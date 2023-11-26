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https://sputnikarabic.ae/20231126/الدفاع-السورية-تعلن-خروج-مطار-دمشق-الدولي-مجددا-عن-الخدمة-بعد-قصف-إسرائيلي-استهدفه--1083505224.html
الدفاع السورية تعلن خروج مطار دمشق الدولي مجددا عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي استهدفه
الدفاع السورية تعلن خروج مطار دمشق الدولي مجددا عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي استهدفه
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، خروج مطار دمشق الدولي مجددا عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي استهدفه. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T16:04+0000
2023-11-26T16:04+0000
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دمشق - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن وزارة الدفاع السورية: "حوالي الساعة 16:50 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الصهيوني عدواناً جوياً بالصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً مطار دمشق الدولي وبعض النقاط في ريف دمشق".وتابع البيان: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية ودمرت معظمها وأسفر العدوان عن خروج المطار عن الخدمة ووقوع بعض الخسائر المادية".وكانت سلطات الطيران المدني في سوريا قد أعلنت في 22 شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي "خروج مطاري دمشق وحلب الدوليين عن الخدمة إثر قصف إسرائيلي"، وقررت تحويل "الرحلات الجوية المبرمجة إلى كلا المطارين، نحو مطار اللاذقية الدولي". وتعرض مطارا دمشق وحلب الدوليان لعدوان إسرائيلي في 12 أكتوبر الماضي، وتسبب بتوقفهما عن العمل ليومين قبل استئناف نشاطهما بعد إصلاح الأضرار، قبل أن تشن طائرات إسرائيلية عدوانا آخر في 22 من الشهر نفسه، ما تسبب بخروجهما عن الخدمة.
https://sputnikarabic.ae/20231126/مراسل-سبوتنيك-في-دمشق-تصاعد-أعمدة-الدخان-قرب-مدخل-دمشق-الغربي-قرب-السومرية-1083501495.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, اسرائيل
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, اسرائيل

الدفاع السورية تعلن خروج مطار دمشق الدولي مجددا عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي استهدفه

16:04 GMT 26.11.2023
© Sputnik . Mohammad Damourمطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020
مطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
© Sputnik . Mohammad Damour
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أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، خروج مطار دمشق الدولي مجددا عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي استهدفه.
دمشق - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن وزارة الدفاع السورية: "حوالي الساعة 16:50 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الصهيوني عدواناً جوياً بالصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً مطار دمشق الدولي وبعض النقاط في ريف دمشق".
وتابع البيان: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية ودمرت معظمها وأسفر العدوان عن خروج المطار عن الخدمة ووقوع بعض الخسائر المادية".
انفجار مستودع نفط في ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية جراء قصفه من القوات المسلحة الأوكرانية، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
مراسل "سبوتنيك": خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة
14:09 GMT
وكانت سلطات الطيران المدني في سوريا قد أعلنت في 22 شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي "خروج مطاري دمشق وحلب الدوليين عن الخدمة إثر قصف إسرائيلي"، وقررت تحويل "الرحلات الجوية المبرمجة إلى كلا المطارين، نحو مطار اللاذقية الدولي".
وتعرض مطارا دمشق وحلب الدوليان لعدوان إسرائيلي في 12 أكتوبر الماضي، وتسبب بتوقفهما عن العمل ليومين قبل استئناف نشاطهما بعد إصلاح الأضرار، قبل أن تشن طائرات إسرائيلية عدوانا آخر في 22 من الشهر نفسه، ما تسبب بخروجهما عن الخدمة.
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