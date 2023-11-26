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"حماس" تعلن مقتل أحمد الغندور وعدد من قيادييها
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231126/إعلام-الغربي-جنود-الجيش-الأوكراني-في-حالة-مزرية-ولا-يمنحون-إجازات-لـسبب-غريب-1083492156.html
إعلام الغربي: جنود الجيش الأوكراني في حالة مزرية ولا يمنحون إجازات لـ"سبب غريب"
إعلام الغربي: جنود الجيش الأوكراني في حالة مزرية ولا يمنحون إجازات لـ"سبب غريب"
أفادت قناة ألمانية بأن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية لا تمنح الجنود أي فترات راحة، لأن منح الإجازة العسكرية يعني "موجة جديدة من التعبئة". 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T10:49+0000
2023-11-26T10:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت القناة: "هؤلاء الرجال والنساء (جنود القوات المسلحة الأوكرانية)، الجالسين في الخنادق الباردة في الوحل، لم يحصلوا على أي فترات راحة منذ عدة أشهر. هذه مشكلة كبيرة الآن، الإرهاق الشديد للقوات".وأشارت إلى أن هذا الوضع يخلق مشكلات خطيرة لرئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، لأنه يجبره على تكثيف التعبئة مرة أخرى، الأمر الذي أثار بالطبع استياء سكان البلاد.ويوم أمس السبت، أعلن نظام كييف عن خطة شاملة جديدة للتعبئة في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، لم يذكر زيلينسكي العدد الدقيق للمواطنين الأوكرانيين المتوقع تعبئتهم.وذكر المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسي في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن "الغرب يطالب نظام زيلينسكي، بغض النظر عن الخسائر، بأن يظهر للمجتمع الدولي استحالة انتصار روسيا في النزاع الأوكراني، لتعظيم تدابير التعبئة للتعويض عن الخسائر الفادحة التي تكبدتها القوات الأوكرانية خلال الهجوم المضاد الفاشل.وأضافت المخابرات الروسية أيضا أن واشنطن ولندن أوصتا كييف بخفض سن التجنيد إلى 17 عاما ورفعه (الحد الأقصى) إلى 70 عاما، والقيام بتعبئة إضافية للنساء، اللاتي تجاوز عددهن في صفوف القوات المسلحة 40 ألفا.
https://sputnikarabic.ae/20231124/زيلينسكي-يعلن-تطبيق-خطة-تعبئة-شاملة-جديدة-الأسبوع-المقبل-1083458017.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام الغربي: جنود الجيش الأوكراني في حالة مزرية ولا يمنحون إجازات لـ"سبب غريب"

10:49 GMT 26.11.2023
© AP Photo / Felipe Danaجنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022.
جنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / Felipe Dana
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أفادت قناة ألمانية بأن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية لا تمنح الجنود أي فترات راحة، لأن منح الإجازة العسكرية يعني "موجة جديدة من التعبئة".
وقالت القناة: "هؤلاء الرجال والنساء (جنود القوات المسلحة الأوكرانية)، الجالسين في الخنادق الباردة في الوحل، لم يحصلوا على أي فترات راحة منذ عدة أشهر. هذه مشكلة كبيرة الآن، الإرهاق الشديد للقوات".

وأضافت: "تخشى القوات المسلحة الأوكرانية أنه إذا تم منح الجنود إجازة، فسيتم إخراجهم من خط المواجهة، وستظهر ثغرات في الدفاع يمكن للروس استغلالها".

وأشارت إلى أن هذا الوضع يخلق مشكلات خطيرة لرئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، لأنه يجبره على تكثيف التعبئة مرة أخرى، الأمر الذي أثار بالطبع استياء سكان البلاد.

وقالت قناة "ويلت" الألمانية: "هذا وضع صعب. أعتقد أن الضغط على القوات والمدنيين شديد للغاية".

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2023
زيلينسكي يعلن تطبيق خطة تعبئة شاملة جديدة الأسبوع المقبل
24 نوفمبر, 20:10 GMT
ويوم أمس السبت، أعلن نظام كييف عن خطة شاملة جديدة للتعبئة في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، لم يذكر زيلينسكي العدد الدقيق للمواطنين الأوكرانيين المتوقع تعبئتهم.
وذكر المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسي في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن "الغرب يطالب نظام زيلينسكي، بغض النظر عن الخسائر، بأن يظهر للمجتمع الدولي استحالة انتصار روسيا في النزاع الأوكراني، لتعظيم تدابير التعبئة للتعويض عن الخسائر الفادحة التي تكبدتها القوات الأوكرانية خلال الهجوم المضاد الفاشل.
وأضافت المخابرات الروسية أيضا أن واشنطن ولندن أوصتا كييف بخفض سن التجنيد إلى 17 عاما ورفعه (الحد الأقصى) إلى 70 عاما، والقيام بتعبئة إضافية للنساء، اللاتي تجاوز عددهن في صفوف القوات المسلحة 40 ألفا.
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