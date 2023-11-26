https://sputnikarabic.ae/20231126/الدفاع-السورية-تعلن-خروج-مطار-دمشق-الدولي-مجددا-عن-الخدمة-بعد-قصف-إسرائيلي-استهدفه--1083505224.html
الدفاع السورية تعلن خروج مطار دمشق الدولي مجددا عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي استهدفه
الدفاع السورية تعلن خروج مطار دمشق الدولي مجددا عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي استهدفه
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، خروج مطار دمشق الدولي مجددا عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي استهدفه. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T16:04+0000
2023-11-26T16:04+0000
2023-11-26T16:04+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
اسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/01/1046705724_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9cc37d53eb53ef1fc0d0d1db7fa0ed3d.jpg
دمشق - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن وزارة الدفاع السورية: "حوالي الساعة 16:50 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الصهيوني عدواناً جوياً بالصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً مطار دمشق الدولي وبعض النقاط في ريف دمشق".وتابع البيان: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية ودمرت معظمها وأسفر العدوان عن خروج المطار عن الخدمة ووقوع بعض الخسائر المادية".وكانت سلطات الطيران المدني في سوريا قد أعلنت في 22 شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي "خروج مطاري دمشق وحلب الدوليين عن الخدمة إثر قصف إسرائيلي"، وقررت تحويل "الرحلات الجوية المبرمجة إلى كلا المطارين، نحو مطار اللاذقية الدولي". وتعرض مطارا دمشق وحلب الدوليان لعدوان إسرائيلي في 12 أكتوبر الماضي، وتسبب بتوقفهما عن العمل ليومين قبل استئناف نشاطهما بعد إصلاح الأضرار، قبل أن تشن طائرات إسرائيلية عدوانا آخر في 22 من الشهر نفسه، ما تسبب بخروجهما عن الخدمة.
https://sputnikarabic.ae/20231126/مراسل-سبوتنيك-في-دمشق-تصاعد-أعمدة-الدخان-قرب-مدخل-دمشق-الغربي-قرب-السومرية-1083501495.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/01/1046705724_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_baab2ada1a08d9b630f0bc6863caf5ae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, اسرائيل
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, اسرائيل
الدفاع السورية تعلن خروج مطار دمشق الدولي مجددا عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي استهدفه
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، خروج مطار دمشق الدولي مجددا عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي استهدفه.
دمشق - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن وزارة الدفاع السورية: "حوالي الساعة 16:50 من بعد ظهر اليوم نفذ العدو الصهيوني عدواناً جوياً بالصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً مطار دمشق الدولي وبعض النقاط في ريف دمشق".
وتابع البيان: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية ودمرت معظمها وأسفر العدوان عن خروج المطار عن الخدمة ووقوع بعض الخسائر المادية".
وكانت سلطات الطيران المدني في سوريا قد أعلنت في 22 شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي "خروج مطاري دمشق وحلب الدوليين عن الخدمة إثر قصف إسرائيلي"، وقررت تحويل "الرحلات الجوية المبرمجة إلى كلا المطارين، نحو مطار اللاذقية الدولي".
وتعرض مطارا دمشق وحلب الدوليان لعدوان إسرائيلي في 12 أكتوبر الماضي، وتسبب بتوقفهما عن العمل ليومين قبل استئناف نشاطهما بعد إصلاح الأضرار، قبل أن تشن طائرات إسرائيلية عدوانا آخر في 22 من الشهر نفسه، ما تسبب بخروجهما عن الخدمة.