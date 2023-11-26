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https://sputnikarabic.ae/20231126/أبوفيس-قد-يضرب-أحد-الأقمار-الصناعية-الفضائية---1083486626.html
"أبوفيس" قد يضرب أحد الأقمار الصناعية الفضائية
"أبوفيس" قد يضرب أحد الأقمار الصناعية الفضائية
أعلن خبراء وعلماء الفضاء أنه من المرجح أن يصطدم كويكب "أبوفيس" (Apophis)، الذي يدور بالقرب من الأرض، عام 2029 بأحد الأقمار الصناعية الفضائية. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T07:15+0000
2023-11-26T07:15+0000
علوم
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وصرح الخبير الفضائي العامل في معهد علم الفلك التطبيقي، نيكولاي زيليزنوف، لوكالة "سبوتنيك" بأن الفضاء الخارجي واسع وكبير وهناك الكثير من الأشياء الصغيرة هناك، فضلا عن الأقمار الصناعية التي تتحرك فوق خط الإستواء، الذي لا يزال يتمتع بميل مداري مرتفع. وقال زيليزنوف: "إن الاحتمال النظري على الرغم من أنه صغير، موجود دائمًا، ولكن وفقًا للحسابات الأولية، سيظل أبوفيس يطير بعيدًا قليلاً عن الأقمار الصناعية المستقرة بالنسبة إلى الأرض". ووفقا له، إذا قام أبوفيس "باللحاق" بمدار الأقمار الصناعية، فسيكون قادرا على تعطيل مركبة فضائية "واحدة على الأقل"، الأمر الذي لن يؤدي إلى عواقب ملحوظة على الأرض، حيث من المرجح أن الكويكب أبوفيس، الذي سيطير بالقرب من الأرض عام 2029، أن يمر بالقرب مدار الأقمار الصناعية المستقرة بالنسبة إلى الأرض، لكن لا يزال هناك احتمال ضئيل بأن يتم "إسقاط" أحد الأجهزة.
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علوم

"أبوفيس" قد يضرب أحد الأقمار الصناعية الفضائية

07:15 GMT 26.11.2023
© Photo / NASA/JPL-Caltech and NSF/AUI/GBOمشاهد أرشيفية للحظة رصد كويكب "أبوفيس" في مارس 2021.
مشاهد أرشيفية للحظة رصد كويكب أبوفيس في مارس 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
© Photo / NASA/JPL-Caltech and NSF/AUI/GBO
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أعلن خبراء وعلماء الفضاء أنه من المرجح أن يصطدم كويكب "أبوفيس" (Apophis)، الذي يدور بالقرب من الأرض، عام 2029 بأحد الأقمار الصناعية الفضائية.
وصرح الخبير الفضائي العامل في معهد علم الفلك التطبيقي، نيكولاي زيليزنوف، لوكالة "سبوتنيك" بأن الفضاء الخارجي واسع وكبير وهناك الكثير من الأشياء الصغيرة هناك، فضلا عن الأقمار الصناعية التي تتحرك فوق خط الإستواء، الذي لا يزال يتمتع بميل مداري مرتفع.
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وقال زيليزنوف: "إن الاحتمال النظري على الرغم من أنه صغير، موجود دائمًا، ولكن وفقًا للحسابات الأولية، سيظل أبوفيس يطير بعيدًا قليلاً عن الأقمار الصناعية المستقرة بالنسبة إلى الأرض".
ووفقا له، إذا قام أبوفيس "باللحاق" بمدار الأقمار الصناعية، فسيكون قادرا على تعطيل مركبة فضائية "واحدة على الأقل"، الأمر الذي لن يؤدي إلى عواقب ملحوظة على الأرض، حيث من المرجح أن الكويكب أبوفيس، الذي سيطير بالقرب من الأرض عام 2029، أن يمر بالقرب مدار الأقمار الصناعية المستقرة بالنسبة إلى الأرض، لكن لا يزال هناك احتمال ضئيل بأن يتم "إسقاط" أحد الأجهزة.
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