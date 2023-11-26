https://sputnikarabic.ae/20231126/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-4-من-كلابه-البوليسية-في-غزة-فيديو-وصور-1083492542.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من كلابه البوليسية في غزة... فيديو وصور

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من كلابه البوليسية في غزة... فيديو وصور

نشر الجيش الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، لقطات لعمليات وحدة الكلاب البوليسية "عوكيتس" في قطاع غزة خلال القتال في الأسابيع الأخيرة. 26.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-26T11:14+0000

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وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال الجيش الإسرائيلي إن كلاب الوحدة شاركت في المساعدة في تحديد مواقع عناصر حماس والمتفجرات والأسلحة، وكذلك الرهائن والجثث.و"عوكيتس" هي إحدى وحدات الجيش الإسرائيلي التي تعتمد في كثير من نشاطاتها على الكلاب.وتشارك هذه الوحدة في معظم الحملات التي يشنها الجيش الإسرائيلي، ولعبت دورا كبيرا في أثناء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.يشار إلى أن مهام عمليات هذه الوحدة هو إحباط الهجمات ومنع الإضرار بقوات الجيش الإسرائيلي.وتعد الوحدة من أفضل وحدات الكلاب المدربة في العالم، حيث تستخدم الكلاب فيها حاسة الشم والسمع المتطورة لديها، بالإضافة إلى أسنانها الحادة وجسدها المرن للهجوم، والدخول إلى الأماكن الضيقة.وعادة ما تُستخدم كلاب الوحدة في مسح منازل مشتبه بهم، قبل دخول قوات الجيش الإسرائيلي، ويسير جنود "عوكيتس" وكلاب الوحدة على رأس القوة مع القائد.

https://sputnikarabic.ae/20231126/المصري-محمد-أبو-تريكة-يشعل-مواقع-التواصل-بعد-حديثه-عن-الحرب-في-غزة-فيديو-1083486844.html

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