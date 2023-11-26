https://sputnikarabic.ae/20231126/الدوحة-تصدر-تنبيها-لحاملي-تأشيرات-الإقامة-القطرية-من-سكان-غزة-1083487493.html
الدوحة تصدر تنبيها لحاملي تأشيرات الإقامة القطرية من سكان غزة
الدوحة تصدر تنبيها لحاملي تأشيرات الإقامة القطرية من سكان غزة
أصدرت وزارة الخارجية القطرية، تنبيها لحاملي تأشيرات الإقامة القطرية من سكان غزة، وذلك فيما يتعلق بعمليات الإجلاء واستغلال البعض الوضع الإنساني للانتفاع. 26.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-26T07:41+0000
2023-11-26T07:41+0000
2023-11-26T07:41+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
غزة
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101825/30/1018253062_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_1772150baf22c6e9b90cf14e811d3673.jpg
وقالت الوزارة في بيان، أمس السبت، إنها "تنبّه إلى عدم التعامل مع أية جهات أو أفراد لا يمثلونها".وشدد البيان على أن كافة إجراءات إجلاء حملة الإقامة القطرية من قطاع غزة مجانية بالكامل وتقوم على أسس واضحة وشفافة بواسطة الوزارة حصرا.وحذر البيان من محاولة البعض استغلال هذا الوضع الإنساني الصعب للانتفاع من خلاله.وأكدت الوزارة في بيانها أنها ستحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أي جهات أو أفراد يدعون تفويضهم من دولة قطر أو أي جهة تابعة لها لتقديم أي خدمات.كما أوضحت الخارجية القطرية أن عملية الإجلاء تتطلب إرسال المستندات التالية إليها عبر البريد الإلكتروني وهي:يأتي ذلك في الوقت الذي دخلت فيه الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة دولية تتقدمها قطر ومصر، يومها الثالث، اليوم الأحد.ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231111/أمير-قطر-إلى-متى-ستبقى-إسرائيل-فوق-القانون-الدولي---عاجل-1083043109.html
قطر
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101825/30/1018253062_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_a2426fba305647be0b1e676c9dc60749.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, أخبار قطر اليوم, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
قطر, أخبار قطر اليوم, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
الدوحة تصدر تنبيها لحاملي تأشيرات الإقامة القطرية من سكان غزة
أصدرت وزارة الخارجية القطرية، تنبيها لحاملي تأشيرات الإقامة القطرية من سكان غزة، وذلك فيما يتعلق بعمليات الإجلاء واستغلال البعض الوضع الإنساني للانتفاع.
وقالت الوزارة في بيان، أمس السبت، إنها "تنبّه إلى عدم التعامل مع أية جهات أو أفراد لا يمثلونها".
وشدد البيان على أن كافة إجراءات إجلاء حملة الإقامة القطرية من قطاع غزة
مجانية بالكامل وتقوم على أسس واضحة وشفافة بواسطة الوزارة حصرا.
وحذر البيان من محاولة البعض استغلال هذا الوضع الإنساني الصعب للانتفاع من خلاله.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها ستحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أي جهات أو أفراد يدعون تفويضهم من دولة قطر
أو أي جهة تابعة لها لتقديم أي خدمات.
كما أوضحت الخارجية القطرية أن عملية الإجلاء تتطلب إرسال المستندات التالية إليها عبر البريد الإلكتروني وهي:
1.
صورة من جواز السفر (ساري المفعول).
2.
صورة من البطاقة الشخصية (سارية المفعول).
3.
رقم هاتف للتواصل مع أحد أفراد الأسرة في الدوحة.
4.
رقم هاتف للتواصل مع المقيم العالق في غزة.
يأتي ذلك في الوقت الذي دخلت فيه الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة دولية تتقدمها قطر ومصر، يومها الثالث، اليوم الأحد.
ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة
التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.
ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.