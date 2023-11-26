https://sputnikarabic.ae/20231126/الجيش-الإيراني-إسرائيل-أصبحت-أضعف-من-بيت-العنكبوت-وعلامات-سقوط-نظامها-باتت-واضحة-1083495775.html
الجيش الإيراني: إسرائيل أصبحت أضعف من بيت العنكبوت وعلامات سقوط نظامها باتت واضحة
الجيش الإيراني: إسرائيل أصبحت أضعف من بيت العنكبوت وعلامات سقوط نظامها باتت واضحة
قال قائد الجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الأحد، إن الجيش أبلغ السلطات المحلية والمنظمات الدولية، أنه مستعد لنشر قوات في المناطق القريبة من قطاع... 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T12:17+0000
2023-11-26T12:17+0000
2023-11-26T12:17+0000
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0a/1075743788_0:0:1475:830_1920x0_80_0_0_4fcf12906057e3abfcba336d26b0e074.jpg
وندد موسوي بـ"الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين"، بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" الفلسطينية خارج غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واصفا إياها بـ"الشنيعة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.كما لفت اللواء عبد الرحيم موسوي إلى أن "النظام الصهيوني فشل في تتويج أي إنجاز عسكري في هجومه على غزة، مما يدل على أن إسرائيل أضعف من بيت العنكبوت بالمعنى الحقيقي للكلمة".يشار إلى أنه بعد مفاوضات مطولة وتأخير لمدة 24 ساعة على الأقل، دخلت هدنة مدتها 4 أيام بين النظام الإسرائيلي وحركة "حماس" الفلسطينية، حيّز التنفيذ صباح يوم الجمعة الماضي، إذ تم إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة، مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231122/الخارجية-الإيرانية-عملية-طوفان-الأقصى-كانت-تصميما-وقرارا-وتنفيذا-فلسطينيا-بالكامل-1083364094.html
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0a/1075743788_6:0:1475:1102_1920x0_80_0_0_495d0e3b33a9186717956cdf7a003bc9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي
الجيش الإيراني: إسرائيل أصبحت أضعف من بيت العنكبوت وعلامات سقوط نظامها باتت واضحة
قال قائد الجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الأحد، إن الجيش أبلغ السلطات المحلية والمنظمات الدولية، أنه مستعد لنشر قوات في المناطق القريبة من قطاع غزة، وتقديم المساعدة الطبية اللازمة لسكان غزة.
وندد موسوي بـ"الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين"، بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" الفلسطينية خارج غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واصفا إياها بـ"الشنيعة"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأردف أن "علامات سقوط النظام الإسرائيلي أصبحت واضحة وضوح الشمس في العملية، إذ ركع الصهاينة على ركبهم، وقبلوا بكل الشروط التي وضعتها قوى المقاومة"، بحسب قوله.
كما لفت اللواء عبد الرحيم موسوي إلى أن "النظام الصهيوني فشل في تتويج أي إنجاز عسكري في هجومه على غزة، مما يدل على أن إسرائيل أضعف من بيت العنكبوت بالمعنى الحقيقي للكلمة".
يشار إلى أنه بعد مفاوضات مطولة وتأخير لمدة 24 ساعة على الأقل، دخلت هدنة مدتها 4 أيام بين النظام الإسرائيلي وحركة "حماس" الفلسطينية، حيّز التنفيذ صباح يوم الجمعة الماضي، إذ تم إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة، مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
ومرّ أكثر من شهر ونصف، على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.