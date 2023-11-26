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https://sputnikarabic.ae/20231126/اكتشاف-حلقة-متخفية-حول-غالاكسي-إن-جي-إس-4632-صور-وفيديو-1083497684.html
اكتشاف "حلقة" متخفية حول "غالاكسي إن جي إس 4632"... صور وفيديو
اكتشاف "حلقة" متخفية حول "غالاكسي إن جي إس 4632"... صور وفيديو
تحتوي مجرة "إن جي إس 4632" (Galaxy NGC 4632) على ميزة مخفية غير مرئية للتلسكوبات البصرية، هذه المجرة محاطة بحلقة غاز الهيدروجين البارد التي تدور بشكل عمودي على... 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T12:49+0000
2023-11-26T12:49+0000
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علوم
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الفلك
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وعادةً ما يتم تحديد المجرات الحلقية القطبية، المعروفة بمثل هذه التكوينات الفريدة، من خلال عمليات رصد ضوء النجوم. ومع ذلك، تبرز "NGC 4632" كواحدة من الاكتشافات الأولية التي تم إجراؤها باستخدام مسح التلسكوب الراديوي.وأصبح هذا الاكتشاف الاستثنائي ممكنًا من خلال صورة مركبة. تدمج هذه الصورة حلقة الغاز التي تم التقاطها بواسطة التلسكوب الراديوي " ASKAP" الحساس للغاية، مع البيانات البصرية المستمدة من تلسكوب "Subaru".واستخدم علماء الفلك تقنية الواقع الافتراضي لتمييز الغاز الموجود في القرص الرئيسي للمجرة عن الحلقة، يرسم التدرج اللوني الدقيق للصورة الحركة المدارية للحلقة.ويثير وجود الحلقات القطبية أسئلة مثيرة للاهتمام. تشير إحدى النظريات إلى أنها قد تتشكل من مادة مأخوذة من مجرة في أثناء تفاعلات الجاذبية مع مجرة مجاورة.وبحسب مجلة "scitechdaily" العلمية، فإن الاحتمال الآخر هو تراكم غاز الهيدروجين من خيوط الشبكة الكونية، والذي يشكل بعد ذلك حلقة حول المجرة. وبمرور الوقت، قد ينكمش بعض هذا الغاز بفعل الجاذبية، ما يؤدي إلى تكوين النجوم.
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علوم, العالم, الفلك
علوم, العالم, الفلك

اكتشاف "حلقة" متخفية حول "غالاكسي إن جي إس 4632"... صور وفيديو

12:49 GMT 26.11.2023
© Photo / Larryn Rae / Milky Way photographer of the yearصورة بعنوان "جبل تاراناكي" (الواقع على الساحل الغربي من الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا)، للمصور لارين راي، الحاصلة على جائزة "مسابقة تصوير مجرة درب التبانة لعام 2021"
صورة بعنوان جبل تاراناكي (الواقع على الساحل الغربي من الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا)، للمصور لارين راي، الحاصلة على جائزة مسابقة تصوير مجرة درب التبانة لعام 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
© Photo / Larryn Rae / Milky Way photographer of the year
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تحتوي مجرة "إن جي إس 4632" (Galaxy NGC 4632) على ميزة مخفية غير مرئية للتلسكوبات البصرية، هذه المجرة محاطة بحلقة غاز الهيدروجين البارد التي تدور بشكل عمودي على قرصها الحلزوني.
وعادةً ما يتم تحديد المجرات الحلقية القطبية، المعروفة بمثل هذه التكوينات الفريدة، من خلال عمليات رصد ضوء النجوم. ومع ذلك، تبرز "NGC 4632" كواحدة من الاكتشافات الأولية التي تم إجراؤها باستخدام مسح التلسكوب الراديوي.
وأصبح هذا الاكتشاف الاستثنائي ممكنًا من خلال صورة مركبة. تدمج هذه الصورة حلقة الغاز التي تم التقاطها بواسطة التلسكوب الراديوي " ASKAP" الحساس للغاية، مع البيانات البصرية المستمدة من تلسكوب "Subaru".
واستخدم علماء الفلك تقنية الواقع الافتراضي لتمييز الغاز الموجود في القرص الرئيسي للمجرة عن الحلقة، يرسم التدرج اللوني الدقيق للصورة الحركة المدارية للحلقة.
ويثير وجود الحلقات القطبية أسئلة مثيرة للاهتمام. تشير إحدى النظريات إلى أنها قد تتشكل من مادة مأخوذة من مجرة في أثناء تفاعلات الجاذبية مع مجرة مجاورة.
وبحسب مجلة "scitechdaily" العلمية، فإن الاحتمال الآخر هو تراكم غاز الهيدروجين من خيوط الشبكة الكونية، والذي يشكل بعد ذلك حلقة حول المجرة. وبمرور الوقت، قد ينكمش بعض هذا الغاز بفعل الجاذبية، ما يؤدي إلى تكوين النجوم.
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