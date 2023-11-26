https://sputnikarabic.ae/20231126/إسرائيل-تعتقل-فلسطينيا-متهما-بقتل-مستوطنين-اثنين-قبل-3-أشهر-1083489048.html
إسرائيل تعتقل فلسطينيا متهما بقتل مستوطنين اثنين قبل 3 أشهر
إسرائيل تعتقل فلسطينيا متهما بقتل مستوطنين اثنين قبل 3 أشهر
أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال فلسطيني يدعى أسامة بن باديل من مخيم جنين بالضفة الغربية، في عملية مشتركة مع الشاباك، للاشتباه في قيامه بتنفيذ عملية قتل اثنين من... 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T08:31+0000
2023-11-26T08:31+0000
2023-11-26T08:31+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الأحد: "في عملية مشتركة للشاباك والجيش الإسرائيلي الليلة الماضية (الأحد) في مخيم اللاجئين في جنين، تم اعتقال أسامة بن باديل، وهو في الأصل من قرية عكبرة قرب نابلس".وأضاف البيان: "يشتبه أن أسامة هو من نفذ عملية القتل المزدوج في حوارة في أغسطس 2023 والتي قُتل فيها سايال شي نيجاركار ونجله أفيعاد نير".وتابع: "تم اعتقال أسامة مسلحا في شقة بمخيم جنين للاجئين. وتم تحويله إلى الشاباك لمزيد من التحقيق".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 19 أغسطس الماضي، مقتل إسرائيليين اثنين جراء عملية إطلاق نار، في بلدة حوارة قرب نابلس، شمالي الضفة الغربية.وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية، قد ذكرت في وقت سابق اليوم، أن قوات كبيرة من جيش الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.وأضافت أن طائرات إسرائيلية مسيرة شنت 10 غارات استهدفت منازل ومقر اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في مخيم جنين، كما تم تجريف عدة شوارع في أحياء المدينة، وداهمت القوات الإسرائيلية عددا من المواقع.
إسرائيل
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الأخبار
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل تعتقل فلسطينيا متهما بقتل مستوطنين اثنين قبل 3 أشهر
أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال فلسطيني يدعى أسامة بن باديل من مخيم جنين بالضفة الغربية، في عملية مشتركة مع الشاباك، للاشتباه في قيامه بتنفيذ عملية قتل اثنين من المستوطنين في قرية حوارة قرب نابلس آب/أغسطس الماضي.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الأحد: "في عملية مشتركة للشاباك والجيش الإسرائيلي
الليلة الماضية (الأحد) في مخيم اللاجئين في جنين، تم اعتقال أسامة بن باديل، وهو في الأصل من قرية عكبرة قرب نابلس".
وأضاف البيان: "يشتبه أن أسامة هو من نفذ عملية القتل المزدوج في حوارة في أغسطس 2023 والتي قُتل فيها سايال شي نيجاركار ونجله أفيعاد نير".
وتابع: "تم اعتقال أسامة مسلحا في شقة بمخيم جنين للاجئين. وتم تحويله إلى الشاباك لمزيد من التحقيق".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 19 أغسطس الماضي، مقتل إسرائيليين اثنين جراء عملية إطلاق نار، في بلدة حوارة
قرب نابلس، شمالي الضفة الغربية.
وكانت وكالة
الأنباء الفلسطينية، قد ذكرت في وقت سابق اليوم، أن قوات كبيرة من جيش الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.
وأضافت أن طائرات إسرائيلية مسيرة شنت 10 غارات استهدفت منازل ومقر اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في مخيم جنين
، كما تم تجريف عدة شوارع في أحياء المدينة، وداهمت القوات الإسرائيلية عددا من المواقع.