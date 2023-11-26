https://sputnikarabic.ae/20231126/الدوحة-تصدر-تنبيها-لحاملي-تأشيرات-الإقامة-القطرية-من-سكان-غزة-1083487493.html

الدوحة تصدر تنبيها لحاملي تأشيرات الإقامة القطرية من سكان غزة

الدوحة تصدر تنبيها لحاملي تأشيرات الإقامة القطرية من سكان غزة

أصدرت وزارة الخارجية القطرية، تنبيها لحاملي تأشيرات الإقامة القطرية من سكان غزة، وذلك فيما يتعلق بعمليات الإجلاء واستغلال البعض الوضع الإنساني للانتفاع. 26.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-26T07:41+0000

2023-11-26T07:41+0000

2023-11-26T07:41+0000

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وقالت الوزارة في بيان، أمس السبت، إنها "تنبّه إلى عدم التعامل مع أية جهات أو أفراد لا يمثلونها".وشدد البيان على أن كافة إجراءات إجلاء حملة الإقامة القطرية من قطاع غزة مجانية بالكامل وتقوم على أسس واضحة وشفافة بواسطة الوزارة حصرا.وحذر البيان من محاولة البعض استغلال هذا الوضع الإنساني الصعب للانتفاع من خلاله.وأكدت الوزارة في بيانها أنها ستحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أي جهات أو أفراد يدعون تفويضهم من دولة قطر أو أي جهة تابعة لها لتقديم أي خدمات.كما أوضحت الخارجية القطرية أن عملية الإجلاء تتطلب إرسال المستندات التالية إليها عبر البريد الإلكتروني وهي:يأتي ذلك في الوقت الذي دخلت فيه الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة دولية تتقدمها قطر ومصر، يومها الثالث، اليوم الأحد.ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20231111/أمير-قطر-إلى-متى-ستبقى-إسرائيل-فوق-القانون-الدولي---عاجل-1083043109.html

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قطر, أخبار قطر اليوم, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار