والدور-الروسي-يشير-الى-تبدلات-في-موازين-القوى-1083465756.html

نائب لبناني سابق: إعادة تحريك الملف الرئاسي… والدور الروسي يشير الى تبدلات في موازين القوى

نائب لبناني سابق: إعادة تحريك الملف الرئاسي… والدور الروسي يشير الى تبدلات في موازين القوى

كشف النائب اللبناني السابق علي درويش، المقرّب من رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، لـ"سبوتنيك" عن إعادة تحريك الملف الرئاسي الراكد بعد 13 شهراً من الفراغ... 25.11.2023, سبوتنيك عربي

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وقال النائب السابق المقرب من رئيس الحكومة: "لا نتوقع خرقاً كبيراً في ظل الأوضاع المتوتّرة على الحدود اللبنانية الجنوبية ولكن الأمور قد تتقدم خطوة، وكل حراك تجاه لبنان نعتبره إيجابيا".وأشار درويش إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وخلال زيارته الأخيرة إلى قطر، كان قد طلب من المسؤولين القطريين المبادرة باتجاه لبنان، في ضوء دور قطر التاريخي خصوصاً لجهة رعايتها مؤتمر الدوحة الذي أنهى الفراغ الرئاسي عام 2008.وعن الحراك الروسي في ضوء الاتصالات التي يجريها الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، وكان آخرها الاتصال برئيس تيار المردة سليمان فرنجية المرشّح لرئاسة الجمهورية والنائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كشف درويش أن خلال اتصال بوغدانوف بميقاتي استعرض الرجلان الواقع في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشير المعطيات إلى تبدلات في موازين القوى في المرحلة المقبلة، وقد ناقش الطرفان دور لبنان في هذه الفترة وضرورة عدم دخوله في حرب شاملة، إلا دفاعاً عن النفس في وجه الانتهاكات الإسرائيلية .وفيما اعتبر درويش أن مهمة تحصين الساحة الداخلية، تقع على عاتق كل الأفرقاء داعيا إلى الالتفاف حول الحكومة اللبنانية ورئيسها، ونوّه بزيارة وفد من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي معوّلاً على تلاقي الأفرقاء والعائلات الروحية.على صعيد آخر، أعلن درويش أن هبة المليون دولار الصينية لدعم النازحين اللبنانيين من الجنوب بعد التوتر الحاصل بين "حزب الله" وإسرائيل، ستُعرض في أقرب وقت على الحكومة لنيل الموافقة عليها، على أن يودع المبلغ في حساب وزارة الشؤون الإجتماعية تمهيداً لللإعلان عن آليات العمل به والاستفادة منه، مشيراً إلى أن هذا الأمر لن يستغرق اكثر من 10 أيام كحد أقصى.

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