"أرباليت - دي إم" الروسية.. منصة قتال بمدافع رشاشة يتم التحكم فيها عن بعد
© Photo / Oruzhejnye masterskie LTDوحدة "أرباليت دي إم"
© Photo / Oruzhejnye masterskie LTD
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تطور روسيا أنواعا مختلفة من الأسلحة الهجومية التي تستخدمها قواتها البرية والبحرية على السواء، ويشمل ذلك منصات قتالية يتم التحكم فيها عن بعد.
وتصنف وحدة "أرباليت - دي إم" ضمن المنصات الهجومية الآلية، التي يمكن استخدامها في الاشتباك مع قوات العدو التي تشمل الجنود والمركبات القتالية والأهداف الجوية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
9 سبتمبر, 15:17 GMT
ولفت الموقع إلى أن هذه المنصة يمكن تركيبها على مركبات مدرعة سواء كانت بإطارات أو مجنزرة، أو على متن وحدات بحرية، أو حتى على نقاط دفاعية ثابتة.
وتوصف "أرباليت - دي إم" بأنها منصة قتالية متعددة الأغراض يمكنها تنفيذ مهام متنوعة تشمل:
الاشتباك مع وحدات استطلاع تابعة للعدو.
الاشتباك مع أهداف متحركة وثابتة.
دعم مهام الاستطلاع خلال استكشاف مواقع العدو.
11 سبتمبر, 20:57 GMT
المواصفات الفنية
الوزن الكلي بجميع مكوناتها: لا يزيد عن 250 كيلوغراما.
الطول: متر و67 سنتيمترا.
العرض: نحو متر واحد.
الارتفاع: 74 سنتيمترا.
التسليح: مدفع رشاش عيار 12.7 ملم / 7.62 ملم.
مدى التصويب نهارا: ألفا متر.
مدى التصويب الليلي: 1500 متر.
حجم الذخيرة للمدفع الرشاش 12.7 ملم هو: 450 طلقة.
حجم الذخيرة للمدفع الرشاش 7.62 ملم هو 750 طلقة.
وتعتمد وحدة "أرباليت - دي إم" على تقنيات متطورة للتصوير تستخدم أشعة الليزر في رصد الأهداف، إضافة إلى شاشة رقمية ونظام إلكتروني للتحكم في الأسلحة يتم وضعه داخل المركبة المدرعة التي تحمل هذه المنظومة.
© Sputnikبيتشينيغ… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
بيتشينيغ… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
© Sputnik