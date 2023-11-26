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https://sputnikarabic.ae/20231126/إعلام-إسرائيل-وجهت-رسالة-لقطر-حول-قادة-حماس-لدى-الأخيرة-1083493012.html
إعلام: إسرائيل وجهت "رسالة" لقطر حول قادة "حماس" لدى الأخيرة
إعلام: إسرائيل وجهت "رسالة" لقطر حول قادة "حماس" لدى الأخيرة
كشفت صحيفة فرنسية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجه لقطر إشارة تطمين وتعهد بشأن قادة "حماس" القاطنين لديها بعدم التعرض لهم. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T11:09+0000
2023-11-26T11:09+0000
العالم العربي
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وجاء هذا التعهد وسط وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس ودور الوساطة القطرية في حل مشكلة الرهائن التي تتعلق بحماس.وأشارت الصحيفة إلى أنه "بالرغم من هذه التأكيدات، ورد أن نتنياهو أمر الموساد بقتل كبار مسؤولي "حماس".وفي وقت سابق، صرح نتنياهو صراحة بأنه أمر الموساد بالتحرك ضد قادة "حماس"، موضحا أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يتضمن أي التزامات بالامتناع عن مهاجمة هؤلاء القادة.وفي غضون ذلك، أدلى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بتصريحات لكبار مسؤولي "حماس"، قائلا إنهم يتعرضون لتهديد على نطاق عالمي.
https://sputnikarabic.ae/20231126/الدوحة-تصدر-تنبيها-لحاملي-تأشيرات-الإقامة-القطرية-من-سكان-غزة-1083487493.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى

إعلام: إسرائيل وجهت "رسالة" لقطر حول قادة "حماس" لدى الأخيرة

11:09 GMT 26.11.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورمشجعو كأس العالم 2022 في الدوحة، قطر
مشجعو كأس العالم 2022 في الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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كشفت صحيفة فرنسية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجه لقطر إشارة تطمين وتعهد بشأن قادة "حماس" القاطنين لديها بعدم التعرض لهم.
وجاء هذا التعهد وسط وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس ودور الوساطة القطرية في حل مشكلة الرهائن التي تتعلق بحماس.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "بالرغم من هذه التأكيدات، ورد أن نتنياهو أمر الموساد بقتل كبار مسؤولي "حماس".
مشهد يطل على مدينة الدوحة من أعلى، قطر. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
الدوحة تصدر تنبيها لحاملي تأشيرات الإقامة القطرية من سكان غزة
07:41 GMT
وفي وقت سابق، صرح نتنياهو صراحة بأنه أمر الموساد بالتحرك ضد قادة "حماس"، موضحا أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يتضمن أي التزامات بالامتناع عن مهاجمة هؤلاء القادة.
وفي غضون ذلك، أدلى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بتصريحات لكبار مسؤولي "حماس"، قائلا إنهم يتعرضون لتهديد على نطاق عالمي.
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