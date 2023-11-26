https://sputnikarabic.ae/20231126/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-4-من-كلابه-البوليسية-في-غزة-فيديو-وصور-1083492542.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من كلابه البوليسية في غزة... فيديو وصور
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من كلابه البوليسية في غزة... فيديو وصور
نشر الجيش الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، لقطات لعمليات وحدة الكلاب البوليسية "عوكيتس" في قطاع غزة خلال القتال في الأسابيع الأخيرة. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T11:14+0000
2023-11-26T11:14+0000
2023-11-26T11:14+0000
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وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال الجيش الإسرائيلي إن كلاب الوحدة شاركت في المساعدة في تحديد مواقع عناصر حماس والمتفجرات والأسلحة، وكذلك الرهائن والجثث.و"عوكيتس" هي إحدى وحدات الجيش الإسرائيلي التي تعتمد في كثير من نشاطاتها على الكلاب.وتشارك هذه الوحدة في معظم الحملات التي يشنها الجيش الإسرائيلي، ولعبت دورا كبيرا في أثناء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.يشار إلى أن مهام عمليات هذه الوحدة هو إحباط الهجمات ومنع الإضرار بقوات الجيش الإسرائيلي.وتعد الوحدة من أفضل وحدات الكلاب المدربة في العالم، حيث تستخدم الكلاب فيها حاسة الشم والسمع المتطورة لديها، بالإضافة إلى أسنانها الحادة وجسدها المرن للهجوم، والدخول إلى الأماكن الضيقة.وعادة ما تُستخدم كلاب الوحدة في مسح منازل مشتبه بهم، قبل دخول قوات الجيش الإسرائيلي، ويسير جنود "عوكيتس" وكلاب الوحدة على رأس القوة مع القائد.
https://sputnikarabic.ae/20231126/المصري-محمد-أبو-تريكة-يشعل-مواقع-التواصل-بعد-حديثه-عن-الحرب-في-غزة-فيديو-1083486844.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من كلابه البوليسية في غزة... فيديو وصور
نشر الجيش الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، لقطات لعمليات وحدة الكلاب البوليسية "عوكيتس" في قطاع غزة خلال القتال في الأسابيع الأخيرة.
وحسب صحيفة
"تايمز أوف إسرائيل"، قال الجيش الإسرائيلي إن كلاب الوحدة شاركت في المساعدة في تحديد مواقع عناصر حماس والمتفجرات والأسلحة، وكذلك الرهائن والجثث.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن أربعة من كلاب الوحدة "عوكيتس" وهم ميدو، وتايغا، وجاك، وغاندي، قُتلت خلال المعارك مع حماس في قطاع غزة.
و"عوكيتس" هي إحدى وحدات الجيش الإسرائيلي التي تعتمد في كثير من نشاطاتها على الكلاب.
وتشارك هذه الوحدة في معظم الحملات التي يشنها الجيش الإسرائيلي
، ولعبت دورا كبيرا في أثناء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.
يشار إلى أن مهام عمليات هذه الوحدة هو إحباط الهجمات ومنع الإضرار بقوات الجيش الإسرائيلي.
وتعد الوحدة من أفضل وحدات الكلاب المدربة
في العالم، حيث تستخدم الكلاب فيها حاسة الشم والسمع المتطورة لديها، بالإضافة إلى أسنانها الحادة وجسدها المرن للهجوم، والدخول إلى الأماكن الضيقة.
وعادة ما تُستخدم كلاب الوحدة في مسح منازل مشتبه بهم، قبل دخول قوات الجيش الإسرائيلي، ويسير جنود "عوكيتس" وكلاب الوحدة على رأس القوة مع القائد.