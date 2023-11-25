https://sputnikarabic.ae/20231125/وزير-الخارجية-الأردني-إسرائيل-لن-تنعم-بالأمن-ما-لم-ينعم-به-الفلسطينيون-1083468215.html

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل لن تنعم بالأمن ما لم ينعم به الفلسطينيون

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل لن تنعم بالأمن ما لم ينعم به الفلسطينيون

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، إن إسرائيل لن تنعم بالأمن ما لم ينعم به الفلسطينيون، لافتا في الوقت نفسه إلى أن إسرائيل تهاجم وتعادي كل من... 25.11.2023, سبوتنيك عربي

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وحسب وكالة الأنباء الأردنية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه البرتغالي، جواو كرافينيو، والسلوفينية تانيا فايون، بالعاصمة عمان.وأضاف الوزير الأردني، أن "الأمن لن يتحقق إلا بحل الصراع وحل الدولتين".ولفت إلى أن "إسرائيل تهاجم كل من لا يتفق مع سياستها، ولا يمكن أن تبقى فوق القانون الدولي".وأشار إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بحاجة إلى 800 شاحنة يوميا لتلبية احتياجات قطاع غزة.ودعا الصفدي، المجتمع الدولي إلى ضرورة الالتفات "لما يحدث من هجمات على الفلسطينيين بالضفة الغربية".من جانبها، قالت وزيرة خارجية سلوفينيا، إن "هناك محادثات حثيثة لوقف إطلاق نار دائم وإدخال المساعدات".فيما شدد الوزير البرتغالي على رفض تهجير أهالي غزة من أرضهم، قائلا إن "الضفة الغربية وغزة وحدة جغرافية واحدة"، مستدركا أن "طرد شعب غزة من القطاع لن يكون حلا بل سيزيد الوضع سوءا".وقال الوزير البرتغالي إن "الحلول السياسية والدبلوماسية هي الوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع في المنطقة".

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