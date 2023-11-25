https://sputnikarabic.ae/20231125/نخبة-من-قوات-المظليين-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-أوكرانيا-ومستودع-ذخيرة-في-أرتيوموفسك-1083461931.html
نخبة من قوات المظليين الروسية تدمر مركز قيادة أوكرانيا ومستودع ذخيرة في أرتيوموفسك
نخبة من قوات المظليين الروسية تدمر مركز قيادة أوكرانيا ومستودع ذخيرة في أرتيوموفسك
أفادت الدفاع الروسية، بأن أطقم الطائرات دون طيار ومدافع الهاوتزر التابعة لمظليي تولا قامت بتدمير مستودع ذخيرة ومركز قيادة ومراقبة للقوات المسلحة الأوكرانية في... 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T07:15+0000
2023-11-25T07:15+0000
2023-11-25T07:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين: "تواصل وحدات المدفعية التابعة لقوات حرس تولا المحمولة جواً تنفيذ مهام إطلاق النار لتدمير المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... تم تنفيذ الاستطلاع واستهداف الهدف من قبل طاقم مركبة جوية دون طيار من طراز "أورلان -10".وأضافت: "بعد تلقي البيانات من معدات الاستطلاع الجوي، اتخذ المظليون المدفعية موقعًا لإطلاق النار وأعدوا مدفع الهاوتزر "ميستا-بي" للاستخدام".وبحسب الوزارة فإنه "يتم تنسيق أطقم الهاوتزر وتركيزها وتوجيهها لتحقيق النصر، والجميع يعرف مهمته والجميع على استعداد لحماية رفاقهم، وإذا لزم الأمر، ليحل محلهم". وتدعم المدفعية المحمولة جواً الإجراءات الدفاعية النشطة لوحدات المظلات وتمنع العدو من نقل الاحتياطيات، وغالبًا ما يتعين عليهم تغيير مواقعهم حتى لا يتمكن العدو من اكتشافهم.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231125/مستشار-سابق-بالبنتاغون-الولايات-المتحدة-أرسلت-كل-مخزونها-تقريبا-من-الأسلحة-لأوكرانيا-1083460429.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
نخبة من قوات المظليين الروسية تدمر مركز قيادة أوكرانيا ومستودع ذخيرة في أرتيوموفسك
أفادت الدفاع الروسية، بأن أطقم الطائرات دون طيار ومدافع الهاوتزر التابعة لمظليي تولا قامت بتدمير مستودع ذخيرة ومركز قيادة ومراقبة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أرتيوموفسك في منطقة العملية الخاصة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين: "تواصل وحدات المدفعية التابعة لقوات حرس تولا المحمولة جواً تنفيذ مهام إطلاق النار لتدمير المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... تم تنفيذ الاستطلاع واستهداف الهدف من قبل طاقم مركبة جوية دون طيار من طراز "أورلان -10".
وأضافت: "بعد تلقي البيانات من معدات الاستطلاع الجوي، اتخذ المظليون المدفعية موقعًا لإطلاق النار وأعدوا مدفع الهاوتزر "ميستا-بي" للاستخدام".
وبحسب الوزارة فإنه "يتم تنسيق أطقم الهاوتزر وتركيزها وتوجيهها لتحقيق النصر، والجميع يعرف مهمته والجميع على استعداد لحماية رفاقهم، وإذا لزم الأمر، ليحل محلهم". وتدعم المدفعية المحمولة جواً الإجراءات الدفاعية النشطة لوحدات المظلات وتمنع العدو من نقل الاحتياطيات، وغالبًا ما يتعين عليهم تغيير مواقعهم حتى لا يتمكن العدو من اكتشافهم.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من خلالها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.