https://sputnikarabic.ae/20231126/إسرائيل-تمنح-جنسيتها-لمواطن-إريتري-أنقذ-حياة-ضابط-رفيع-المستوى-في-السابع-من-أكتوبر-1083503564.html

إسرائيل تمنح جنسيتها لمواطن "إريتري" أنقذ حياة ضابط رفيع المستوى في السابع من أكتوبر

إسرائيل تمنح جنسيتها لمواطن "إريتري" أنقذ حياة ضابط رفيع المستوى في السابع من أكتوبر

منحت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، جنسيتها لمواطن من إريتريا لإنقاذه ضابط رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 26.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-26T15:08+0000

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية قررت منح مواطن إريتري، ويدعى مولوغتا تساغاي، جنسيتها، بعدما نجح في إنقاذ ضابط رفيع المستوى برتبة مقدم.وأشارت الإذاعة في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "إكس"، إلى أن عملية إنقاذ الإريتري للضابط الإسرائيلي وقعت في السابع من الشهر الماضي، وهو اليوم الأول للعملية التي أعلنتها حركة "حماس" والمعروفة باسم "طوفان الأقصى".وفي سياق متصل، أعلنت مصر، اليوم الأحد، أنها "تسلمت قائمة تضم 13 إسرائيليا وأخرى تضم 39 فلسطينيا مقرر تبادلهم بين الجانبين اليوم"، وذلك في إطار الوساطة المصرية بين الجانبين، مع دخول الهدنة المعلنة في قطاع غزة يومها الثالث.وأكد رئيس الهيئة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، في بيان، أن "إجمالي عدد شاحنات المساعدات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة بلغ 2056 شاحنة منذ بدء التصعيد بين الجانبين". وأشار رشوان إلى أنه "أما بالنسبة لليوم الأحد، فقد دخلت حتى الآن بالفعل 120 شاحنة، منها 2 وقود و2 غاز الطهي المنزلي، متجهين لشمال غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني، وهذه الأعداد قابلة للزيادة خلال الساعات القادمة".ونوه، بأن "مصر قد استقبلت في هذه الفترة 353 مصابًا من أبناء غزة يرافقهم 292 شخصًا، إضافة إلى عبور 8514 شخصًا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية و1256 مصريا، من معبر رفح".ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام. ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار