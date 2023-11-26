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"أرباليت - دي إم" الروسية.. منصة قتال بمدافع رشاشة يتم التحكم فيها عن بعد
"أرباليت - دي إم" الروسية.. منصة قتال بمدافع رشاشة يتم التحكم فيها عن بعد
تطور روسيا أنواعا مختلفة من الأسلحة الهجومية التي تستخدمها قواتها البرية والبحرية على السواء، ويشمل ذلك منصات قتالية يتم التحكم فيها عن بعد. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T11:40+0000
2023-11-26T11:40+0000
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وتصنف وحدة "أرباليت - دي إم" ضمن المنصات الهجومية الآلية، التي يمكن استخدامها في الاشتباك مع قوات العدو التي تشمل الجنود والمركبات القتالية والأهداف الجوية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن هذه المنصة يمكن تركيبها على مركبات مدرعة سواء كانت بإطارات أو مجنزرة، أو على متن وحدات بحرية، أو حتى على نقاط دفاعية ثابتة.وتوصف "أرباليت - دي إم" بأنها منصة قتالية متعددة الأغراض يمكنها تنفيذ مهام متنوعة تشمل:المواصفات الفنيةوتعتمد وحدة "أرباليت - دي إم" على تقنيات متطورة للتصوير تستخدم أشعة الليزر في رصد الأهداف، إضافة إلى شاشة رقمية ونظام إلكتروني للتحكم في الأسلحة يتم وضعه داخل المركبة المدرعة التي تحمل هذه المنظومة.
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

"أرباليت - دي إم" الروسية.. منصة قتال بمدافع رشاشة يتم التحكم فيها عن بعد

11:40 GMT 26.11.2023
© Photo / Oruzhejnye masterskie LTDوحدة "أرباليت دي إم"
وحدة أرباليت دي إم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
© Photo / Oruzhejnye masterskie LTD
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تطور روسيا أنواعا مختلفة من الأسلحة الهجومية التي تستخدمها قواتها البرية والبحرية على السواء، ويشمل ذلك منصات قتالية يتم التحكم فيها عن بعد.
وتصنف وحدة "أرباليت - دي إم" ضمن المنصات الهجومية الآلية، التي يمكن استخدامها في الاشتباك مع قوات العدو التي تشمل الجنود والمركبات القتالية والأهداف الجوية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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ولفت الموقع إلى أن هذه المنصة يمكن تركيبها على مركبات مدرعة سواء كانت بإطارات أو مجنزرة، أو على متن وحدات بحرية، أو حتى على نقاط دفاعية ثابتة.

وتوصف "أرباليت - دي إم" بأنها منصة قتالية متعددة الأغراض يمكنها تنفيذ مهام متنوعة تشمل:

الاشتباك مع وحدات استطلاع تابعة للعدو.
الاشتباك مع أهداف متحركة وثابتة.
دعم مهام الاستطلاع خلال استكشاف مواقع العدو.
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المواصفات الفنية

الوزن الكلي بجميع مكوناتها: لا يزيد عن 250 كيلوغراما.
الطول: متر و67 سنتيمترا.
العرض: نحو متر واحد.
الارتفاع: 74 سنتيمترا.
التسليح: مدفع رشاش عيار 12.7 ملم / 7.62 ملم.
مدى التصويب نهارا: ألفا متر.
مدى التصويب الليلي: 1500 متر.
حجم الذخيرة للمدفع الرشاش 12.7 ملم هو: 450 طلقة.
حجم الذخيرة للمدفع الرشاش 7.62 ملم هو 750 طلقة.
وتعتمد وحدة "أرباليت - دي إم" على تقنيات متطورة للتصوير تستخدم أشعة الليزر في رصد الأهداف، إضافة إلى شاشة رقمية ونظام إلكتروني للتحكم في الأسلحة يتم وضعه داخل المركبة المدرعة التي تحمل هذه المنظومة.
© Sputnikبيتشينيغ… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
بيتشينيغ… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
بيتشينيغ… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
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