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https://sputnikarabic.ae/20231125/وزير-الخارجية-الأردني-إسرائيل-لن-تنعم-بالأمن-ما-لم-ينعم-به-الفلسطينيون-1083468215.html
وزير الخارجية الأردني: إسرائيل لن تنعم بالأمن ما لم ينعم به الفلسطينيون
وزير الخارجية الأردني: إسرائيل لن تنعم بالأمن ما لم ينعم به الفلسطينيون
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، إن إسرائيل لن تنعم بالأمن ما لم ينعم به الفلسطينيون، لافتا في الوقت نفسه إلى أن إسرائيل تهاجم وتعادي كل من... 25.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-25T12:13+0000
2023-11-25T12:13+0000
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وحسب وكالة الأنباء الأردنية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه البرتغالي، جواو كرافينيو، والسلوفينية تانيا فايون، بالعاصمة عمان.وأضاف الوزير الأردني، أن "الأمن لن يتحقق إلا بحل الصراع وحل الدولتين".ولفت إلى أن "إسرائيل تهاجم كل من لا يتفق مع سياستها، ولا يمكن أن تبقى فوق القانون الدولي".وأشار إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بحاجة إلى 800 شاحنة يوميا لتلبية احتياجات قطاع غزة.ودعا الصفدي، المجتمع الدولي إلى ضرورة الالتفات "لما يحدث من هجمات على الفلسطينيين بالضفة الغربية".من جانبها، قالت وزيرة خارجية سلوفينيا، إن "هناك محادثات حثيثة لوقف إطلاق نار دائم وإدخال المساعدات".فيما شدد الوزير البرتغالي على رفض تهجير أهالي غزة من أرضهم، قائلا إن "الضفة الغربية وغزة وحدة جغرافية واحدة"، مستدركا أن "طرد شعب غزة من القطاع لن يكون حلا بل سيزيد الوضع سوءا".وقال الوزير البرتغالي إن "الحلول السياسية والدبلوماسية هي الوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع في المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20231125/حماس-تتهم-إسرائيل-بخرق-اتفاق-الهدنة-1083466164.html
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أخبار الأردن, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الأردن, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل لن تنعم بالأمن ما لم ينعم به الفلسطينيون

12:13 GMT 25.11.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، إن إسرائيل لن تنعم بالأمن ما لم ينعم به الفلسطينيون، لافتا في الوقت نفسه إلى أن إسرائيل تهاجم وتعادي كل من لا يتفق مع سياستها.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه البرتغالي، جواو كرافينيو، والسلوفينية تانيا فايون، بالعاصمة عمان.
وأضاف الوزير الأردني، أن "الأمن لن يتحقق إلا بحل الصراع وحل الدولتين".
ولفت إلى أن "إسرائيل تهاجم كل من لا يتفق مع سياستها، ولا يمكن أن تبقى فوق القانون الدولي".
وتابع "هذا العام، يعتبر الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ أكثر من 10 أعوام".
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"حماس" تتهم إسرائيل بخرق اتفاق الهدنة
11:09 GMT
وأشار إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بحاجة إلى 800 شاحنة يوميا لتلبية احتياجات قطاع غزة.
ودعا الصفدي، المجتمع الدولي إلى ضرورة الالتفات "لما يحدث من هجمات على الفلسطينيين بالضفة الغربية".
من جانبها، قالت وزيرة خارجية سلوفينيا، إن "هناك محادثات حثيثة لوقف إطلاق نار دائم وإدخال المساعدات".
فيما شدد الوزير البرتغالي على رفض تهجير أهالي غزة من أرضهم، قائلا إن "الضفة الغربية وغزة وحدة جغرافية واحدة"، مستدركا أن "طرد شعب غزة من القطاع لن يكون حلا بل سيزيد الوضع سوءا".
وقال الوزير البرتغالي إن "الحلول السياسية والدبلوماسية هي الوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع في المنطقة".
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