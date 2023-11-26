عربي
"حماس" تعلن مقتل أحمد الغندور وعدد من قيادييها
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231126/إعلام-الغرب-مصدوم-من-وضع-دباباته-لدى-الجيش-الأوكراني-1083491639.html
إعلام: الغرب مصدوم من وضع دباباته لدى الجيش الأوكراني
إعلام: الغرب مصدوم من وضع دباباته لدى الجيش الأوكراني
كشف موقع أمريكي نقلاً عن خبراء عسكريين أن دبابات "ليوبارد" الألمانية و"تشالنجر" البريطانية و"أبرامز" الأمريكية لم تساعد القوات المسلحة الأوكرانية على تغيير... 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T10:07+0000
2023-11-26T10:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072734424_0:0:2598:1461_1920x0_80_0_0_8bc329e2609f3f310a94142a650f9635.jpg
ونقل موقع "Business Insider" تصريحات الخبراء العسكريين الذين اعتبروا أن هذه الدبابات، ليوبارد التي زودتها بها ألمانيا، وتشالنجر التي أرسلتها المملكة المتحدة وأبرامز الأمريكية، لم تصبح "سلاحا سحريا" بالنسبة لأوكرانيا.وتابع الخبراء بالقول: "يتعين على أوكرانيا أن تقرر أفضل السبل لاستخدام ترسانتها المحدودة في مواجهة الشتاء والعمليات الهجومية البطيئة".وتم نقل دبابات "ليوبارد" و"تشالنجر" إلى القوات المسلحة الأوكرانية للقيام بهجوم مضاد، لكن الجيش الأوكراني لم يستفد بشكل كامل من هذه المعدات لأنه لم يتمكن من ضمان اختراق خط الدفاع الروسي لحرية حركة هذه المركبات القتالية.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231126/خبير-يوضح-المشكلة-الأساسية-للقوات-الأوكرانية-1083489741.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072734424_142:0:2090:1461_1920x0_80_0_0_58f950228b58a7c36d7e12eea2029751.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

إعلام: الغرب مصدوم من وضع دباباته لدى الجيش الأوكراني

10:07 GMT 26.11.2023
© AP Photo / Michael Sohnدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
© AP Photo / Michael Sohn
تابعنا عبر
كشف موقع أمريكي نقلاً عن خبراء عسكريين أن دبابات "ليوبارد" الألمانية و"تشالنجر" البريطانية و"أبرامز" الأمريكية لم تساعد القوات المسلحة الأوكرانية على تغيير الوضع في الجبهة.
ونقل موقع "Business Insider" تصريحات الخبراء العسكريين الذين اعتبروا أن هذه الدبابات، ليوبارد التي زودتها بها ألمانيا، وتشالنجر التي أرسلتها المملكة المتحدة وأبرامز الأمريكية، لم تصبح "سلاحا سحريا" بالنسبة لأوكرانيا.
وتابع الخبراء بالقول: "يتعين على أوكرانيا أن تقرر أفضل السبل لاستخدام ترسانتها المحدودة في مواجهة الشتاء والعمليات الهجومية البطيئة".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير يوضح "المشكلة الأساسية" للقوات الأوكرانية
08:55 GMT
وتم نقل دبابات "ليوبارد" و"تشالنجر" إلى القوات المسلحة الأوكرانية للقيام بهجوم مضاد، لكن الجيش الأوكراني لم يستفد بشكل كامل من هذه المعدات لأنه لم يتمكن من ضمان اختراق خط الدفاع الروسي لحرية حركة هذه المركبات القتالية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا العام الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты снимают, как машины скорой помощи палестинского министерства здравоохранения пересекают переход Рафах на границе сектора Газа и Египта - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ثالت أيام الهدنة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور10:09 GMTТанк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала