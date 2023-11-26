https://sputnikarabic.ae/20231126/الجهاد-الإسلامي-الحرب-على-غزة-تهدف-إلى-تهجير-الشعب-الفلسطيني-وتنفيذ-مخطط-الضم-والتوسع-1083491871.html

"الجهاد الإسلامي": الحرب على غزة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتنفيذ مخطط الضم والتوسع

"الجهاد الإسلامي": الحرب على غزة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتنفيذ مخطط الضم والتوسع

اعتبرت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية أن الضفة الغربية ليست بعيدة عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منبهة إلى أن تلك الحرب تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني... 26.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-26T10:20+0000

2023-11-26T10:20+0000

2023-11-26T10:20+0000

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رام الله - سبوتنيك. وقالت الحركة، في بيان اليوم الأحد حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، "يُصعد جيش العدو حرب الإبادة والتدمير التي تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته".وأضافت أن "ما يجري في الضفة الغربية ليس بعيدا عن العدوان في غزة، وهي حرب صهيونية هدفها إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره وتنفيذ مخطط الضم والتوسع الاستعماري".وأردفت الحركة أن "ما حدث الليلة الفائتة في جنين شاهد على حجم العدوان والإرهاب الذي يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني"، ونعت مقتل القائد في سرايا القدس [الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي] أسعد الدمج في جنين.ودعت حركة الجهاد الإسلامي الشعب الفلسطيني إلى دعم المقاومة، وحثت القوى الوطنية والتيارات الشعبية على الانخراط في معركة الدفاع عن الأرض والمقدسات، معربة عن ثقتها في أن انتهاء الاحتلال وزواله.واقتحمت قوة إسرائيلية بعد منتصف الليلة الماضية مدينة جنين من عدة محاور وسط إطلاق نار كثيف، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر ومستشفى ابن سينا. حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).كما قتل شاب فلسطيني وأصيب 8 آخرون جراء استهداف مسيرة إسرائيلية منزلا في مخيم جنين.ووفقا للهلال الأحمر الفلسطيني فإن القصف أسفر عن مقتل الشاب أسعد علي الدمج ووقوع 8 إصابات إحداها خطيرة، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية مصابين من سيارة الإسعاف خلال نقلهم لتلقي العلاج.

https://sputnikarabic.ae/20231124/الجهاد-الإسلامي-لن-يخرج-بقية-أسرى-العدو-من-الضباط-والجنود-قبل-خروج-كل-أسرانا-فيديو-1083436022.html

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أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار