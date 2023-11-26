https://sputnikarabic.ae/20231126/أمريكا-تكشف-عن-شروط-السلام-الدائم-في-الشرق-الأوسط-1083504561.html

أمريكا تكشف عن شروط السلام الدائم في الشرق الأوسط

أمريكا تكشف عن شروط السلام الدائم في الشرق الأوسط

أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأحد، أن الشرط الأساسي لتحقيق سلام طويل الأمد في الشرق الأوسط هو حل الدولتين للصراع الفلسطيني... 26.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-26T15:41+0000

2023-11-26T15:41+0000

2023-11-26T15:41+0000

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وقال سوليفان: "لا أحد مناصر قوي لحل الدولتين من الرئيس جو بايدن، إنه شرط أساسي لسلام طويل الأمد في المنطقة".وأكد: "نعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة تمامًا بالنسبة لنا للعمل مع الجميع في المنطقة - الحكومة الإسرائيلية والفلسطينيين والدول العربية والشركاء الأوروبيين وغيرهم - نحو حل الدولتين". وأضاف سوليفان: "نعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة تماما بالنسبة لنا للعمل مع الجميع في المنطقة - الحكومة الإسرائيلية والفلسطينيين والدول العربية والشركاء الأوروبيين وغيرهم - نحو حل الدولتين".ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231126/غانتس-مستمرون-في-الحرب-على-غزة-وسيكون-هناك-وقت-للتحقيق-في-طوفان-الأقصى-1083499386.html

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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي