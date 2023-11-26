https://sputnikarabic.ae/20231126/إعلام-الغرب-مصدوم-من-وضع-دباباته-لدى-الجيش-الأوكراني-1083491639.html
إعلام: الغرب مصدوم من وضع دباباته لدى الجيش الأوكراني
إعلام: الغرب مصدوم من وضع دباباته لدى الجيش الأوكراني
كشف موقع أمريكي نقلاً عن خبراء عسكريين أن دبابات "ليوبارد" الألمانية و"تشالنجر" البريطانية و"أبرامز" الأمريكية لم تساعد القوات المسلحة الأوكرانية على تغيير... 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T10:07+0000
2023-11-26T10:07+0000
2023-11-26T10:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونقل موقع "Business Insider" تصريحات الخبراء العسكريين الذين اعتبروا أن هذه الدبابات، ليوبارد التي زودتها بها ألمانيا، وتشالنجر التي أرسلتها المملكة المتحدة وأبرامز الأمريكية، لم تصبح "سلاحا سحريا" بالنسبة لأوكرانيا.وتابع الخبراء بالقول: "يتعين على أوكرانيا أن تقرر أفضل السبل لاستخدام ترسانتها المحدودة في مواجهة الشتاء والعمليات الهجومية البطيئة".وتم نقل دبابات "ليوبارد" و"تشالنجر" إلى القوات المسلحة الأوكرانية للقيام بهجوم مضاد، لكن الجيش الأوكراني لم يستفد بشكل كامل من هذه المعدات لأنه لم يتمكن من ضمان اختراق خط الدفاع الروسي لحرية حركة هذه المركبات القتالية.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231126/خبير-يوضح-المشكلة-الأساسية-للقوات-الأوكرانية-1083489741.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: الغرب مصدوم من وضع دباباته لدى الجيش الأوكراني
كشف موقع أمريكي نقلاً عن خبراء عسكريين أن دبابات "ليوبارد" الألمانية و"تشالنجر" البريطانية و"أبرامز" الأمريكية لم تساعد القوات المسلحة الأوكرانية على تغيير الوضع في الجبهة.
ونقل موقع "Business Insider" تصريحات الخبراء العسكريين الذين اعتبروا أن هذه الدبابات، ليوبارد التي زودتها بها ألمانيا، وتشالنجر التي أرسلتها المملكة المتحدة وأبرامز الأمريكية، لم تصبح "سلاحا سحريا" بالنسبة لأوكرانيا.
وتابع الخبراء بالقول: "يتعين على أوكرانيا أن تقرر أفضل السبل لاستخدام ترسانتها المحدودة في مواجهة الشتاء والعمليات الهجومية البطيئة".
وتم نقل دبابات "ليوبارد" و"تشالنجر" إلى القوات المسلحة الأوكرانية للقيام بهجوم مضاد، لكن الجيش الأوكراني لم يستفد بشكل كامل من هذه المعدات لأنه لم يتمكن من ضمان اختراق خط الدفاع الروسي لحرية حركة هذه المركبات القتالية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا العام الماضي.